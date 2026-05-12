한·미 통화 수장, 리더십 케미는… “신호 읽자” “신호 줄이자”

한·미 중앙은행 ‘리더십 전환기’

워시, 월가·연준 거친 실무가

“말 아껴야 시장 자생력 살아나”

신현송은 학계·국제기구 활동

“가격·환율 속 위험 신호 읽어야”



한국과 미국의 중앙은행이 리더십 전환기를 동시에 맞고 있다. 미국에서는 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed) 이사가 차기 의장 인준 절차를 밟고 있다. 한국에선 신현송 한국은행 총재가 지난달 21일 취임했다. 세계에서 가장 영향력 있는 중앙은행인 연준과 한은 수장이 비슷한 시기에 바뀌었거나 교체를 앞둔 셈이다.



두 사람은 2008년 글로벌 금융위기를 전후해 중앙은행의 역할을 고민한 경험이 있다. 워시 후보자는 2006년부터 2011년까지 연준 이사로 일하며 시장 불안을 정책 현장에서 직접 마주했다. 신 총재는 같은 시기 학계와 국제기구에서 금융위기의 구조를 분석했다.



걸어온 길은 달랐지만 문제의식은 맞닿아 있다. 두 사람은 중앙은행이 기준금리만 결정하는 기관에 머물러서는 안 된다는 점을 여러 차례 강조해 왔다. 두 수장이 어떤 식으로 소통하며 금리 너머의 시장 기대와 달러 흐름, 금융안정의 신호를 읽고 조율할지에 시장의 관심이 쏠리고 있다.



같은 듯 다른 두 사람



워시 후보자는 월가와 백악관, 연준을 차례로 거친 실무형 정책가다. 모건스탠리 인수합병 부서에서 일했고 백악관 국가경제위원회에서 경제정책 특별보좌관을 맡았다. 이후 35세였던 2006년 연준 이사로 임명됐다. 금융위기 당시에는 시장과 정책당국을 잇는 역할을 했다.



신 총재의 경력은 학계와 국제기구를 중심으로 쌓였다. 프린스턴대 교수, 런던정경대 교수 등을 거쳐 국제결제은행(BIS)에서 경제자문역 겸 조사국장으로 활동했다. BIS에서는 글로벌 유동성, 환율, 레버리지, 비은행 금융, 금융안정 문제 등을 다뤘다.







워시 후보자는 시장이 연준의 말에 지나치게 의존하는 구조를 경계해 왔다. 연준이 금리 방향을 너무 자세히 설명하면 시장이 스스로 위험을 판단하기보다 중앙은행의 신호만 기다리게 된다는 문제의식이다. 그는 최근 공개된 사이먼 보우메이커 뉴욕대 스턴경영대학원 교수의 책 인터뷰에서 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 녹취록 공개가 위원들의 솔직한 토론을 위축시킬 수 있다고 우려했다. 그는 “좋은 정책 판단을 위해서는 일종의 가족싸움(family fight)이 필요하다”고 했다.



반면 신 총재는 시장가격에 담긴 변화를 정책 판단의 중요한 단서로 봐야 한다는 입장이다. 그는 환율을 수출입 가격에 영향을 주는 변수로만 보지 않는다. 신 총재는 2015년 12월 한은·IMF 콘퍼런스 연설에서 “통화가치 하락이 대차대조표의 건전성을 약화시키고 금융여건을 긴축시킬 수 있다”고 강조했다.



두 사람의 철학 차이는 앞으로 시장과 소통하는 방식에도 반영될 가능성이 크다. 워시 후보자가 시장에 보내는 신호를 줄이려 한다면, 신 총재는 시장이 보내는 신호를 더 넓게 읽으려 할 가능성이 크다.



