경제규모 300조·인구 500만… ‘전남광주’ 청사진
광주연구원, 2040년 목표 제시 “AI·에너지 등 신경제 설계해야”
오는 7월 1일 출범하는 전남광주통합특별시의 청사진이 나왔다. 인공지능(AI)·에너지·문화 산업을 기반으로 2040년 경제 규모 300조원, 광역 인구 500만명의 자립형 초광역 지방정부 모델이 제시됐다.
광주연구원은 ‘대한민국 균형성장의 미래, 전남광주통합특별시’를 주제로 한 정책 연구 매거진 ‘광주 씽크넷’ 제8호를 발간했다고 10일 밝혔다. 연구원은 광주와 전남의 통합을 광역생활권 중심의 새로운 지방정부 모델로 규정했다. 이와 관련해 자치권과 재정 권한을 확대해 지역 스스로 산업·교통·복지 정책을 설계하는 구조가 필요하다고 강조했다.
하동현 전북대 행정학과 교수는 “1986년 광주직할시 승격 이후 행정구역은 분리됐지만 생활권은 계속 연결돼 있었다”며 “이번 통합은 40년 만의 제도적 재통합이자 자기완결형 지방정부로 가는 전환점”이라고 설명했다.
연구진은 전남광주통합특별시법에 담긴 자치·재정 특례에 주목했다. 특별법에는 중앙정부 권한 이양과 자치재정권, 균형발전기금 등의 내용이 포함돼 있다. 연구진은 이를 통해 서울 수준의 자치권 확보와 독자적인 산업 전략 추진이 가능해질 것으로 봤다.
통합특별시의 미래 비전으로는 ‘AI·에너지·문화·자연 기반의 신경제특별시’가 제시됐다. 2030년까지 질 좋은 일자리 15만개 창출과 평균 임금 5000만원 달성을 중간 목표로, 2040년까지 경제 규모 300조원, 광역 인구 500만명, 100만 대도시권 3개 구축이 최종 목표로 설정됐다.
이를 위한 핵심 전략은 광주·서부·동부의 3대 거점과 남부 농어촌 연계축을 묶는 ‘3+1’ 통합 생활·경제권 구축, 미래 신산업 도시 조성, 아시아 문화·관광 허브 육성, 교육·의료·돌봄 통합복지체계 구축, 대중교통 중심 60분 생활권 조성 등이다.
연구진은 행정통합의 성패가 조직 통합 자체보다 시민 체감도에 달려 있다고 강조했다. 최치국 광주연구원장은 “전남광주통합특별시 출범은 지역 문제를 넘어 대한민국 균형성장의 새로운 역사적 전환점이 될 것”이라고 말했다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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