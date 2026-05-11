엉터리 공시에 희화화 보고서까지… 개미 울리는 증권사 ‘황당 실수’
증시 호황 속 증권사 오류 잇따라
신뢰 높이려면 시스템 고도화해야
‘코스피 7000시대’를 열며 투자자들이 숫자 하나에도 민감한 가운데 증권사의 잇딴 실수가 빈축을 사고 있다. 실적 공시 오류로 ‘패닉셀’(공황매도)이 발생하거나, 기업 실적을 희화화한 분석 보고서를 내면서다. 초보 개인투자자가 대거 시장에 진입하고 한국 증시에 대한 신뢰도를 높여가는 상황에 증권업계의 오류에 우려의 목소리가 높다.
10일 금융투자업계에 따르면 토스증권 모바일트레이딩시스템(MTS)은 지난 8일 한국콜마의 1분기 실적을 연결이 아닌 별도 기준으로 공시했다. 한국콜마 매출액은 지난해 같은 기간보다 47.5% 하락한 3430억원으로 표기됐다. 증권사 추정치보다도 52% 낮은 수준이다. 이게 사실이면 역대급 ‘어닝쇼크’를 알린 셈이다. 일부 개인투자자들은 토스증권 공시 직후 급하게 한국콜마 주식을 내다 팔았다.
하지만 한국콜마의1분기 실적은 매출액 7280억원, 영업이익 789억원이었다. 지난해 같은 기간보다 각각 11.5%, 31.6% 증가한 수치로 분기 기준 최대 실적을 냈다.
토스증권은 당일 오전 표기를 긴급 수정했다. 하지만 토스증권의 잘못된 실적을 보고 매도에 나선 투자자는 결국 피해를 입었다. 토스증권은 이에 사과하며 데이터 검증 절차 강화를 약속했다. 금투업계 한 관계자는 “핀테크 선두에 있는 토스증권이 이러한 오류를 냈다는 것을 믿을 수 없다”며 “시스템이 고도화되지 않은 것 아니냐”고 지적했다.
같은 날 DB증권이 낸 CJ ENM의 실적 분석 보고서는 부적절한 제목을 써서 비판을 받았다. DB증권 보고서 제목은 ‘SK하이닉스 직원 1명의 성과급이 더 많겠다’였다. CJ ENM의 1분기 영업이익이 15억원에 그친 점을 SK하이닉스의 직원 성과급과 비교한 제목이다. SK하이닉스 1분기 성과급 예상치로는 최대 18억원까지 거론된다.
DB증권은 금융투자업계 일각에서 지적이 나오자 곧바로 ‘낮아진 기대보다 더 낮은 실적’으로 고쳤다. 중요한 투자 판단 자료인 증권사 보고서의 제목이 기업 실적을 희화화했다는 점이 문제가 됐다.
이 뿐 아니다. DB증권은 이 보고서에서 CJ ENM의 1분기 실적을 어닝 쇼크라고 평가하면서도 투자 의견은 ‘매수’를 유지했다. 목표 주가는 8만3000원에서 6만9000원으로 낮추면서 7일 종가(5만1300원)보다 34.5%의 상승 여력이 있다고 썼다. CJ ENM의 실적을 강도 높게 비판하면서도 결론은 여전히 주가 상승 가능성이 크다는 데 무게를 둔 것이다.
목표 주가를 산정하는 과정에서도 CJ ENM의 미디어·영화 사업 실적에 20배, 음악에 19배를 적용했지만 실적 불확실성 속에서 이 수치가 왜 정당한지에 대한 설명은 충분히 담지 않았다. 기업의 가치를 깎아내리는 자극적인 제목을 쓰면서도 투자자에게 매수를 권하는 보고서를 내는 관행에도 비판이 나온다. DB증권이 최근 1년간 낸 보고서에서 매수 의견 비중은 92.19%, 매도는 0%다.
김진욱 이광수 기자 reality@kmib.co.kr
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