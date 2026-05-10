약물로 남편 살해 시도… 태권도장 직원·관장 구속
‘연쇄살인’ 김소영이 쓴 약물 사용
상해 사건 수사 중 살해 모의 포착
약물을 섞은 술을 마시게 해 남편을 살해하려 한 태권도장 직원과 관장이 경찰에 구속됐다. 경찰은 이들을 구속 상태로 수사해 범행 동기 등을 밝힌다는 방침이다.
경기 부천 원미경찰서는 살인미수 혐의로 태권도장 관장 20대 여성 A씨와 직원 40대 여성 B씨를 구속했다고 10일 밝혔다. 인천지법 부천지원 이효선 판사는 9일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “증거 인멸 및 도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
이들은 B씨의 남편인 50대 C씨가 평소 혼자 술을 즐긴다는 점을 노렸다. B씨는 지난달 25일 벤조디아제핀계 약물 60정을 가루로 만들어 소주 1.8ℓ 페트병에 섞은 후 부천시 원미구의 집 냉장고에 넣어둬 C씨를 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 그러나 C씨가 해당 술을 마시지 않으면서 미수에 그쳤다.
범행에 사용된 벤조디아제핀은 불면증이나 불안장애 완화에 사용되는 향정신성의약품 성분으로 ‘강북 모텔 연쇄살인범’ 김소영(20)이 범행에 사용한 약물이다.
살인미수 범행은 별개의 상해 사건 수사 과정에서 뒤늦게 밝혀졌다. A씨는 지난 6일 오후 6시30분쯤 B씨의 자택에서 C씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 해 현행범으로 체포됐다. 경찰은 A씨를 조사하다 B씨와 주고받은 휴대전화 메시지에서 살인을 공모한 정황을 포착했다. 경찰은 아내 B씨를 긴급체포하고 이들에게 살인미수 혐의를 추가로 적용했다.
피해자 C씨는 “아내가 A관장에게 심리적 지배(가스라이팅)를 당해 범행에 가담했으며 관장이 배후에서 모든 살인 시도를 조종했다”고 주장한 것으로 알려졌다.
부천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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