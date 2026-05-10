4대 특검 위에 ‘상전’ 특검?… 조작기소 특검, ‘기록 의무 제출’ 특칙 논란
수사·재판 기록 의무 제공 조항
전례 없고 영장주의 위반 소지
‘조작기소 특검’이 요청하면 4대 특검(내란·김건희·채해병·2차종합특검)과 법원 등이 수사·재판 기록을 의무 제공토록 한 특칙 조항을 두고 ‘초법적인 수사편의주의’라는 지적이 나온다. 이는 더불어민주당이 발의한 ‘윤석열 정권 조작수사·조작기소 의혹의 진상규명을 위한 특별검사법’에 포함한 규정으로 역대 특검법에서 전례를 찾기 힘들다는 평가다.
10일 국민일보 취재에 따르면 조작기소 특검법 23조 ‘수사기록 등에 관한 특칙’을 두고 다른 기관에 대한 수사 협조를 넘어 자료 제출을 사실상 강제하는 규정이라는 비판이 확산되고 있다. 23조 1항과 4항은 특검이 요구하면 4대 특검과 대검찰청·고위공직자범죄수사처·경찰청 등이 각각 수사·공소제기 및 공소유지 사건의 기록 원본을 제공하도록 의무화했다. 기록 제공이 어려운 특별한 사정이 있을 경우에는 ‘열람·등사(복사)하게 해야 한다’고 규정했다. 법조계에서는 조작기소 특검을 특별한 근거 없이 4대 특검이나 법원 위의 ‘상급기관’으로 만드는 조항이라는 시각이 많다.
현행 형사소송법 등에 따르면 형사사건 기록의 원본 제공은 압수수색영장 발부 등 극히 제한적인 경우에 국한되고, 열람·등사도 법원 재량에 따라 예외적으로 허용된다. 이에 따라 앞선 특검법들은 이를 ‘수사기록 등 자료 제출과 수사활동 등 수사협조를 요청할 수 있다’는 식으로 규정해 왔다. 검찰 관계자는 “기록 원본을 넘기면 진행 중인 기존 수사·재판은 정지된다”며 “선을 한참 넘은 수사편의주의적 발상”이라고 우려했다.
특검이 재판장에게 재판 기록의 열람·등사를 신청하면 특별한 사유가 없는 한 허가해야 한다는 23조 7항도 논란거리다. 한 부장판사는 “사건 당사자인 피고인조차 열람·등사가 제한되는 경우가 적지 않다”며 “현행 형사소송법 체계와 맞지 않는 조항”이라고 했다.
헌법상 영장주의 원칙 위반이라는 지적도 있다. 특검 파견 경험이 있는 한 검사는 “과거 특검들도 압수수색영장을 발부받아 기록을 확보하는 게 불문율이었다”며 “원본 제공 규정을 두면 향후 재판에서 영장주의 위반 논란이 불거질 수 있다”고 말했다.
구자창 성윤수 기자 critic@kmib.co.kr
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