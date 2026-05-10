‘러브버그’와의 전쟁… 이번엔 ‘유충 공략’ 나선 서울시
모기 유충 제거용 BTI 첫 활용
친척뻘 검털파리 유충엔 효과적
“사전방제 통할지는 지켜봐야”
서울시가 일명 ‘러브버그’로 불리는 붉은등우단털파리 유충을 친환경 방제제 ‘BTI’로 제거하겠다는 방제 계획을 추진한다. 성충으로 자란 뒤에야 방제에 나섰던 이전 대책에서 한발 더 나아가 애벌레를 없애 개체수 폭증을 억제하겠다는 것이다. 다만 BTI를 러브버그 유충 제거에 사용하는 게 처음이라 효과가 얼마나 클지는 미지수다.
러브버그는 2015년 한국에서 처음 발견됐다. 2022년부터는 수도권에서 매년 6~7월 대량 발생하고 있다. 고온다습한 환경을 좋아하는 러브버그가 기후변화로 더워진 한반도에 정착한 것으로 분석된다. 러브버그는 낙엽을 분해해 토양을 비옥하게 하는 익충으로 분류됐다.
하지만 암수가 붙어 날아다니는 모습에다 대규모 확산까지 이뤄지며 혐오감을 불러일으키고 있다. 시에 접수된 러브버그 관련 민원은 2022년 4418건, 2023년 5600건, 2024년 9296건, 2025년 5282건에 달했다.
문제는 러브버그 살충에 화학 방제제를 사용하기 어렵다는 점이다. 화학 약품이 생태계 전반에 악영향을 줄 수 있기 때문이다. 이런 이유로 시와 자치구는 물을 살포하는 살수 기계를 활용해 왔다. 날개를 적셔 러브버그를 땅에 떨어뜨려 죽인 것이다. 지난해 러브버그 관련 민원 건수가 전년과 비교해 절반가량 줄 정도로 살수 방제는 적잖은 효과를 보였다. 다만 한 쌍이 알을 최대 500개 낳으며 늘어나는 개체수를 억제하기엔 한계도 있었다.
이에 시는 올해 사전 방제라는 개념을 도입했다. 러브버그를 유충 단계부터 잡아 개체수 폭증을 막겠다는 포석이다. 모기 유충 제거에 쓰이던 BTI를 러브버그 유충 대량 발생 예상지인 은평구 백련산과 노원구 불암산에 시범적으로 살포 중이다. 지난해 말 러브버그와 친척뻘인 근연종 검털파리 유충에 BTI 효과 여부를 실험해 봤더니 98%의 살충력을 보인 바 있다.
시는 또 공원·녹지의 낙엽과 부엽토를 제거하고 있다. 부엽토는 낙엽 등이 썩어서 생긴 흙이다. 러브버그 유충이 낙엽층과 부엽토에 서식하는 점을 고려한 조치다.
성충으로 자라난 러브버그 방제도 강화된다. 시내 자치구 19곳은 향으로 러브버그를 유인해 포획하는 포집기 1300여대를 설치할 예정이다. 양천구와 강서구는 대형 살수 드론을 도입해 깊은 풀숲 등에도 물을 뿌릴 방침이다.
다만 사전 방제 효과를 예단하기는 어렵다. 이동규 고신대 보건환경학부 교수는 10일 “러브버그 유충에 BTI를 사용하는 것은 처음이라 실제로 통할지는 지켜봐야 한다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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