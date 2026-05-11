폭음, 남성 줄고 여성 늘었다… 30대 여성 최대폭 증가
20·30대 남성 줄어… 40대남 최고
최근 10년 새 폭음하는 남성은 줄어든 반면 여성은 증가 추세를 보이면서 격차가 좁혀진 것으로 나타났다. 특히 30대 여성의 폭음률이 10% 포인트 가까이 증가하면서 국내 음주 문화의 변화가 뚜렷해지고 있다는 진단이 나온다.
10일 질병관리청의 ‘연간 음주자의 월간폭음 경험과 만성질환 유병’ 보고서에 따르면 남성의 월간폭음률은 2015년 61.8%에서 2024년 56.7%로 감소했다. 그러나 같은 기간 여성의 월간폭음률은 31.2%에서 33.4%로 늘었다.
월간폭음률이란 최근 1년 동안 월 1회 이상 한 번의 술자리에서 남성은 소주 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여성은 소주 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 마신 사람의 비율을 뜻한다.
절대적인 수치는 여전히 남성이 높았다. 2024년 기준 40대 남성의 월간폭음률은 65.3%로 연령·성별을 통틀어 최고 수준이었다. 다만 20대 남성의 월간폭음률은 2015년 62.2%에서 2024년 51.6%로 줄었다. 30대 남성도 69.6%에서 57.2%로 감소했다.
가장 큰 상승폭을 보인 집단은 30대 여성이다. 이들의 월간폭음률은 2015년 33.8%에서 2024년 42.1%로 8.3% 포인트 올랐다. 여성 중 폭음률이 가장 높은 연령대는 20대로 2024년 44.0%였다. 사회 활동이 증가하고 와인·하이볼 등 다양한 주류의 소비가 확산한 게 영향을 미친 것으로 보인다.
남성의 경우 흡연자와 에너지 과잉섭취자에서, 여성은 흡연자와 유산소 신체활동 실천자에서 폭음률이 높게 나타났다. 월간폭음 경험이 있는 남자는 고혈압(40, 50대), 고중성지방혈증(30대, 60세 이상)의 유병률이, 여자는 고중성지방혈증(50대) 유병률이 높았다고 질병청은 지적했다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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