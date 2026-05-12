[특별기고] 조기 유방암, 생존율 높지만 ‘재발 위험’ 간과해선 안돼

젊은 나이 발병하고 재발 특징

완치됐다고 방심하다 날벼락

선제적 치료 제도적 지원 필요



유방암은 우리나라 여성에게 가장 흔한 암이다. 여성 암 환자 5명 중 1명이 유방암일 정도로 많다. 다행히 조기 검진이 확대되면서 대부분 초기에 발견되고 1~2기 유방암의 5년 생존율은 90%를 넘는다.



하지만 진료실에서 만나는 유방암은 그렇게 단순하지 않다. 치료를 잘 마쳤다고 안심했는데 몇 년 혹은 심지어 10여년 뒤 다시 암이 발견되는 경우가 많다. 유방암은 치료 후에도 오랜 기간 재발 위험이 이어지는 특징이 있다. 겉으로는 암세포가 완전히 사라진 것처럼 조용해 보이지만 아주 미세한 세포들이 몸속에 숨어 동면하다가 오랜 시간이 지나 다시 깨어날 수 있기 때문이다.



재발 이후의 상황은 더욱 심각하다. 원격 전이로 재발할 경우 2년 생존율은 55.7%, 5년 생존율은 31.6%로 급격히 낮아진다. 조기 단계에서는 완치를 기대할 수 있지만 재발 후에는 장기 치료가 필요한 치명적 질환으로 전환된다. 환자와 가족이 감당해야 할 신체·정신적 부담 역시 크게 증가한다.



우리나라 유방암은 비교적 젊은 나이에 많이 발생한다는 특징도 있다. 40·50대 여성에서 가장 많이 진단되는데, 이 연령대는 가정과 직장에서 중심적인 역할을 맡고 있다. 암 치료와 재발이 개인의 건강 문제를 넘어 가정의 생계와 사회 활동 전반에 영향을 미친다는 의미다. 실제로 재발을 경험한 환자들은 치료비뿐 아니라 소득 감소와 경력 단절 등 다양한 부담을 겪는다.



현재 조기 유방암 환자들은 수술 후 약물치료를 통해 재발을 예방한다. 그러나 재발 위험이 높은 환자군에서는 기존 치료만으로 충분하지 않은 경우도 있다. 이런 이유로 재발 위험이 높은 환자에게는 보다 적극적인 치료 전략이 필요하다. 최근 재발 가능성을 더 낮추기 위한 새로운 치료 전략이 도입되고 있다. 예를 들어 보조 호르몬 치료에 ‘리보시클립(키스칼리)’ 병용 요법은 재발 없이 지내는 기간을 의미 있게 늘리고, 재발 또는 사망 위험을 약 28% 낮춘 것으로 보고됐다. 특히 암이 다른 장기로 퍼지는 원격 재발을 줄이는 효과도 일관되게 확인됐다. 이는 전이성 질환으로 진행할 가능성을 낮추고 장기 생존의 희망을 키울 수 있다는 점에서 의미가 크다.







조기 유방암 치료의 목표는 수술만 성공적으로 마치는 것이 아니다. 환자가 재발 걱정 없이 일상으로 돌아가 오랫동안 건강한 삶을 이어가도록 돕는 것이다. 이제는 높은 생존율 이면에 가려진 재발 위험을 직시하고, 이를 줄이기 위한 선제적 치료 환경을 함께 고민해야 할 때다.



임석아 서울대병원 혈액종양내과 교수



GoodNews paper ⓒ 유방암은 우리나라 여성에게 가장 흔한 암이다. 여성 암 환자 5명 중 1명이 유방암일 정도로 많다. 다행히 조기 검진이 확대되면서 대부분 초기에 발견되고 1~2기 유방암의 5년 생존율은 90%를 넘는다.하지만 진료실에서 만나는 유방암은 그렇게 단순하지 않다. 치료를 잘 마쳤다고 안심했는데 몇 년 혹은 심지어 10여년 뒤 다시 암이 발견되는 경우가 많다. 유방암은 치료 후에도 오랜 기간 재발 위험이 이어지는 특징이 있다. 겉으로는 암세포가 완전히 사라진 것처럼 조용해 보이지만 아주 미세한 세포들이 몸속에 숨어 동면하다가 오랜 시간이 지나 다시 깨어날 수 있기 때문이다.재발 이후의 상황은 더욱 심각하다. 원격 전이로 재발할 경우 2년 생존율은 55.7%, 5년 생존율은 31.6%로 급격히 낮아진다. 조기 단계에서는 완치를 기대할 수 있지만 재발 후에는 장기 치료가 필요한 치명적 질환으로 전환된다. 환자와 가족이 감당해야 할 신체·정신적 부담 역시 크게 증가한다.우리나라 유방암은 비교적 젊은 나이에 많이 발생한다는 특징도 있다. 40·50대 여성에서 가장 많이 진단되는데, 이 연령대는 가정과 직장에서 중심적인 역할을 맡고 있다. 암 치료와 재발이 개인의 건강 문제를 넘어 가정의 생계와 사회 활동 전반에 영향을 미친다는 의미다. 실제로 재발을 경험한 환자들은 치료비뿐 아니라 소득 감소와 경력 단절 등 다양한 부담을 겪는다.현재 조기 유방암 환자들은 수술 후 약물치료를 통해 재발을 예방한다. 그러나 재발 위험이 높은 환자군에서는 기존 치료만으로 충분하지 않은 경우도 있다. 이런 이유로 재발 위험이 높은 환자에게는 보다 적극적인 치료 전략이 필요하다. 최근 재발 가능성을 더 낮추기 위한 새로운 치료 전략이 도입되고 있다. 예를 들어 보조 호르몬 치료에 ‘리보시클립(키스칼리)’ 병용 요법은 재발 없이 지내는 기간을 의미 있게 늘리고, 재발 또는 사망 위험을 약 28% 낮춘 것으로 보고됐다. 특히 암이 다른 장기로 퍼지는 원격 재발을 줄이는 효과도 일관되게 확인됐다. 이는 전이성 질환으로 진행할 가능성을 낮추고 장기 생존의 희망을 키울 수 있다는 점에서 의미가 크다.조기 유방암은 단순히 ‘완치율이 높은 암’으로 안주할 질환이 아니다. 높은 생존율 뒤에는 여전히 재발이라는 과제가 남아 있다. 효과가 입증된 치료가 있다면 재발 위험이 높은 환자들이 적절한 시기에 이를 선택할 수 있도록 제도적 뒷받침이 필요하다. 특히 젊은 연령층에서 많이 발생하는 우리나라의 특성을 고려하면 재발을 줄이는 치료에 대한 접근성 확대는 개인을 넘어 사회 전체의 부담을 줄이는 길이기도 하다.조기 유방암 치료의 목표는 수술만 성공적으로 마치는 것이 아니다. 환자가 재발 걱정 없이 일상으로 돌아가 오랫동안 건강한 삶을 이어가도록 돕는 것이다. 이제는 높은 생존율 이면에 가려진 재발 위험을 직시하고, 이를 줄이기 위한 선제적 치료 환경을 함께 고민해야 할 때다.임석아 서울대병원 혈액종양내과 교수GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지