두 사람의 호흡이 중요한 이유



연준의 메시지는 한국 금융시장에 곧바로 영향을 준다. 연준이 금리를 높은 수준에 오래 묶어두면 달러 강세와 미국 국채금리 상승 압력이 커진다. 이는 한국엔 원·달러 환율과 외국인 자금 흐름, 국내 채권금리 영향으로 이어진다. 현재 한·미 정책금리 차이는 상단 기준 1.25% 포인트다. 미국 금리가 높은 수준에 머물수록 한은이 먼저 금리를 내리기 어려운 구조다.



변수는 워시 후보자가 연준의 소통 방식을 바꿀 가능성이다. 제롬 파월 의장 체제의 연준은 성명서와 점도표, 기자회견을 통해 시장에 비교적 많은 단서를 줬다. 반면 워시 후보자는 소통의 빈도와 강도를 낮출 수 있다. 이 경우 시장은 짧은 문구 변화에도 민감하게 반응하게 된다.



이때 한은의 판단력은 더 중요해진다. 연준의 메시지가 경기 둔화 신호인지, 글로벌 위험회피 심리인지 구분해야 하기 때문이다. 실제 경제위기 때마다 한·미 중앙은행의 연결망은 시장 안전판으로 작동해왔다. 2008년 글로벌 금융위기 당시 연준은 한국은행과 300억 달러 규모의 통화스와프를 체결했다. 2020년 코로나19 충격 때도 양국 중앙은행은 600억 달러 규모의 통화스와프를 맺었다. 달러 조달시장이 얼어붙을 때 한·미 중앙은행의 공조가 국내 금융시장 불안을 줄이는 장치가 된 것이다.



금융권 관계자는 “평상시엔 한은이 연준의 신호를 얼마나 정확히 해석하느냐가 중요하다. 반면 위기 때는 달러 유동성 공급망을 얼마나 빨리 연결하는지가 관건이 된다”며 “신 총재가 연준과 긴밀한 관계를 유지해야 하는 이유”라고 말했다.



첫 시험대는 금리, 핵심은 메시지



워시 후보자가 예정대로 인준을 마치면 다음 달 16~17일 FOMC가 사실상 첫 금리 회의가 된다. 신 총재는 오는 28일 첫 금융통화위원회를 주재한다.



다만 두 사람이 마주한 압박의 방향은 다르다. 미국은 금리 인하 기대가 먼저 움직이고 있다. 연준은 지난달 기준금리를 연 3.50~3.75%로 동결했다. 3월 전망에서 올해 말 정책금리 중간값은 3.4%로 제시돼 인하 여지가 남아 있다는 해석을 낳았다. 하지만 연준이 보는 올해 물가상승률 전망치는 2.7%로 목표치인 2%를 웃돈다. 시장은 금리 인하를 기대하지만 연준 입장에서는 물가가 충분히 잡혔다고 보기 어려운 상황이다.



한국은 반대 방향의 부담이 커지고 있다. 한은 기준금리는 연 2.50%다. 당초에는 경기 둔화와 내수 부진을 이유로 금리 인하 가능성이 거론됐지만 최근에는 원화 약세와 물가 부담이 더 큰 변수로 떠올랐다.



유상대 한은 부총재가 최근 금리 인상 가능성을 공개적으로 언급한 것도 이런 기류 변화를 보여준다. 유 부총재는 중동 전쟁 이후 성장률은 기존 전망보다 크게 낮아지지 않을 가능성이 있는 반면, 물가상승률은 전망치를 웃돌 가능성이 커졌다고 봤다.



신 총재의 첫 금통위가 주목받는 이유도 여기에 있다. 한은이 금리를 내리면 경기와 이자 부담에는 도움이 될 수 있지만 원화 약세와 수입물가 압력을 키울 수 있다. 반대로 인상 가능성을 열어두면 물가와 환율에는 경고 신호를 줄 수 있지만 가계와 자영업자의 부담은 더 무거워진다.



