“지난 4년은 사실상 마이너스… 정부와 가장 가까운 건 나”

[지금 우리후보는?]

우상호 민주당 강원지사 후보

평창·정선·태백 하루 500㎞ 동행

“기업 유치·관광 인프라 확충 우선

퇴보 멈추고 성장 전환해야 할 때”

우상호 더불어민주당 강원도지사 후보가 지난 7일 강원 정선군의 한 거리에서 선거운동 중 만난 어르신들과 악수하며 인사하고 있다. 우 후보는 “지난 4년 강원은 마이너스였다”며 “이제는 정부와 손잡고 잠재력을 살려야 한다”고 말했다.

하루 동안 강원 평창·정선·태백의 산길 500㎞를 달리는 내내 우상호 더불어민주당 강원도지사 후보의 입에서는 강원도의 미래 구상이 쉬지 않고 쏟아졌다. 그는 일정마다 푸른 녹음을 배경으로 ‘올림픽 유산을 활용한 국제 관광도시 평창’ ‘산림자원과 청정에너지를 결합한 산업도시 정선·태백’ 등 구체적인 청사진을 설명했다. 우 후보는 “지금까지 3만5000㎞ 이상 강원도 곳곳을 누비며 발전 구상을 다듬어 왔다”고 말했다.



국민일보는 지난 7일 우 후보와 하루 일정을 함께하며 강원 민심과 그의 구상을 직접 들었다. 우 후보는 현장에서 “지난 4년은 강원도 입장에서 사실상 마이너스였다”며 “이제는 정부와 손잡고 강원의 잠재력을 제대로 살려야 한다”고 거듭 강조했다. 그는 오전 9시30분 평창군에서 열린 한왕기 민주당 평창군수 후보 개소식을 찾은 뒤 정선으로 이동해 최승준 정선군수 후보 개소식에 참석했다. 개소식장마다 지지자로 북적였고, 선거법상 연호 대신 손뼉과 환호로 응원을 보내는 모습이 이어졌다.



오후에는 태백의 한 협동조합 카페에서 지역 여성 정책 간담회를 가진 뒤 김동구 태백시장 후보 개소식으로 일정을 마무리했다. 보수세가 강한 강원도답게 “도지사를 또 바꿀 필요가 있느냐”는 반응과 “이재명 대통령이 잘하니까 한번 믿어보겠다”는 기대가 공존했다. “정치에는 관심이 없다”는 무심한 반응도 적지 않았다. 다음은 일문일답.



-최근 지지율 격차가 좁혀지고 있다.



“보수층이 슬슬 입을 열기 시작한 것이다. 예상했던 흐름이다. 하지만 험지로 불렸던 지역에 다녀보면 응원을 많이 해주시고 분위기가 좋아졌다는 느낌이 든다. 지지율보단 공약에 집중해 지역민을 설득하면 자연스럽게 좋은 결과가 올 거라고 생각한다.”



-정치 경험은 많지만 도지사 선거는 처음이다.



“국회의원은 지역 공약을 이야기해도 직접 책임지는 자리가 아니지만, 도지사는 내가 책임져야 하니 예산과 실효성을 훨씬 구체적으로 고민하게 된다. 강원도를 변화시키는 꿈을 꾸면서 빨리 일하고 싶단 의욕이 생긴다.”



-강원도 발전의 핵심은.



“예산도 중요하지만 제일 시급한 것은 계획이다. 방향을 제대로 잡아야 한다. 정무수석 업무 중에 지자체 관련 업무가 많았다. 다른 지역이 한다고 따라 하는 것이 아니라 강원도 현실에 맞는 전략을 세워야 한다는 걸 뼈저리게 느꼈다.”



-가장 먼저 추진할 사업은.



“기업 유치와 관광 인프라 확충을 동시에 시작할 것이다. 몇몇 기업과 협의를 진행 중이다. 이미 성공한 테마파크를 유치하거나 천혜의 자연환경을 활용한 복합 관광단지 등을 조성해보고 싶다.”



-김진태 후보의 지난 4년 도정을 평가하면.



“강원도는 2년 연속 마이너스 성장을 기록했고, 인구는 150만명 붕괴 직전이다. 도민 삶과 직결되는 성과를 체감하기 어렵다. 도지사는 행정을 통해 주민의 삶을 바꿔야 한다.”



-왜 앞으로 4년은 우상호여야 하나.



