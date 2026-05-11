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“이기는 실행, 1등 DNA 깨우자”… LG전자 류재철의 ‘리인벤트 2.0’

입력:2026-05-11 00:45
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취임 후 첫 타운홀 미팅 메시지
“하루 1% 진보, 1년 40배 격차”

류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 지난 7일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 임직원 타운홀 미팅에서 발언하고 있다. 류 CEO는 “이기는 실행으로 1등 LG전자를 만들자”고 당부했다. LG전자 제공

류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 “문제를 가감 없이 드러내고 ‘이기는 실행’에 집중해 구성원과 함께 성장하는 1등 LG전자를 만들자”고 당부했다. 중국 업체들의 거센 추격과 미국·이란 전쟁 등 경영 불확실성이 고조되는 가운데, 조직문화 혁신을 통한 경쟁력 강화를 주문한 것으로 풀이된다. LG전자는 홈 로봇과 액추에이터(구동장치) 등 미래 먹거리 발굴에 속도를 내며, 기존 생활가전 중심 사업 구조를 플랫폼·솔루션 기반으로 재편하는 데 주력하고 있다.

LG전자는 류 CEO가 지난 7일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 타운홀 미팅에서 전체 임직원들에게 이 같이 말했다고 10일 밝혔다. 류 CEO가 타운홀 미팅을 진행한 것은 지난해 12월 취임 후 처음이다.

그는 1989년 금성사(현 LG전자) 가전연구소 연구원으로 입사한 뒤 37년간 일하며 체득한 일에 대한 철학을 공유하는 것으로 미팅을 시작했다. 류 CEO는 “작게 느끼는 매일의 1% 진보가 1년이 지나면 약 40배 격차를 만들고, 매일의 1% 퇴보는 1년이 지나면 약 1480배 후퇴로 이어진다”면서 “앞으로 만들어 갈 경쟁력은 오늘 1% 개선된 행동에서 시작한다”고 말했다.


류 CEO는 LG전자 고유의 일하는 방식 및 조직문화를 혁신하는 캠페인인 ‘리인벤트’를 ‘리인벤트 2.0’으로 재정의하고, 변화 방향을 제시하는 데 상당한 시간을 할애했다. 성장·소통이라는 기존 핵심 가치에 자신의 경영 철학인 ‘문제 드러내기’ ‘이기는 실행하기’를 더했다.

류 CEO는 “변화는 냉철한 현실 인식에서 출발해야 한다”며 “안 되는 이유보다는 될 방법을 생각해야 하고, 작은 수습보다는 큰 혁신이 될 수 있도록 발상을 전환하는 새로운 접근이 필요하다”고 당부했다. 이어 “내가 아무리 잘해도 상대적으로 못하면 지고, 잘못해도 상대적으로 잘하면 이긴다”면서 “결과물을 먼저 생각하고 실행하는 프로세스를 통해 꼭 이기는 실행을 하자”고 당부했다. 빠르게 추격하는 경쟁업체를 따돌릴 방법으로는 품질·비용·납기 등 근원적인 경쟁력 재건을 들었다.

LG전자 내부에서는 엔지니어 출신 류 CEO 취임 이후 기술 중심 경영 기조가 강해졌다는 평가가 나온다. 최근에는 CEO가 직접 주관하는 미래기술 점검회의를 신설해 로봇, AI 데이터센터 냉각솔루션 등을 집중 점검하는 것으로 전해졌다. 류 CEO는 “수많은 위기를 지나 여기까지 온 LG전자의 혁신 DNA와 저력을 믿고 모두의 작은 변화를 모아 LG전자 미래를 바꾸자”고 강조했다.


손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

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