금융권 관계자는 “미국은 물가가 아직 높아 인하 기대를 눌러야 하고, 한국은 환율과 물가 때문에 인상 가능성까지 열어둬야 하는 상황”이라며 “한·미 금리 첫 회의의 관전 포인트는 두 수장이 시장에 어떤 경고선을 그을지가 될 것”이라고 말했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국과 미국의 중앙은행이 리더십 전환기를 동시에 맞고 있다. 미국에서는 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed) 이사가 차기 의장 인준 절차를 밟고 있다. 한국에선 신현송 한국은행 총재가 지난달 21일 취임했다. 세계에서 가장 영향력 있는 중앙은행인 연준과 한은 수장이 비슷한 시기에 바뀌었거나 교체를 앞둔 셈이다.두 사람은 2008년 글로벌 금융위기를 전후해 중앙은행의 역할을 고민한 경험이 있다. 워시 후보자는 2006년부터 2011년까지 연준 이사로 일하며 시장 불안을 정책 현장에서 직접 마주했다. 신 총재는 같은 시기 학계와 국제기구에서 금융위기의 구조를 분석했다.걸어온 길은 달랐지만 문제의식은 맞닿아 있다. 두 사람은 중앙은행이 기준금리만 결정하는 기관에 머물러서는 안 된다는 점을 여러 차례 강조해 왔다. 두 수장이 어떤 식으로 소통하며 금리 너머의 시장 기대와 달러 흐름, 금융안정의 신호를 읽고 조율할지에 시장의 관심이 쏠리고 있다.워시 후보자는 월가와 백악관, 연준을 차례로 거친 실무형 정책가다. 모건스탠리 인수합병 부서에서 일했고 백악관 국가경제위원회에서 경제정책 특별보좌관을 맡았다. 이후 35세였던 2006년 연준 이사로 임명됐다. 금융위기 당시에는 시장과 정책당국을 잇는 역할을 했다.신 총재의 경력은 학계와 국제기구를 중심으로 쌓였다. 프린스턴대 교수, 런던정경대 교수 등을 거쳐 국제결제은행(BIS)에서 경제자문역 겸 조사국장으로 활동했다. BIS에서는 글로벌 유동성, 환율, 레버리지, 비은행 금융, 금융안정 문제 등을 다뤘다.워시 후보자가 시장과 정책 현장을 오가며 위기를 경험했다면, 신 총재는 금융위기의 구조와 충격이 퍼지는 경로를 분석해온 셈이다.워시 후보자는 시장이 연준의 말에 지나치게 의존하는 구조를 경계해 왔다. 연준이 금리 방향을 너무 자세히 설명하면 시장이 스스로 위험을 판단하기보다 중앙은행의 신호만 기다리게 된다는 문제의식이다. 그는 최근 공개된 사이먼 보우메이커 뉴욕대 스턴경영대학원 교수의 책 인터뷰에서 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 녹취록 공개가 위원들의 솔직한 토론을 위축시킬 수 있다고 우려했다. 그는 “좋은 정책 판단을 위해서는 일종의 가족싸움(family fight)이 필요하다”고 했다.반면 신 총재는 시장가격에 담긴 변화를 정책 판단의 중요한 단서로 봐야 한다는 입장이다. 그는 환율을 수출입 가격에 영향을 주는 변수로만 보지 않는다. 신 총재는 2015년 12월 한은·IMF 콘퍼런스 연설에서 “통화가치 하락이 대차대조표의 건전성을 약화시키고 금융여건을 긴축시킬 수 있다”고 강조했다.두 사람의 철학 차이는 앞으로 시장과 소통하는 방식에도 반영될 가능성이 크다. 워시 후보자가 시장에 보내는 신호를 줄이려 한다면, 신 총재는 시장이 보내는 신호를 더 넓게 읽으려 할 가능성이 크다.연준의 메시지는 한국 금융시장에 곧바로 영향을 준다. 