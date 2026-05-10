안규백 첫 방미 “전작권, 체계적 준비… 속도전 문제없다”
헤그세스·상원 군사委 인사 접촉
핵추진잠수함 등 주요 현안 논의
안규백(사진) 국방부 장관이 전시작전통제권 전환, 핵추진잠수함 도입을 위한 한·미 고위급 소통을 위해 취임 후 첫 방미길에 올랐다.
안 장관은 10일 인천국제공항에서 출국 전 기자들과 만나 전작권 전환과 관련해 “체계적, 안정적, 일관적으로 준비를 해 왔다”며 “그런 측면에서 전작권 전환에 속도를 내는 것은 크게 문제가 없다고 생각한다”고 밝혔다. 핵잠수함 협상의 상반기 개시 가능성에 대해선 “어떠한 어려움이 있더라도 이 문제는 반드시 한·미 군사 당국 간에 해결해야 할 문제라고 생각하고 있다”며 “미 측에서 일정 부분 연료에 대해 우리한테 지원해주면 그 (건조) 과정을 밟는 것은 큰 문제가 없다”고 강조했다.
안 장관은 오는 14일까지 미국에 머무르며 피트 헤그세스 전쟁부(국방) 장관 등과 면담할 예정이다. 미 해군성장관 대행 및 상원 군사위원회 주요 인사와 정보위원장 등 안보 라인 고위급 인사와 접촉한다. 국방부 관계자는 “한·미 정상회담, 한·미안보협의회의(SCM) 합의사항 후속조치 관련 이행 점검을 위해 고위급 간 직접 소통을 하려는 것”이라며 “전작권, 핵잠수함 등이 주요 현안으로 논의될 것”이라고 설명했다.
지난해 11월 한·미는 SCM에서 전작권 전환을 위한 평가·검증 절차 중 2단계인 미래연합군사령부 완전운용능력(FOC) 검증을 올해 추진하기로 합의했다. 정부는 2028년을 전작권 전환의 목표 연도로 보는 것으로 알려졌다. 그러나 최근 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 미 의회 청문회에서 2029년 1분기를 전작권 전환 조건 충족 목표 시점으로 언급하며 전환 시기에 대해 다소 인식차가 있다. 한·미 정상이 지난해 조인트 팩트시트에서 합의한 핵잠수함 도입을 위한 후속 협상은 아직 첫발을 떼지 못했다. 대미 투자, 쿠팡 사태 등 경제 현안이 발목을 잡기도 했다. 안 장관은 미 측 인사와 만나 호르무즈 해협에서의 미국 주도 작전 참여 문제, 미국의 대북 위성 정보 공유 제한 등 양국 간 민감한 현안도 논의할 것으로 알려졌다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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