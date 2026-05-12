백세인 수천 명 두 번째 장수 습관 ‘치실 사용’
[임지준의 치아튼튼 건강백세]
⑩ 치실은 생명줄
지난 5월 2일이 무슨 날인지 아시는가. 바로 오복데이다. 오복의 ‘5’, 치아의 ‘2’를 더해 만든 날이다. 유교 경전에 나오는 오복에 치아가 포함되지는 않지만 현실에서는 누구나 치아를 ‘숨은 오복’으로 여긴다. 잘 씹고 잘 먹고 잘 웃는 삶. 결국 건강 수명은 입에서 시작되기 때문이다. 그래서 필자는 치아 건강으로 건강 100세를 이루자는 다짐으로 이날을 만들었다.
실제로 100세 이상 장수하는 사람들은 뭐가 다를까. 미국 보스턴대 토마스 펄스 교수는 수천명의 100세인을 연구하며 ‘장수 습관 11가지’를 제시했다. 흥미롭게도 그 두 번째 습관이 바로 ‘치실 사용’이다.
왜 하필 치실일까. 이유는 명확하다. 칫솔로 치아의 표면은 닦지만 치아 사이의 세균막은 제거하지 못한다. 이곳에 쌓인 세균은 잇몸 염증을 일으키고 결국 전신으로 퍼진다. 실제로 잇몸 질환은 심혈관질환, 당뇨, 치매와도 연관성이 있는 것으로 보고돼 있다. 구강 내 만성 염증이 전신 염증 반응을 유발하기 때문이다.
대표적으로 미국의 고령자 코호트(동일 집단) 연구에서는 치실을 사용하지 않는 사람이 사용하는 사람보다 사망 위험이 약 30% 높았다는 결과가 보고됐다. 또 한 미국 예방의학자는 ‘매일 치실 사용 시 최대 6.4년의 수명 연장 효과’를 제시했다. 단순한 구강 위생 습관이 아니라 전신 건강을 좌우하는 생활습관이라는 의미다.
그래서 필자는 치실을 ‘생명줄’이라고 부른다. 모든 환자에게 30세가 넘으면 아니 그 이전이라도 꼭 치실을 사용하라고 권한다. 가능하면 식사 후마다 사용하는 것이 가장 좋다. 양치질을 못 하는 상황이 있어도 치실만큼은 꼭 하라고 강조한다. 주머니에 치실 하나를 넣고 다니는 습관, 그것이 수억원짜리 건강 투자가 될 수 있다. 건강 수명 1년의 가치가 약 1억원을 훌쩍 넘는다고 한다면 이 작은 실 한 가닥의 가치는 결코 작지 않다. 어떤 주식보다도 높은 ‘가성비’다.
그렇다면 100세 이상의 11가지 습관 중 첫 번째는 무엇일까. 의외로 단순하다. ‘은퇴하지 마라.’ 몸과 마음을 계속 쓰고 치실을 매일 쓰는 것. 이 두 가지를 실천하는 것이 100세 건강의 시작일지도 모른다. 그리고 올해 오복데이, 필자가 제안하는 첫 번째 실천 과제도 분명하다. 바로 ‘치실 사용’이다.
대한치매구강건강협회장
건강수명5080국민운동본부 이사장
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사