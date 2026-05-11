“매물 잠김 집값 상승 불가피” “세제·금리 따라 유동적” 분분

향후 부동산 시장 어떻게 될까

“늘어난 통화량 부동산으로 쏠려”

“文정부 저금리 때와는 상황 달라”

세금 전가로 전월세 폭등 가능성

다주택자 양도소득세 중과 유예 조치가 종료된 10일 서울 송파구 한 부동산 중개업소에 이와 관련된 안내문이 게시돼 있다. 전문가들은 양도세 중과 유예가 종료된 이후 부동산 시장이 어떤 방향으로 흘러갈지 쉽게 판단하기 어렵다고 입을 모았다. 윤웅 기자

전문가들은 양도세 중과 유예가 종료된 이후 부동산 시장이 어떤 방향으로 흘러갈지 쉽게 판단하기 어렵다고 입을 모았다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 10일 국민일보와의 통화에서 “매물이 잠기는 요인과 풀리는 요인이 (동시에) 있다”고 말했다. 양도세 중과가 적용되면서 기본적으로 매물 잠김 현상이 나타나지만 고금리 상황과 정부의 관련 대책이 동시에 작용하면서 시장에 영향이 주택 가격대나 지역에 따라 복합적으로 나타날 것이라는 설명이다.



남 위원은 “상급지의 경우 비거주 1주택자들이 벌써 매도 문의를 하고 있다. 파는 게 낫겠다 생각하는 건 양도차익이 큰 곳이 주를 이룰 것”이라고 예상했다. 다만 외곽 지역과 관련해선 “(정책보다) 수급이 미치는 영향이 크다. 투자성이 강한 곳보다 정책 영향을 덜 받기 때문에 (가격에 미치는) 타격이 상대적으로 약하다”고 말했다.



양지영 신한 프리미어패스파인더 전문위원은 “과거 문재인정부 때와는 상황이 많이 다르다”고 말했다. 양 위원은 “문 정부 당시는 저금리 상황 등으로 인해 매물 잠김이 장기화되면서 집값 급등 강도가 컸던 것”이라면서 “현 정부가 시도하는 각종 매물 출회 유도 정책과 함께 보유세와 금리가 함께 작용한다면 매물이 나오는 강도가 더 셀 것”이라고 예상했다.



정부 의도대로 상황이 흘러갈 가능성이 적다고 보는 시각도 많았다. 익명을 요구한 한 학계 전문가는 “(금리보다도) 통화량이 중요하다”고 잘라말했다. 통화량이 계속 느는데 정부는 재정확대 정책을 쓰고 있다. 대출도 계속 늘고 있고, 주식, 코인으로 번 돈이 다 부동산으로 들어가고 있다”고 말했다.







공공임대 공급으로 세입자 수요를 흡수하는 시도 역시 효과가 제한될 수 있다는 전망도 있다. 또다른 전문가는 “(공공임대주택을 짓는 동안) 시장이 기다려주지 않을 것”이라고 했다. 그 사이 현재 서울에 사는 세입자들도 수도권으로 떠밀려 갈 것이란 설명이다. 한 전문가는 “임대료는 오르는데 대출이 안 나와 집을 못 사니 결국 수도권으로 내몰릴 수밖에 없다”고 말했다.



조효석 정진영 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전문가들은 양도세 중과 유예가 종료된 이후 부동산 시장이 어떤 방향으로 흘러갈지 쉽게 판단하기 어렵다고 입을 모았다.남혁우 우리은행 부동산연구원은 10일 국민일보와의 통화에서 “매물이 잠기는 요인과 풀리는 요인이 (동시에) 있다”고 말했다. 양도세 중과가 적용되면서 기본적으로 매물 잠김 현상이 나타나지만 고금리 상황과 정부의 관련 대책이 동시에 작용하면서 시장에 영향이 주택 가격대나 지역에 따라 복합적으로 나타날 것이라는 설명이다.남 위원은 “상급지의 경우 비거주 1주택자들이 벌써 매도 문의를 하고 있다. 파는 게 낫겠다 생각하는 건 양도차익이 큰 곳이 주를 이룰 것”이라고 예상했다. 다만 외곽 지역과 관련해선 “(정책보다) 수급이 미치는 영향이 크다. 투자성이 강한 곳보다 정책 영향을 덜 받기 때문에 (가격에 미치는) 타격이 상대적으로 약하다”고 말했다.양지영 신한 프리미어패스파인더 전문위원은 “과거 문재인정부 때와는 상황이 많이 다르다”고 말했다. 양 위원은 “문 정부 당시는 저금리 상황 등으로 인해 매물 잠김이 장기화되면서 집값 급등 강도가 컸던 것”이라면서 “현 정부가 시도하는 각종 매물 출회 유도 정책과 함께 보유세와 금리가 함께 작용한다면 매물이 나오는 강도가 더 셀 것”이라고 예상했다.정부 의도대로 상황이 흘러갈 가능성이 적다고 보는 시각도 많았다. 익명을 요구한 한 학계 전문가는 “(금리보다도) 통화량이 중요하다”고 잘라말했다. 통화량이 계속 느는데 정부는 재정확대 정책을 쓰고 있다. 대출도 계속 늘고 있고, 주식, 코인으로 번 돈이 다 부동산으로 들어가고 있다”고 말했다.다만 세입자나 외곽 지역 수요자들의 입장에서는 어려운 상황이 이어질 것이라 보는 시각이 많았다. 한 전문가는 “가진 분들은 좋겠지만 못 가진 분들은 주거비용이 오를 것”이라고 말했다. 집주인들이 집을 팔기보다 늘어난 세금 부담을 세입자에게 임대료로 전가시키면서 결국 전월세 가격만 급등할 수 있다는 지적도 나왔다.공공임대 공급으로 세입자 수요를 흡수하는 시도 역시 효과가 제한될 수 있다는 전망도 있다. 또다른 전문가는 “(공공임대주택을 짓는 동안) 시장이 기다려주지 않을 것”이라고 했다. 그 사이 현재 서울에 사는 세입자들도 수도권으로 떠밀려 갈 것이란 설명이다. 한 전문가는 “임대료는 오르는데 대출이 안 나와 집을 못 사니 결국 수도권으로 내몰릴 수밖에 없다”고 말했다.조효석 정진영 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지