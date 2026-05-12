미리 ‘마커’ 표시, 암 안보여도 정확히 절제 가능

선행 항암 확산 속 수술에 유용
절제부위 표시 수술 범위 최소화
정밀 수술과 유방 보존이 핵심
수가 문제로 비용 부담 걸림돌
절제부위 표시 수술 범위 최소화
정밀 수술과 유방 보존이 핵심
수가 문제로 비용 부담 걸림돌
지난해 오른쪽 유방암 2기 진단을 받은 A씨(62). 겨드랑이 림프절까지 전이가 확인되자 의료진은 수술 전에 미리 항암치료를 해서 암 크기를 줄인 뒤 제거하자고 권했다. 그러면서 선행 항암치료 전에 암이 있는 유방 조직과 림프절에 작은 클립을 넣어 미리 위치 표시를 해 놓는 '마커 삽입술'이 필요하다고 설명했다. 다행히 A씨는 선행 항암이 잘 들어 영상 검사에서 암이 완전 소실된 상태로 보였다. 이후 수술로 유방과 림프절의 마커 부위를 정밀하게 절제했다. 수술 후 조직 검사에서도 암이 전혀 남아 있지 않은 것이 확인됐다. 사전에 암이 있던 부위를 표시해둔 덕분에 정확한 수술이 가능했던 것이다. 최근 유방암 수술 전에 미리 항암치료를 받는 사례가 늘고 있다. 과거엔 암이 많이 진행됐거나 수술 후에 항암하는 경우가 흔했지만, 이제는 선행 항암치료를 통해 아예 수술 후 재발 가능성을 줄이는 트렌드가 자리 잡고 있다.
수술 전 항암으로 암이 사라졌다?
선행 항암을 하면 대부분은 영상에서 암 크기가 줄어들고, 심지어 병변이 거의 보이지 않는 경우(임상적 완전 관해)도 종종 있다. 근래 효과 좋은 항암 약제가 다수 등장하면서 이런 사례가 많아지는 추세다. 다만 영상에서 암이 보이지 않는다 해도 현미경 조직 검사에선 암세포가 남아있을 수 있다. 이 때문에 수술로 해당 부위를 떼내 암세포가 완전히 사라졌는지 조직학적 완전 관해 여부를 확인해야 한다. 만일 선행 항암치료 시작 전 암 부위에 마커(클립)를 넣어 미리 표시해놓지 않았다면 외과 의사는 어느 부위를 제거해야 할지 정확히 알 수 없는 곤란한 상황에 처할 수 있다.
한국유방암학회 보험이사인 허호 국민건강보험 일산병원 외과 교수는 11일 “마커가 삽입된 경우 수술 의사는 해당 부위만 최소한으로 정확히 제거할 수 있지만, 마커가 없으면 두루뭉술하게 넓은 부분을 절제할 수도 있다”며 “경우에 따라 이는 환자에게 치명적일 수 있다”고 말했다.
이런 유방 조직 마커 삽입술은 2015년 국내에 처음 도입됐다. 선행 항암요법 후 유방암 크기가 줄어 영상에서 확인할 수 없을 때나 흔히 ‘맘모톰’으로 불리는 유방 조직 생검 및 진공 보조 유방 병변(양성 질환) 절제술 후 해당 부위를 표시하기 위해서도 쓰인다. 맘모톰용의 경우 병·의원에서 많이 시행되며 선행 항암치료를 하는 대부분의 대학·종합병원에서도 이뤄지고 있다.
마커로 쓰이는 클립은 3㎜ 크기의 의료용 임플란트(티타늄 등 재질)로 몸속에 있어도 문제 되지 않는다. 선행 항암치료용일 땐 수술 시 제거된다. 선행 항암치료의 대상은 2기 이상 유방암이다. 선행 항암요법의 효과가 좋은 유형인 삼중음성유방암이나 표적 수용체 양성 유방암에선 1기 후반 환자에게서도 고려될 수 있다.
마커 삽입술은 세 가지 측면에서 유방암 환자에게 유리하다. 우선 암이 크거나 림프절 전이가 심해 당장 수술이 어려운 환자의 경우 선행 항암치료로 종양을 축소해 안전하게 수술 및 방사선 치료를 받을 수 있는 상태로 전환할 수 있다. 또 수술이 가능한 병기의 환자라도 항암치료를 먼저 해서 암 크기를 줄여 놓으면 유방 전체를 절제하지 않고 암 부위만 부분적으로 떼내 유방 보존 확률을 높일 수 있다. 이때 원래 암이 있던 부위에 클립을 넣어 표시해두면 정밀한 수술이 가능하다.
마커 삽입술은 겨드랑이 림프절 수술을 용이하게 하고 수술 범위를 최소화하는 데도 유용하다. 선행 항암치료 전 전이가 확인된 겨드랑이 림프절에 마커를 넣어 위치를 표시함으로써 향후 수술 시 해당 림프절을 쉽고 정확하게 제거할 수 있다. 겨드랑이 림프절 수술은 어깨 관절 운동의 제한, 신경 손상, 림프 부종(팔이 퉁퉁 부음) 등을 일으키는데, 마커 삽입술로 수술 범위가 축소되면 여러 합병증이 줄어든다.
아울러 림프절에 암이 모두 사라졌다고 잘못 판단하는 ‘위음성률’을 낮추는 데도 도움 된다. 허 교수는 “마커를 원래 전이가 있던 림프절에 삽입하고 수술로 마커 부위를 제거한 후 현미경으로 암이 남아있는지 확인하는 것이 ‘가짜 음성’을 줄일 수 있는 확실한 방법”이라고 말했다. 또한 마커 삽입 부위를 집중 평가해 선행 항암치료의 반응 효과를 모니터링하고 필요 시 추가 치료를 해줌으로써 환자의 장기 예후를 향상시킬 수 있다.
“수가제 문제로 현장 적용 어려움”
문제는 현행 수가 제도의 구조적 문제로 인해 의료 현장에서 마커 삽입술 적용에 어려움이 가중되고 있다는 점이다. 환자들에게 꼭 필요한 의료서비스의 질 저하도 우려된다. 현재 마커 삽입 시술의 비용(행위료)은 수술 직전 시행하는 기존 방법(위치 결정술)과 같은 8만6000여원으로 책정돼 있는데, 고가의 클립 등 주요 재료비가 행위료 안에 묶여 있어 별도 비용 청구가 불가능하다.
허 교수는 “이 때문에 유방과 림프절에 클립을 동시에 넣을 경우 사용되는 재료비의 총합이 행위료를 훌쩍 넘어 의료 현장의 부담이 큰 편”이라며 “이는 의사들의 적극적인 클립 사용을 어렵게 한다”고 지적했다. 이어 “경제적인 것을 고려해 치료 경과를 보다가 클립 삽입의 적절한 시기를 놓치는 경우 환자는 불필요하게 넓은 부위를 수술받아야 하는 상황에 처할 수 있다”고 우려했다.
유방암학회는 선행 항암치료 시작 전 시행하는 마커 삽입술과 수술 직전 하는 위치 결정술은 시점과 목적이 다른데, 같은 시술(행위)로 묶여있다며 제도 개선의 필요성을 강조하고 있다. 학회는 최근 보건복지부와 간담회에서 현행 제도의 불합리성을 제기하고 두 시술 행위료의 분리 및 적정 비용 산정에 대한 논의를 이어가고 있다. 학회는 우선 유방암 환자의 선행 항암치료에서만이라도 별도 행위료 신설을 요구하고 있다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
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