연준이 금리를 높은 수준에 오래 묶어두면 달러 강세와 미국 국채금리 상승 압력이 커진다. 이는 한국엔 원·달러 환율과 외국인 자금 흐름, 국내 채권금리 영향으로 이어진다. 현재 한·미 정책금리 차이는 상단 기준 1.25% 포인트다. 미국 금리가 높은 수준에 머물수록 한은이 먼저 금리를 내리기 어려운 구조다.변수는 워시 후보자가 연준의 소통 방식을 바꿀 가능성이다. 제롬 파월 의장 체제의 연준은 성명서와 점도표, 기자회견을 통해 시장에 비교적 많은 단서를 줬다. 반면 워시 후보자는 소통의 빈도와 강도를 낮출 수 있다. 이 경우 시장은 짧은 문구 변화에도 민감하게 반응하게 된다.이때 한은의 판단력은 더 중요해진다. 연준의 메시지가 경기 둔화 신호인지, 글로벌 위험회피 심리인지 구분해야 하기 때문이다. 실제 경제위기 때마다 한·미 중앙은행의 연결망은 시장 안전판으로 작동해왔다. 2008년 글로벌 금융위기 당시 연준은 한국은행과 300억 달러 규모의 통화스와프를 체결했다. 2020년 코로나19 충격 때도 양국 중앙은행은 600억 달러 규모의 통화스와프를 맺었다. 달러 조달시장이 얼어붙을 때 한·미 중앙은행의 공조가 국내 금융시장 불안을 줄이는 장치가 된 것이다.금융권 관계자는 “평상시엔 한은이 연준의 신호를 얼마나 정확히 해석하느냐가 중요하다. 반면 위기 때는 달러 유동성 공급망을 얼마나 빨리 연결하는지가 관건이 된다”며 “신 총재가 연준과 긴밀한 관계를 유지해야 하는 이유”라고 말했다.워시 후보자가 예정대로 인준을 마치면 다음 달 16~17일 FOMC가 사실상 첫 금리 회의가 된다. 신 총재는 오는 28일 첫 금융통화위원회를 주재한다.다만 두 사람이 마주한 압박의 방향은 다르다. 미국은 금리 인하 기대가 먼저 움직이고 있다. 연준은 지난달 기준금리를 연 3.50~3.75%로 동결했다. 3월 전망에서 올해 말 정책금리 중간값은 3.4%로 제시돼 인하 여지가 남아 있다는 해석을 낳았다. 하지만 연준이 보는 올해 물가상승률 전망치는 2.7%로 목표치인 2%를 웃돈다. 시장은 금리 인하를 기대하지만 연준 입장에서는 물가가 충분히 잡혔다고 보기 어려운 상황이다.한국은 반대 방향의 부담이 커지고 있다. 한은 기준금리는 연 2.50%다. 당초에는 경기 둔화와 내수 부진을 이유로 금리 인하 가능성이 거론됐지만 최근에는 원화 약세와 물가 부담이 더 큰 변수로 떠올랐다.유상대 한은 부총재가 최근 금리 인상 가능성을 공개적으로 언급한 것도 이런 기류 변화를 보여준다. 유 부총재는 중동 전쟁 이후 성장률은 기존 전망보다 크게 낮아지지 않을 가능성이 있는 반면, 물가상승률은 전망치를 웃돌 가능성이 커졌다고 봤다.신 총재의 첫 금통위가 주목받는 이유도 여기에 있다. 한은이 금리를 내리면 경기와 이자 부담에는 도움이 될 수 있지만 원화 약세와 수입물가 압력을 키울 수 있다. 반대로 인상 가능성을 열어두면 물가와 환율에는 경고 신호를 줄 수 있지만 가계와 자영업자의 부담은 더 무거워진다.금융권 관계자는 “미국은 물가가 아직 높아 인하 기대를 눌러야 하고, 한국은 환율과 물가 때문에 인상 가능성까지 열어둬야 하는 상황”이라며 “한·미 금리 첫 회의의 관전 포인트는 두 수장이 시장에 어떤 경고선을 그을지가 될 것”이라고 말했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지