미리 ‘마커’ 표시, 암 안보여도 정확히 절제 가능

[And 건강] 유방암 마커 삽입술

허호 국민건강보험 일산병원 외과 교수가 유방암 선행 항암치료 후 수술 부위 확인을 위해 미리 표시해 놓는 '마커(클립) 삽입술'에 대해 설명하고 있다. 일산병원 제공

선행 항암 확산 속 수술에 유용

절제부위 표시 수술 범위 최소화

정밀 수술과 유방 보존이 핵심

수가 문제로 비용 부담 걸림돌



수술 전 항암으로 암이 사라졌다?



“수가제 문제로 현장 적용 어려움”

