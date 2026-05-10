민주당 ‘국가 정상화’ 선대위 출범… ‘8전 8승’ 이시종 앞세워
조국 출마 경기 평택을 사수 총력전
출마 김관영엔 “영원히 복당 불가”
더불어민주당은 6·3 지방선거를 24일 앞둔 10일 국회에서 ‘대한민국 국가 정상화’ 선거대책위원회를 발족하며 본격적인 선거 체제에 돌입했다. 총괄 상임선대위원장을 맡은 정청래 대표는 출범식에서 “목표는 높게 잡고 태도와 자세는 낮게 함으로써 국민과 함께 한 걸음 한 걸음 나아가는 자세로, 낮고 겸손한 자세로 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
상임선대위원장은 한병도 원내대표와 이시종 전 충북지사, 안선하 세계보건기구(WHO) 기후·인공지능(AI)·건강 분야 자문관, 지난 대선 유세 현장에서 ‘대구·경북(TK) 장녀’로 이름을 알린 대구 출신 외과의사 금희정씨, 미얀마 출신 귀화 한국인 이본아씨가 함께 이름을 올렸다. 정 대표는 “이 전 지사는 영월군수, 충주시장 3선, 충주시 국회의원 재선, 3선 충북지사까지 지낸 8전 8승 전승의 선거 이력을 가졌다”며 “이기는 선거 전략을 책임져줄 것으로 기대한다”고 말했다.
민주당은 재보선 지역구 14곳에 대한 전략공천을 마무리했다. 대구 달성군을 제외한 13곳이 민주당 의원 지역구였기에 ‘수성’을 최대 목표로 내걸었다. 조국 조국혁신당 대표 출마로 최대 격전지로 떠오른 경기 평택을 사수는 당면한 최대 과제 중 하나다. 오는 15일 후보자 등록 마감 직전까지 진영·후보 간 단일화 시간이 주어졌지만 조 대표와 민주당 김용남 후보 간 공방이 치열해 여권 단일화는 요원한 분위기다. 현재까지 여론조사는 두 후보가 경합 중이다. 단일화 불발 이후 만약 조 대표가 평택을 지역구를 가져간다면 민주당으로서는 의석수를 내주는 결과를 맞게 된다. 민주당은 김 후보를 평택을 지역위원장으로 임명하며 전폭 지원에 나섰다. 지난 총선 여야 후보 격차가 1.17% 포인트에 불과했던 경기 하남갑도 경쟁이 뜨겁다. 민주당 이광재 후보와 국민의힘 이용 후보 2파전에 개혁신당 김성열 최고위원이 뒤늦게 가세했다.
민주당은 6·3공정선거조사특별위원회(가칭) 기구도 설치하기로 했다. 지선 기여도를 평가하는 한편 타당 후보나 무소속 후보를 지원하면 징계할 목적으로 만든 조직이다. 무소속 출마한 김관영 전북지사를 겨냥한 조처라는 해석이 나온다. 특별위원장을 맡은 조승래 총괄선대본부장은 “김 지사의 무소속 출마는 공천 불복, 중대 해당 행위라서 영원히 복당이 불가능하다”며 “김 지사를 돕는 당원이 있다면 이것 또한 해당 행위다. 특별위 조사를 통해 엄정 조처하겠다”고 말했다.
김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
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