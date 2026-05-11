“이기는 실행, 1등 DNA 깨우자”… LG전자 류재철의 ‘리인벤트 2.0’
취임 후 첫 타운홀 미팅 메시지
“하루 1% 진보, 1년 40배 격차”
류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 “문제를 가감 없이 드러내고 ‘이기는 실행’에 집중해 구성원과 함께 성장하는 1등 LG전자를 만들자”고 당부했다. 중국 업체들의 거센 추격과 미국·이란 전쟁 등 경영 불확실성이 고조되는 가운데, 조직문화 혁신을 통한 경쟁력 강화를 주문한 것으로 풀이된다. LG전자는 홈 로봇과 액추에이터(구동장치) 등 미래 먹거리 발굴에 속도를 내며, 기존 생활가전 중심 사업 구조를 플랫폼·솔루션 기반으로 재편하는 데 주력하고 있다.
LG전자는 류 CEO가 지난 7일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 타운홀 미팅에서 전체 임직원들에게 이 같이 말했다고 10일 밝혔다. 류 CEO가 타운홀 미팅을 진행한 것은 지난해 12월 취임 후 처음이다.
그는 1989년 금성사(현 LG전자) 가전연구소 연구원으로 입사한 뒤 37년간 일하며 체득한 일에 대한 철학을 공유하는 것으로 미팅을 시작했다. 류 CEO는 “작게 느끼는 매일의 1% 진보가 1년이 지나면 약 40배 격차를 만들고, 매일의 1% 퇴보는 1년이 지나면 약 1480배 후퇴로 이어진다”면서 “앞으로 만들어 갈 경쟁력은 오늘 1% 개선된 행동에서 시작한다”고 말했다.
류 CEO는 LG전자 고유의 일하는 방식 및 조직문화를 혁신하는 캠페인인 ‘리인벤트’를 ‘리인벤트 2.0’으로 재정의하고, 변화 방향을 제시하는 데 상당한 시간을 할애했다. 성장·소통이라는 기존 핵심 가치에 자신의 경영 철학인 ‘문제 드러내기’ ‘이기는 실행하기’를 더했다.
류 CEO는 “변화는 냉철한 현실 인식에서 출발해야 한다”며 “안 되는 이유보다는 될 방법을 생각해야 하고, 작은 수습보다는 큰 혁신이 될 수 있도록 발상을 전환하는 새로운 접근이 필요하다”고 당부했다. 이어 “내가 아무리 잘해도 상대적으로 못하면 지고, 잘못해도 상대적으로 잘하면 이긴다”면서 “결과물을 먼저 생각하고 실행하는 프로세스를 통해 꼭 이기는 실행을 하자”고 당부했다. 빠르게 추격하는 경쟁업체를 따돌릴 방법으로는 품질·비용·납기 등 근원적인 경쟁력 재건을 들었다.
LG전자 내부에서는 엔지니어 출신 류 CEO 취임 이후 기술 중심 경영 기조가 강해졌다는 평가가 나온다. 최근에는 CEO가 직접 주관하는 미래기술 점검회의를 신설해 로봇, AI 데이터센터 냉각솔루션 등을 집중 점검하는 것으로 전해졌다. 류 CEO는 “수많은 위기를 지나 여기까지 온 LG전자의 혁신 DNA와 저력을 믿고 모두의 작은 변화를 모아 LG전자 미래를 바꾸자”고 강조했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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