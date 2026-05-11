‘67년 무관’… 아득한 아시안컵 우승 도전

[And 스포츠]

한국축구 비교적 수월한 대진표

베트남·UAE 등과 E조에 편성

각 포트 최상위팀 모두 비켜가

내년 1월 개최… 준우승만 4차례

사우디아라비아 축구대표팀 주장 살렘 알도사리가 10일(한국시간) 리야드에서 열린 2027 AFC 아시안컵 조 추첨식에서 한국이 적힌 종이를 들어 보이고 있다. 로이터연합뉴스

67년 만의 아시안컵 우승에 도전하는 한국 축구 대표팀이 비교적 수월한 대진표를 받아들었다.



한국은 10일(한국시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 조별리그 조 추첨식에서 아랍에미리트(UAE), 베트남, 레바논-예멘전 승자와 함께 E조에 배정됐다. 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디에서 열린다. 4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 16강 토너먼트로 우승팀을 가린다.



국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위인 한국은 일본, 이란, 호주 등과 함께 1포트에 이름을 올렸다. 이번 조 추첨에서 한국은 각 포트의 최상위 팀들을 모두 피했다. 2포트에는 ‘디펜딩 챔피언’ 카타르를 비롯해 이라크, 요르단 등 까다로운 상대가 즐비했다. 한국은 객관적인 전력에서 UAE(68위)와 베트남(99위), 레바논(108위), 예멘(140위)에 모두 앞선다.



이 중 가장 전력이 강한 UAE와의 상대 전적에서도 한국은 13승 5무 3패로 우위에 있다. 1차전에서 만날 레바논이나 예멘을 상대로도 각각 12승 3무 1패, 2승으로 앞선다. 김상식 감독이 이끄는 베트남과의 역대 전적 역시 17승 6무 2패다. 홍명보 감독이 내년 아시안컵까지 계약돼 있는 만큼 한국인 감독 간 맞대결이 성사될 전망이다.



한국은 60년 넘게 우승컵을 들어 올리지 못하고 있다. 1956년 초대 대회에 이어 한국에서 열렸던 1960년 대회에서 2연패를 달성한 게 마지막이다. 이후 1972년 태국 대회, 1980년 쿠웨이트 대회, 1988년 카타르 대회, 2015년 호주 대회까지 준우승만 네 차례 했다. 직전 카타르 대회에서는 4강에서 요르단에 0대 2로 패하며 탈락했다. 당시 위르겐 클린스만 감독의 전술 역량 부족과 선수단 내분 등으로 비판을 받기도 했다.







아시안컵 역대 최다 우승국(4회)인 일본과 디펜딩 챔피언 카타르, 태국, 인도가 함께 묶인 F조는 ‘죽음의 조’가 됐다. 8년 만에 아시안컵 본선에 나서는 북한은 B조에서 우즈베키스탄, 바레인, 요르단과 맞붙는다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 67년 만의 아시안컵 우승에 도전하는 한국 축구 대표팀이 비교적 수월한 대진표를 받아들었다.한국은 10일(한국시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 조별리그 조 추첨식에서 아랍에미리트(UAE), 베트남, 레바논-예멘전 승자와 함께 E조에 배정됐다. 아시안컵은 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디에서 열린다. 4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 16강 토너먼트로 우승팀을 가린다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위인 한국은 일본, 이란, 호주 등과 함께 1포트에 이름을 올렸다. 이번 조 추첨에서 한국은 각 포트의 최상위 팀들을 모두 피했다. 2포트에는 ‘디펜딩 챔피언’ 카타르를 비롯해 이라크, 요르단 등 까다로운 상대가 즐비했다. 한국은 객관적인 전력에서 UAE(68위)와 베트남(99위), 레바논(108위), 예멘(140위)에 모두 앞선다.이 중 가장 전력이 강한 UAE와의 상대 전적에서도 한국은 13승 5무 3패로 우위에 있다. 1차전에서 만날 레바논이나 예멘을 상대로도 각각 12승 3무 1패, 2승으로 앞선다. 김상식 감독이 이끄는 베트남과의 역대 전적 역시 17승 6무 2패다. 홍명보 감독이 내년 아시안컵까지 계약돼 있는 만큼 한국인 감독 간 맞대결이 성사될 전망이다.한국은 60년 넘게 우승컵을 들어 올리지 못하고 있다. 1956년 초대 대회에 이어 한국에서 열렸던 1960년 대회에서 2연패를 달성한 게 마지막이다. 이후 1972년 태국 대회, 1980년 쿠웨이트 대회, 1988년 카타르 대회, 2015년 호주 대회까지 준우승만 네 차례 했다. 직전 카타르 대회에서는 4강에서 요르단에 0대 2로 패하며 탈락했다. 당시 위르겐 클린스만 감독의 전술 역량 부족과 선수단 내분 등으로 비판을 받기도 했다.대표팀 주장 손흥민은 이번 대회가 사실상 마지막 국제 대회가 될 가능성이 크다. 19세였던 2011년 처음으로 아시안컵에 나섰던 손흥민은 통산 다섯 번째 대회 출전을 앞두고 있다. 2015년 호주와의 결승전에서 손흥민은 후반 추가시간 극적인 동점골로 승부를 연장으로 끌고 갔지만 결국 패하며 눈물을 흘린 바 있다.아시안컵 역대 최다 우승국(4회)인 일본과 디펜딩 챔피언 카타르, 태국, 인도가 함께 묶인 F조는 ‘죽음의 조’가 됐다. 8년 만에 아시안컵 본선에 나서는 북한은 B조에서 우즈베키스탄, 바레인, 요르단과 맞붙는다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지