‘유미의 세포들’ 이상엽 감독 “방학 숙제 끝낸 기분”

김고은의 티빙 시리즈 시즌1~3 연출

“유미의 성장과 삶 밀도 있게 마무리”



“오래 밀린 방학 숙제를 끝내고 선생님께 칭찬받는 기분입니다.” 2021년 시작된 유미의 여정이 5년 만에 막을 내렸다. 평범한 직장인이 사랑에 아파하고, 꿈을 좇아 펜을 들고, 끝내 삶의 동반자를 만나기까지. 그 시간을 곁에서 완성해온 연출자, ‘유미의 세포들’을 이끈 이상엽(사진) 감독을 지난 7일 서울 종로구 한 카페에서 만났다.





시즌 1과 2를 만들 때만 해도 시즌 3(포스터)는 계획에 없었다. 팬들의 열렬한 지지에 힘입어 제작된 세 번째 이야기는 스타 작가가 된 유미(김고은)와 연하남 신순록(김재원)의 마지막 로맨스를 담았다.



이번 시즌을 8부작으로 압축한 이유에 대해 이 감독은 “시청 환경 변화도 있었지만 무엇보다 유미의 성장과 삶을 가장 밀도 있게 마무리하고 싶었다”고 밝혔다. 원작보다 유미와 순록의 나이 차를 키운 설정 역시 의도된 선택이었다. “성공한 유미가 새로운 사랑에 빠질 때 스스로 체감할 수 있는 장벽이 필요했다”며 “좋아하면서도 ‘내가 정말 이 사람을 좋아해도 되나’라고 망설이는 감정을 그리고 싶었다”고 설명했다.



새 얼굴 김재원은 보자마자 순록이었다. 이 감독은 “긴장했지만 티를 내지 않으려 애쓰는 모습이 순록 같았다. 보호막을 두른 듯한 태도가 귀엽고 멋있어 보였다”고 회상했다. 오랜 파트너 김고은에 대해선 “늘 기대 이상을 보여주는 배우”라는 극찬을 아끼지 않았다.



연출은 원작의 정서를 지키는 데서 출발했다. 이 감독은 “사랑스럽고 따뜻한 톤을 유지하는 것이 가장 중요했다”며 “웹툰적 설정은 살리되 현실감 있게 다듬고, 발전한 애니메이션 기술은 스케일보다는 디테일에 집중했다”고 설명했다.







GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 663 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. “오래 밀린 방학 숙제를 끝내고 선생님께 칭찬받는 기분입니다.” 2021년 시작된 유미의 여정이 5년 만에 막을 내렸다. 평범한 직장인이 사랑에 아파하고, 꿈을 좇아 펜을 들고, 끝내 삶의 동반자를 만나기까지. 그 시간을 곁에서 완성해온 연출자, ‘유미의 세포들’을 이끈 이상엽(사진) 감독을 지난 7일 서울 종로구 한 카페에서 만났다.시즌 1과 2를 만들 때만 해도 시즌 3(포스터)는 계획에 없었다. 팬들의 열렬한 지지에 힘입어 제작된 세 번째 이야기는 스타 작가가 된 유미(김고은)와 연하남 신순록(김재원)의 마지막 로맨스를 담았다.이번 시즌을 8부작으로 압축한 이유에 대해 이 감독은 “시청 환경 변화도 있었지만 무엇보다 유미의 성장과 삶을 가장 밀도 있게 마무리하고 싶었다”고 밝혔다. 원작보다 유미와 순록의 나이 차를 키운 설정 역시 의도된 선택이었다. “성공한 유미가 새로운 사랑에 빠질 때 스스로 체감할 수 있는 장벽이 필요했다”며 “좋아하면서도 ‘내가 정말 이 사람을 좋아해도 되나’라고 망설이는 감정을 그리고 싶었다”고 설명했다.새 얼굴 김재원은 보자마자 순록이었다. 이 감독은 “긴장했지만 티를 내지 않으려 애쓰는 모습이 순록 같았다. 보호막을 두른 듯한 태도가 귀엽고 멋있어 보였다”고 회상했다. 오랜 파트너 김고은에 대해선 “늘 기대 이상을 보여주는 배우”라는 극찬을 아끼지 않았다.연출은 원작의 정서를 지키는 데서 출발했다. 이 감독은 “사랑스럽고 따뜻한 톤을 유지하는 것이 가장 중요했다”며 “웹툰적 설정은 살리되 현실감 있게 다듬고, 발전한 애니메이션 기술은 스케일보다는 디테일에 집중했다”고 설명했다.이다연 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지