시사 전체기사 [포토] 성심당 ‘선거빵’ 출시 입력:2026-05-08 00:05 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 대전선거관리위원회와 유명 제과점인 성심당 관계자들이 7일 대전 중구 성심당에서 갓 나온 빵을 들어 보이고 있다. 6·3 지방선거를 앞두고 대전선관위와 성심당은 협업해 ‘선거빵’을 출시했다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 정청래가 일으킨 ‘오빠 논란’, 국립국어원의 답변은? 2 단계적 개헌안, 국힘 거부에 투표불성립… 동시투표 사실상 무산 3 장동혁 “이 대통령, 분당 아파트 안 파는 건가 못 파는 건가” 4 “한국산 전투기 KF-21, 시장 진입 늦었다… 이미 포화상태” 5 박민식·한동훈 한날한시 맞불 출정식… 세 과시 해당분야별 기사 더보기 1 2주택자, 8억 집 10년 보유 30억 매도 땐 14억9848만원 세금 2 “매물 씨 말랐다” 서울 전셋값 10년 만에 최고치 3 주식으로 1만원 벌면 130원 쓰는 한국인…부동산으로 ‘머니무브’ 4 “나 빼고 다 벌었다” “지금이라도 빚투”… 포모 짓눌린 개미들 5 폭풍 매수하더니… 하루만에 7조 던진 외인들 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] AI 만난 뒤 돌변한 아내… “끔찍한 8개월의 기억” 2 [단독] 60대 새내기 늘어난 캠퍼스… 국가장학금 795억 노년층 손에 3 광주 여고생 살해범, 우연히 두 차례 마주치자 범행 4 “휴게소 수익금이 회원 생일축하금”… 국토부 감사 결과 5 음주 사고 후 러닝하는 척 도망치더니…5시간 만에 결국 자수 해당분야별 기사 더보기 1 “BTS 보자” 멕시코 광장에 5만명…도시가 들썩였다 2 “한 달에 2㎝씩”…우주서도 포착된 ‘침몰하는 수도’ 3 “드러누워 국가에 기여하세요”…中 ‘탕핑 실험’ 화제 4 전쟁에 일상 무너진 이란, 탈출구로 떠오른 카페 5 ‘확진 3, 의심 5’… 크루즈 한타바이러스 접촉자 추적 총력 해당분야별 기사 더보기 1 차승원이 굽고 김희애가 서빙한다…어르신들 핫플 ‘봉주르빵집’ 오픈 2 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 3 박제된 문답보다 생생한 쪽대본…홍상수식 재연이 도달한 진실 ‘그녀가 돌아온 날’ 4 대한골프협회, ‘허인회 오심’ 하루 늦은 뒷북 사과…후유증 오래 갈듯 5 블랙핑크·에스파·케데헌… ‘멧 갈라’ 빛낸 K팝 스타들 해당분야별 기사 더보기 1 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 2 ‘유대-기독교’ 그저 싸울 명분이 필요했나 3 ‘댄싱9’ 출신 세 여성 발레 안무가, 무용계 신인류의 등장 4 푸른 물결 속 ‘보리 멍’… 싱그러운 녹색 쉼터 5 [200자 읽기] 뉴스에 비친 한국사회 변화상 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] AI 만난 뒤 돌변한 아내…“끔찍한 8개월의 기억” [단독] 60대 새내기 늘어난 캠퍼스… 국가장학금 795억 노년층 손에 “매물 씨 말랐다” 서울 전셋값 10년 만에 최고치 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 광주 여고생 살해범, 우연히 두 차례 마주치자 범행 “나 빼고 다 벌었다” “지금이라도 빚투”… 포모 짓눌린 개미들 금투세 폐지 지지했던 李대통령… 코스피 불장에 다시 솔솔 2주택자, 8억 집 10년 보유 30억 매도 땐 14억9848만원 세금 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요