“강원도는 지금 퇴보를 멈추고 성장으로 전환해야 할 결정적 시기다. 4선 국회의원, 원내대표, 청와대 정무수석을 거치며 쌓은 중앙정부 네트워크를 활용해 강원 경제를 살릴 수 있다. 전국 광역단체장 후보 가운데 중앙정부와 가장 가깝고 빠르게 움직일 수 있는 사람은 나밖에 없다고 자부한다.”



평창·정선·태백=글·사진 윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 하루 동안 강원 평창·정선·태백의 산길 500㎞를 달리는 내내 우상호 더불어민주당 강원도지사 후보의 입에서는 강원도의 미래 구상이 쉬지 않고 쏟아졌다. 그는 일정마다 푸른 녹음을 배경으로 ‘올림픽 유산을 활용한 국제 관광도시 평창’ ‘산림자원과 청정에너지를 결합한 산업도시 정선·태백’ 등 구체적인 청사진을 설명했다. 우 후보는 “지금까지 3만5000㎞ 이상 강원도 곳곳을 누비며 발전 구상을 다듬어 왔다”고 말했다.국민일보는 지난 7일 우 후보와 하루 일정을 함께하며 강원 민심과 그의 구상을 직접 들었다. 우 후보는 현장에서 “지난 4년은 강원도 입장에서 사실상 마이너스였다”며 “이제는 정부와 손잡고 강원의 잠재력을 제대로 살려야 한다”고 거듭 강조했다. 그는 오전 9시30분 평창군에서 열린 한왕기 민주당 평창군수 후보 개소식을 찾은 뒤 정선으로 이동해 최승준 정선군수 후보 개소식에 참석했다. 개소식장마다 지지자로 북적였고, 선거법상 연호 대신 손뼉과 환호로 응원을 보내는 모습이 이어졌다.오후에는 태백의 한 협동조합 카페에서 지역 여성 정책 간담회를 가진 뒤 김동구 태백시장 후보 개소식으로 일정을 마무리했다. 보수세가 강한 강원도답게 “도지사를 또 바꿀 필요가 있느냐”는 반응과 “이재명 대통령이 잘하니까 한번 믿어보겠다”는 기대가 공존했다. “정치에는 관심이 없다”는 무심한 반응도 적지 않았다. 다음은 일문일답.“보수층이 슬슬 입을 열기 시작한 것이다. 예상했던 흐름이다. 하지만 험지로 불렸던 지역에 다녀보면 응원을 많이 해주시고 분위기가 좋아졌다는 느낌이 든다. 지지율보단 공약에 집중해 지역민을 설득하면 자연스럽게 좋은 결과가 올 거라고 생각한다.”“국회의원은 지역 공약을 이야기해도 직접 책임지는 자리가 아니지만, 도지사는 내가 책임져야 하니 예산과 실효성을 훨씬 구체적으로 고민하게 된다. 강원도를 변화시키는 꿈을 꾸면서 빨리 일하고 싶단 의욕이 생긴다.”“예산도 중요하지만 제일 시급한 것은 계획이다. 방향을 제대로 잡아야 한다. 정무수석 업무 중에 지자체 관련 업무가 많았다. 다른 지역이 한다고 따라 하는 것이 아니라 강원도 현실에 맞는 전략을 세워야 한다는 걸 뼈저리게 느꼈다.”“기업 유치와 관광 인프라 확충을 동시에 시작할 것이다. 몇몇 기업과 협의를 진행 중이다. 이미 성공한 테마파크를 유치하거나 천혜의 자연환경을 활용한 복합 관광단지 등을 조성해보고 싶다.”“강원도는 2년 연속 마이너스 성장을 기록했고, 인구는 150만명 붕괴 직전이다. 도민 삶과 직결되는 성과를 체감하기 어렵다. 도지사는 행정을 통해 주민의 삶을 바꿔야 한다.”“강원도는 지금 퇴보를 멈추고 성장으로 전환해야 할 결정적 시기다. 4선 국회의원, 원내대표, 청와대 정무수석을 거치며 쌓은 중앙정부 네트워크를 활용해 강원 경제를 살릴 수 있다. 전국 광역단체장 후보 가운데 중앙정부와 가장 가깝고 빠르게 움직일 수 있는 사람은 나밖에 없다고 자부한다.”평창·정선·태백=글·사진 윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지