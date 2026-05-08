삼성전자 노사, 다시 협상대 앉는다… 사후조정 ‘최대 분수령’
11~12일 중앙위 통한 사후조정 진행
성과급 이견 커 결렬시 파업 불가피
2대 노조 “최 위원장 협박성 발언”
성과급 지급 기준과 규모를 두고 대치하던 삼성전자 노사가 오는 11일 다시 협상 테이블에 앉는다. 지난 3월 초 중앙노동위원회의 조정 중지 결정이 내려진 지 두 달여만이다. 정부가 사후조정 절차를 권유하면서 대화가 간신히 재개됐으나, 노조 측은 노조의 요구가 관철되지 않을 경우 총파업을 강행하겠다는 입장이다.
삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부는 오는 11~12일 중앙위원회를 통한 사후조정 절차가 진행된다고 8일 밝혔다. 노조 측이 예고한 총파업 돌입시점을 약 10일 앞두고 막판 교섭을 벌이는 것이다.
사후조정은 노동위원회의 조정이 중지된 이후, 노사 양측이 동의하면 노동위가 다시 개입해 분쟁 해결을 중재하는 절차다. 노동위원회가 노사 양측의 주장을 검토해 중재안을 제시하는 형태로 진행된다.
노조는 “김도형 경기지방고용노동청장과의 면담에 이어 노·사·정 미팅이 이뤄졌다”며 “노동부는 정부 차원에서 교섭에 대한 전폭적인 지원을 약속하며 사후조정 절차를 강력히 권유했다”고 전했다. 그러면서 “정부 측의 적극적인 의지와 거듭된 요청을 무겁게 받아들여 내부 검토를 거쳐 사후조정 절차에 응하기로 했다”고 말했다.
삼성전자 노사는 지난해 12월부터 임금 교섭을 진행했고, 중앙노동위를 통해 2차 조정까지 진행했지만 노사 입장 차를 좁히지 못했다. 지난 3월 3일 중앙노동위가 조정 중지 결정을 내리면서 합법적인 쟁의권을 확보한 노조는 오는 21일에 18일간 총파업을 벌이겠다고 예고했다.
노조의 핵심 요구사항은 영업이익의 15% 성과급 지급이다. 특히 이러한 지급 요건을 제도로 명문화해야한다고 주장하고 있다. 최승호 위원장은 “(사후조정에서) 만족할 만한 결과가 나오지 않는다면 망설임 없이 총파업에 나설 것”이라고 밝혔다.
총파업 예고일이 다가올수록 노조 내 반도체 부문(DS)과 비반도체 부문(DX) 간 균열은 더욱 깊어지는 양상이다. 노사 협상을 주도하는 최대 노조이자 과반 노조인 초기업노조의 80% 이상이 DS 부문 소속이다. 가전·모바일 담당 DX 부문 조합원들은 “노조가 DS만 대변한다”는 불만을 토로하고 있다.
2대 노조인 전국삼성전자노조(전삼노)는 전날 초기업노조에 ‘조합원 의견 수렴 활동에 대한 교섭 배제 협박성 발언 유감 표명 및 사과 요청’ 공문을 보내기도 했다. 최 위원장이 DX소속 조합원을 대변하는 전삼노 지부장의 현장 소통 활동을 문제삼으며 “사과하지 않을 경우 교섭에서 배제하겠다”는 취지의 발언을 했다는 주장이 담겼다. 전삼노는 “내부의 정당한 목소리를 입막음하려는 태도”라고 비판하며 DS와 DX를 아우르는 통합 리더십을 보여달라고 요청했다.
앞서 지난 4일에는 3대 노조인 삼성전자노조동행(동행노조)가 공동투쟁본부에서 전격 탈퇴하며 “초기업노조가 권한을 남용해 의견을 고의로 무시·배제하거나 비하했다”고 주장했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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