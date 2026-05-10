박민식 오랜만에 지도부 총출동 합창
“북구 호소인과 진짜 후보 싸움”
장 대표 등 현역 20여명 참석
지지자 250여명 “박민식” 연호
“‘떴다방’처럼 날아온 사람이 북구 발전시키겠다면 믿겠습니까?”
박민식 국민의힘 부산 북갑 후보는 10일 오후 북구 덕천동 대향빌딩에서 진행한 선거사무소 개소식에서 “저는 진짜 북구 사람”이라며 이같이 힘주어 말했다. 같은 날 개소식을 진행한 하정우 더불어민주당·한동훈 무소속 후보와 달리 북구 출신이라는 점을 강조한 것이다. 박 후보는 “가짜 북구 주민, 북구 주민 호소인과 진짜 북구 주민 박민식의 싸움”이라며 “박민식 필승으로 보답하겠다”고 의지를 드러냈다.
박 후보의 개소식에는 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부와 박형준 부산시장 후보, 권영세·나경원·안철수·조배숙 의원 등 현역 의원 20여명이 총출동했다. 개소식이 열리기 1시간 전부터 인파가 몰려들었고, 안으로 들어가지 못한 사람들이 건물 밖을 에워쌌다. 빌딩 앞에는 200여명, 빌딩 건너편에는 50여명이 개소식을 보기 위해 운집했다.
국민의힘 참석자들도 ‘진짜 북구 사람’이란 구호를 앞세워 박 후보 띄우기에 나섰다. 장 대표는 “북구가 낳고 북구가 키워낸 진짜 일꾼 박민식”이라며 “싸울 때 싸울 줄 아는 진정한 투사 박민식이 필요하다”고 치켜세웠다. 장 대표는 하정우 후보를 “대한민국을 통째로 망가뜨리고 있는 이재명 대통령과 같이 일하다가 찍어서 내려온 후보”, 한동훈 후보를 “(국민의힘 내에) 갈등과 분열의 씨앗을 뿌린 사람”이라고 깎아내렸다.
이날 오전 북갑 후보 단일화를 공개적으로 요구한 박형준 후보는 “(박민식은) 북구를 잘 아는 우리의 일꾼이다. 저는 누구보다 박민식이 잘되길 기원한다”고 밝혔다. 중진 의원들도 “지금 나오는 사람들이 북구와 무슨 관련이 있나”(조배숙) “뜨내기는 가라”(권영세) “단디 잘할끼라”(안철수) “진짜 구포 사람 박민식”(나경원) 등으로 박 후보에 힘을 실어줬다.
개소식에 운집한 인파는 행사가 끝난 후에도 현장에 남아서 박 후보에게 응원을 보냈다. 장 대표를 지지하는 구호가 적힌 푯말을 들고 선 사람들도 선거사무소 입구에서 “박민식”을 연호했다. 일부 시민은 행사가 끝나고 선거사무소에서 나오는 박 후보와 국민의힘 의원을 향해 “국민의힘은 좀 싸워라”고 주문했다. 박 후보는 행사가 끝난 후 빌딩 건너편에 있는 지지자까지 찾아가 악수한 후 선거유세를 떠났다. 현장에서 만난 이모(74)씨는 유세를 떠나는 박 후보를 바라보며 “그래도 북구를 아는 사람이 해야 하지 않겠습니까”라고 말했다.
부산=박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사