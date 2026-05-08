시사 전체기사 [포토] 남대문시장 찾은 이 대통령 부부 입력:2026-05-08 18:51 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 어버이날 기념행사를 마친 뒤 서울 남대문시장을 방문했다. 김 여사가 카네이션 머리띠를 써보이자 이 대통령이 엄지를 치켜세우고 있다. 청와대 제공 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘한방에 서울까지’… 北, 신형 155㎜ 곡사포 연내 국경 배치 2 우의장 “개헌안 본회의 상정 않겠다” 3 서울 정조준한 ‘북한판 K9’…北 60㎞ 신형 자주포 공개 4 정청래가 일으킨 ‘오빠 논란’, 국립국어원의 답변은? 5 김관영 무소속 출마… 與 갈라진 텃밭 해당분야별 기사 더보기 1 폭풍 매수하더니… 하루만에 7조 던진 외인들 2 “매물 씨 말랐다” 서울 전셋값 10년 만에 최고치 3 말랑이 찾는 2030… 한정판 굿즈 얻으려 오픈런도 4 부동산 때리기, 다음 타깃은 임대 사업자? 구윤철 “세 혜택 과도” 5 주식으로 1만원 벌면 130원 쓰는 한국인…부동산으로 ‘머니무브’ 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] AI 만난 뒤 돌변한 아내… “끔찍한 8개월의 기억” 2 [단독] 60대 새내기 늘어난 캠퍼스… 국가장학금 795억 노년층 손에 3 광주 여고생 살해범, 우연히 두 차례 마주치자 범행 4 “하늘서 온 어린이날 선물”…5명 살리고 떠난 할아버지의 위로 5 대구 신천 연결 통행로서 낙석 떨어져…보행자 숨져 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 ‘10% 글로벌 관세’, 美무역법원서 패소 2 [속보] “이란 무장군, 적군과 총격전” 호르무즈 곳곳서 충돌 3 미-이란, 협상 거론 하루 만에 교전…트럼프 “휴전 유지” 4 [속보] “미군이 민간 공습” “자위적 대응” 호르무즈 곳곳 충돌 5 “한 달에 2㎝씩”…우주서도 포착된 ‘침몰하는 수도’ 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 보려고 5만명 운집했다… 멕시코 대통령궁 앞 ‘인산인해’ 2 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 3 차승원이 굽고 김희애가 서빙한다…어르신들 핫플 ‘봉주르빵집’ 오픈 4 대한골프협회, ‘허인회 오심’ 하루 늦은 뒷북 사과…후유증 오래 갈듯 5 홍상수식 재연이 도달한 진실… ‘그녀가 돌아온 날’ 해당분야별 기사 더보기 1 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 2 영화 6천원 할인권, 13일부터 225만장 푼다…“안 쓰면 소멸” 3 순종 글씨 현판·조선시대 묘지, 日서 돌아왔다…형제 기증 4 ‘아랍의 봄’ 혁명의 실패, 이것에 갈렸다 5 ‘유대-기독교’ 그저 싸울 명분이 필요했나 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 삼성전자 노사, 다시 협상대 앉는다… 사후조정 ‘최대 분수령’ 미·중 정상회담 앞두고… 트럼프 ‘글로벌 10% 관세’ 제동 ‘尹 찍어내기 감찰’ 박은정, 해임 취소소송 승소 여고생 ‘묻지마 살인’ 20대 신상 14일 공개…당사자 비동의 “탄핵되니 좋다” 발언 뒤 공연 취소…法 “구미시, 이승환 측에 배상해야” ‘김건희 그림 청탁’ 김상민 2심 징역형 집행유예…유죄로 뒤집혀 BTS 월드투어에…美 라스베이거스 ‘아리랑’으로 물든다 대구 도심 한복판 낙석 사망 사고…안전불감증 도마 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요