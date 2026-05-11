클로드 이용자 4월에만 41만명 늘어… 20대 ‘갈아타기’ 두드러져

사용자 증가율 챗GPT 압도

사용량 한도 조기 소진은 문제

헤비 유저들에겐 턱없이 부족

보리스 체르니 앤트로픽 클로드 코드 책임자가 지난 6일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 연례 개발자 콘퍼런스에서 발표하고 있다. AP연합뉴스

국내에서도 앤트로픽 클로드 모델의 인기 상승세는 심상치 않다. 데이터 분석 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난달 국내 클로드 앱 이용자는 전월 대비 41만명 늘어났다. 지난 3월 60만명 수준이던 월간활성이용자수(MAU)는 4월 들어 약 100만명까지 뛰었다. 한 달 만에 사용자 규모가 약 1.7배 급증한 것이다. 클로드 앱을 새로 설치한 건수 역시 50만6000여건으로 역대 최대였다. 업계 1위 오픈AI의 챗GPT는 같은 기간 신규 사용자 16만명을 기록했다. 비율로는 1% 성장에 머물렀고, 앱 마켓 ‘급상승 순위’에서도 20위에 그쳤다.





업계에서는 클로드 특유의 정교한 언어 처리·분석 능력이 업무 생산성을 중시하는 직장인들의 수요를 빠르게 흡수한 결과로 본다. 특히 AI 트렌드에 민감한 20대 사이에서 ‘갈아타기’ 현상이 두드러졌다. 모바일인덱스 조사 결과 챗GPT의 20대 사용자는 지난 3월 390만명에서 지난달 389만명으로 소폭 감소한 반면, 클로드의 20대 사용자는 19만명에서 32만명으로 가파르게 증가했다. 연간 사용자 증가율 역시 1301%로 44%의 챗GPT를 압도했다.



‘똑똑한 직장 동료’로 호응을 얻고 있지만, 사용량 한도가 빨리 소진되는 것은 아쉬운 지점이다. 유료인 프로 버전조차 5시간 단위로 사용량을 관리한다. 사용량 소진 속도는 대화의 길이와 복잡성, 문서 분량이나 코딩 작업 난이도 등에 영향을 받는다. 고난도 추론에 특화된 최상위 모델 ‘오퍼스’를 선택하면 한도는 더 빠르게 줄어든다. 사용량이 한계치에 임박하면 경고 메시지가 뜨고 초과 시에는 사용량이 초기화되는 시점까지 이용이 제한된다.



일반적인 사무 업무에만 활용할 경우 제한을 체감하기 어렵지만, 방대한 데이터를 다루는 ‘헤비 유저’ 사이에서는 한도가 턱없이 부족하다는 목소리가 나온다. 이런 제약 탓에 월 14만원에서 최대 33만원에 달하는 고가 요금제 ‘맥스’로 이동하는 이들도 늘고 있다. 비싼 가격을 감수하고서라도 클로드를 이탈하지 못하는 충성 사용자들이 강력한 ‘락인 효과’를 형성하면서, 향후 앤트로픽의 수익 구조를 견인할 것이라는 분석도 나온다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국내에서도 앤트로픽 클로드 모델의 인기 상승세는 심상치 않다. 데이터 분석 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난달 국내 클로드 앱 이용자는 전월 대비 41만명 늘어났다. 지난 3월 60만명 수준이던 월간활성이용자수(MAU)는 4월 들어 약 100만명까지 뛰었다. 한 달 만에 사용자 규모가 약 1.7배 급증한 것이다. 클로드 앱을 새로 설치한 건수 역시 50만6000여건으로 역대 최대였다. 업계 1위 오픈AI의 챗GPT는 같은 기간 신규 사용자 16만명을 기록했다. 비율로는 1% 성장에 머물렀고, 앱 마켓 ‘급상승 순위’에서도 20위에 그쳤다.업계에서는 클로드 특유의 정교한 언어 처리·분석 능력이 업무 생산성을 중시하는 직장인들의 수요를 빠르게 흡수한 결과로 본다. 특히 AI 트렌드에 민감한 20대 사이에서 ‘갈아타기’ 현상이 두드러졌다. 모바일인덱스 조사 결과 챗GPT의 20대 사용자는 지난 3월 390만명에서 지난달 389만명으로 소폭 감소한 반면, 클로드의 20대 사용자는 19만명에서 32만명으로 가파르게 증가했다. 연간 사용자 증가율 역시 1301%로 44%의 챗GPT를 압도했다.‘똑똑한 직장 동료’로 호응을 얻고 있지만, 사용량 한도가 빨리 소진되는 것은 아쉬운 지점이다. 유료인 프로 버전조차 5시간 단위로 사용량을 관리한다. 사용량 소진 속도는 대화의 길이와 복잡성, 문서 분량이나 코딩 작업 난이도 등에 영향을 받는다. 고난도 추론에 특화된 최상위 모델 ‘오퍼스’를 선택하면 한도는 더 빠르게 줄어든다. 사용량이 한계치에 임박하면 경고 메시지가 뜨고 초과 시에는 사용량이 초기화되는 시점까지 이용이 제한된다.일반적인 사무 업무에만 활용할 경우 제한을 체감하기 어렵지만, 방대한 데이터를 다루는 ‘헤비 유저’ 사이에서는 한도가 턱없이 부족하다는 목소리가 나온다. 이런 제약 탓에 월 14만원에서 최대 33만원에 달하는 고가 요금제 ‘맥스’로 이동하는 이들도 늘고 있다. 비싼 가격을 감수하고서라도 클로드를 이탈하지 못하는 충성 사용자들이 강력한 ‘락인 효과’를 형성하면서, 향후 앤트로픽의 수익 구조를 견인할 것이라는 분석도 나온다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지