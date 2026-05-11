홈플러스 잠실·센텀시티 매장도 문 닫는다… 회생 안간힘
어제부터 37개매장 영업 잠정 중단
직원 휴업수당 지급 전환배치 추진
익스프레스 매각 이어 2차 구조혁신
10일 경기도 고양시 홈플러스 킨텍스점 앞에는 점포 잠정 영업 중단을 알리는 안내문이 나붙었다. 텅 빈 계산대 너머로는 마트 출입을 막는 철제 셔터가 닫혀 있었다. 홈플러스 매장에 입점한 약국과 카페, 세탁소 등이 정상영업하고 있었지만, 손님은 거의 찾아볼 수가 없었다. 바로 옆 백화점이 주말을 맞아 점심 손님들로 붐비는 것과 대조적인 모습이었다.
홈플러스는 이날부터 킨텍스점을 포함해 전국 37개 지점에 대한 영업을 잠정 중단했다. 영업이 중단되는 점포는 서울 중계·신내·면목·잠실점, 부산 센텀시티·부산반여·영도·서부산점, 대구 상인점, 인천 가좌·숭의·연수·송도·논현점, 경기 킨텍스·고양터미널·포천송우·남양주진접·경기하남·부천소사·분당오리·동수원점, 충남 계룡점, 전북 익산·김제점, 전남 목포·순천풍덕점, 경북 경산·포항·포항죽도·구미점, 경남 밀양·진주·삼천포·마산·진해·김해점 등이다.
홈플러스의 계획은 회생계획 마감시한인 오는 7월 3일까지 기여도가 낮은 매장의 영업을 잠정 중단하고, 나머지 67개 매장 운영에 집중하겠다는 것이다. 홈플러스는 104개 매장을 전부 운영할 여력이 없다고 주장한다. 최근 회생의 주요 분기점이었던 익스프레스 부문 매각을 성사시켰지만, 실제 확보 가능한 현금성 자산은 1206억원에 불과했다. 그마저도 입금까지 2개월 정도 걸린다.
37개 점포 잠정 영업중단은 이른바 ‘2차 구조혁신’ 과정의 하나다. 홈플러스는 지난 8일 잠정 영업중단을 예고하며 “현재 채권단의 요구를 반영해 기존 회생계획안보다 크게 강화된 수정 회생계획안을 준비 중이다”고 밝혔다. 수정된 회생계획안에는 점포 영업중단에서 그치지 않고 잔존사업 부문 인수합병(M&A) 등 전반적인 효율화 과정이 담긴다.
홈플러스는 이런 내용의 2차 구조혁신을 통해 대형마트·온라인·본사 등 잔존사업부문의 사업성을 개선한 뒤, 이를 제3자에게 매각해 미지급 채권을 상환하고 회생절차를 완료한다는 방침이다.
일각에서는 이번 잠정 영업 중단이 사실상 도미노 폐점의 전초단계라는 우려의 우려도 나온다. 잠정영업 중단 명단에 기존 임대차 계약 해지가 예정된 곳과 이미 폐점이 확정된 점포도 포함돼 있기 때문이다.
홈플러스는 일단 잠정 영업 중단 점포 직원들에게는 평균 임금 70%에 해당하는 휴업 수당을 지급하기로 했다. 근무를 희망하는 직원은 다른 매장에 전환 배치도 할 수 있다고 회사 측은 설명했다. 점포 내 입점 사업자들의 영업 피해를 최소화하기 위해 점포 내 몰은 계속 운영할 방침이다.
갑작스러운 영업 중단에 입점엄체 측도 난감한 형편이다. 대형마트 입지 특성상 마트가 영업하지 않는데 입점업체만 이용하는 고객은 거의 없기 때문이다. 한 입점업체 대표는 “전날까지 영업중단에 대한 아무런 언질이 없다가 기사를 보고 나서야 알았다”며 “당연히 상황은 안 좋아졌지만, 별수 없이 영업을 하고 있다”고 말했다.
고양=이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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