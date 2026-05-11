세계 3위 김효주, 국내 트로피는 ‘5년 만’
NH투자증권 챔피언십 1타차 우승
올 시즌 상종가를 치고 있는 세계랭킹 3위 김효주가 4년7개월 만에 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 우승을 거뒀다.
김효주는 10일 경기도 용인시 수원CC 뉴코스(파72·6762야드)에서 열린 KLPGA투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십(총상금 10억원) 마지막 날 3라운드에서 보기 2개에 버디 3개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다. 최종 합계 9언더파 207타를 기록한 김효주는 박현경의 추격을 1타 차로 뿌리치고 우승 상금 1억8000만원을 획득했다.
2021년 10월 SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식 이후 4년7개월 만의 KLPGA투어 우승이며, 투어 통산 15승째(아마추어 1승 포함)다. 김효주는 올 시즌 미국여자프로골프(LPGA)투어 2승(포티넷 파운더스컵, FM챔피언십)까지 벌써 3차례나 우승 트로피를 들어 올렸다.
3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 들어간 김효주는 이날 3타를 줄이며 맹추격전을 펼친 박현경에 1타 차 신승을 거뒀다. 승패는 마지막 18번 홀(파4)에서 갈렸다. 17번 홀(파4)까지 공동 선두에 자리하며 시즌 첫 승 기회를 잡았던 박현경의 두 번째 샷이 그린 벙커에 빠지면서 팽팽했던 균형의 추는 김효주 쪽으로 급격히 기울었다. 두 번째 샷을 홀 2.5m 지점에 붙여 유리한 국면을 만든 김효주는 박현경의 파퍼트가 홀 앞에서 멈춰서자 침착하게 투 퍼트로 홀아웃해 피를 말리는 접전에 마침표를 찍었다.
김효주는 “오랜만에 우승해서 행복하다”며 “(박현경을) 의식하지 않았다면 거짓말이다. 내 플레이가 그렇게 마음에 들지 않았지만 끝까지 집중하려고 노력했다”고 말했다. 이어 “미국 대회 출전 일정이 빡빡하지만 가능하다면 국내 대회에 더 많이 출전할 수 있도록 하겠다”고 했다.
14세 여중생 김서아는 전날 311야드 초장타를 날린 데 이어 이날 5번 홀(파3)에서 행운의 홀인원을 기록해 화제가 됐다. 김서아는 최종 합계 1언더파 215타, 공동 18위로 경기를 마쳤다.
용인=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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