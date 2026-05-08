시사 전체기사

[포토] 성심당 ‘선거빵’ 출시

입력:2026-05-08 00:05
공유하기
글자 크기 조정

대전선거관리위원회와 유명 제과점인 성심당 관계자들이 7일 대전 중구 성심당에서 갓 나온 빵을 들어 보이고 있다. 6·3 지방선거를 앞두고 대전선관위와 성심당은 협업해 ‘선거빵’을 출시했다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] AI 만난 뒤 돌변한 아내…“끔찍한 8개월의 기억”
[단독] 60대 새내기 늘어난 캠퍼스… 국가장학금 795억 노년층 손에
“매물 씨 말랐다” 서울 전셋값 10년 만에 최고치
안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공”
광주 여고생 살해범, 우연히 두 차례 마주치자 범행
“나 빼고 다 벌었다” “지금이라도 빚투”… 포모 짓눌린 개미들
금투세 폐지 지지했던 李대통령… 코스피 불장에 다시 솔솔
2주택자, 8억 집 10년 보유 30억 매도 땐 14억9848만원 세금
국민일보 신문구독