거침없는 OKC에 서부전선 초토화
PO 7연승 질주… 서부 결승 눈앞
동부는 클리블랜드 2패 뒤 첫 승
미국프로농구(NBA) 디펜딩 챔피언 오클라호마시티 썬더(OKC)가 거침없이 내달리고 있다. 플레이오프(PO) 7연승을 거두며 서부 콘퍼런스 결승 진출까지 1승만을 남겨뒀다.
OKC는 10일(한국시간) 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025-2026 NBA 서부 콘퍼런스 PO 2라운드(7전 4승제) 3차전에서 LA 레이커스를 131대 108로 완파했다. 안방에서 열린 1·2차전을 모두 잡은 OKC는 원정에서 치른 3차전까지 따내며 시리즈 3연승을 거뒀다.
1라운드를 4연승으로 통과한 OKC는 이번 PO에서 7연승을 달리고 있다. 올 시즌 PO에서 단 한 차례도 지지 않고 살아남은 팀은 OKC뿐이다. 샤이 길저스알렉산더를 중심으로 한 우승 멤버들이 끈끈한 조직력 과시하고 있다. 이날도 에이제이 미첼(24점), 길저스알렉산더(23점), 쳇 홈그렌(18점), 아이제이아 하르텐슈타인(12점), 루겐츠 도트(10점) 등 선발 전원이 두 자릿수 득점을 올리며 승리를 이끌었다.
OKC는 치열한 공방전 속에 전반을 57-59로 2점 뒤진 채 마쳤다. 하지만 경기 초반 야투 난조에 시달렸던 길저스알렉산더가 후반 들어 살아나면서 흐름을 가져왔다. 3쿼터가 승부처가 됐다. OKC가 3쿼터에만 33점을 몰아친 반면 레이커스는 20점에 묶이며 격차가 벌어졌다. 이날 레이커스는 르브론 제임스가 19점 8어시스트로 분투했지만 스윕패 위기에 몰렸다.
이날 동부 콘퍼런스에서는 클리블랜드 캐벌리어스가 반격에 성공했다. 클리블랜드는 PO 2라운드 3차전 홈경기에서 디트로이트 피스턴스를 116대 109로 꺾었다. 1·2차전을 내리 내줬던 클리블랜드는 첫 승을 수확하며 역전의 발판을 마련했다.
노장 제임스 하든이 승부처에서 해결사 역할을 하며 모처럼 이름값을 했다. 하든은 경기 종료 26초를 남기고 110-109로 쫓기던 상황에서 스텝백 3점포를 꽂아 넣으며 승부에 쐐기를 박았다. 이날 그는 19점 7어시스트를 기록하며 앞선 두 경기의 부진을 씻어냈다. 도노반 미첼도 35점 10리바운드로 맹활약했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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