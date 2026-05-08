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[포토] 남대문시장 찾은 이 대통령 부부

입력:2026-05-08 18:51
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이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 어버이날 기념행사를 마친 뒤 서울 남대문시장을 방문했다. 김 여사가 카네이션 머리띠를 써보이자 이 대통령이 엄지를 치켜세우고 있다. 청와대 제공

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