미·중 정상회담 앞두고… 트럼프 ‘글로벌 10% 관세’ 제동
상호관세 이어… 美 무역법원 “위법”
원고에 한정… 즉각 영향은 제한적
도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세 위법 판결 이후 대체 수단으로 도입한 ‘글로벌 10% 관세’가 1심 법원에서 제동이 걸렸다. 다만 해당 관세는 오는 7월 자동 만료 예정인 임시방편인 데다 판결 효력도 소송을 제기한 원고에만 한정적으로 적용돼 트럼프 행정부의 관세 정책 전반에 미칠 파급 효과는 제한적이라는 평가다.
미국 연방국제통상법원 재판부는 7일(현지시간) 트럼프 행정부가 무역법 122조를 근거로 전 세계 모든 무역 상대국에 새로 부과한 10% 글로벌 관세가 법률에 위반돼 무효라며 2대 1로 원고 승소 판결을 내렸다. 재판부는 원고인 수입업체들에 대해 해당 관세 적용을 영구 금지하고, 이미 납부한 관세를 이자와 함께 환급하라고 명령했다.
이번 소송은 향신료 수입업체 버랩 앤드 배럴과 장난감 수입업체 베이직 펀 등 중소업체들이 지난 3월 제기했다. 오리건주 등 20여개 주도 유사 소송을 제기했으나, 재판부는 워싱턴주를 제외한 나머지 주의 경우 원고 자격이 없다며 대부분 청구를 각하했다.
앞서 트럼프 대통령은 지난 2월 미 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세 부과가 위법이라고 판단하자, 무역법 122조에 따라 각국에 글로벌 10% 관세를 부과했다. 그러나 재판부 다수 판사는 트럼프 행정부가 국제수지와 무역적자를 혼동했다고 판단했다.
판결 파급력은 제한적일 것이란 관측이다. 월스트리트저널은 “무역법 122조에 따른 10% 관세는 7월 만료될 예정이었으며, 이 시점에 행정부는 다른 관세 체계로 전환할 계획”이라며 “법원이 보편적 금지 명령을 거부했기 때문에 전 세계 모든 수입업자가 이번 판결에 따라 즉각적인 구제를 받을 수는 없을 것”이라고 전했다.
다만 다음 주 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 무역 문제를 논의할 예정인 트럼프 대통령에게 부담이 될 것이라는 평가도 나온다. 뉴욕타임스는 “관세가 주요 회담 의제가 될 것으로 예상되는 가운데 이번 법원 결정은 트럼프 대통령의 협상 레버리지를 약화시킬 수 있다”고 분석했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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