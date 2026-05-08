검찰, 경찰이 신청한 ‘방시혁 영장’ 또 기각
警, 영장 반려 6일만에 재신청
檢 “보완수사 요구 이행 안 돼”
기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는 방시혁 하이브 의장에 대해 경찰이 다시 신병 확보에 나섰지만 실패했다.
서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 서울경찰청 금융범죄수사대가 지난달 30일 방 의장에 대해 재신청한 구속영장을 기각했다고 7일 밝혔다. 검찰은 “경찰의 구속영장을 반려하며 요구한 보완수사 내용이 이행되지 않았다”며 기각 사유를 설명했다.
경찰은 방 의장에 대한 수사에 착수한 지 1년 4개월 만인 지난달 21일 구속영장을 신청했다. 검찰은 그러나 3일 만에 “현 단계에서 구속을 필요로 하는 사유 등에 대한 소명이 부족하다”며 영장을 돌려보냈다. 방 의장의 도주 및 증거인멸 가능성, 재범 위험 등에 대한 보완수사도 요구했다. 경찰은 이후 구속수사가 필요하다고 판단해 영장 반려 엿새 만에 재신청했지만 검찰 단계에서 또 제동이 걸렸다.
방 의장은 2019년 하이브 투자자들에게 ‘주식 상장 계획이 없다’고 속여 특정 사모펀드 측에 지분을 팔게 하고, 이후 상장을 추진해 거액의 시세차익을 챙긴 혐의를 받는다. 경찰은 그가 사모펀드 측과 사전에 맺은 비공개 계약에 따라 상장 후 매각 차익의 30%를 받아 1900억원대 부당이득을 챙긴 것으로 보고 있다. 방 의장 측은 회사 상장 당시 관련 법률과 규정을 준수해 법적으로 문제가 될 게 없다는 입장을 고수해왔다.
잇따른 영장신청 기각으로 경찰은 체면을 구기게 됐다. 경찰이 방 의장에 대해 첫 번째 구속영장을 신청한 시점은 주한 미국대사관이 출국금지 상태인 그의 미국 방문에 협조해 달라는 내용의 서한을 경찰청에 보낸 사실이 알려진 직후였다. 이를 두고 일각에서는 미 대사관의 요청 사실이 알려진 데 부담을 느껴 수사팀이 영장 신청을 서두른 것 아니냐는 시각도 있었다. 재신청한 구속영장이 기각되면서 경찰의 방 의장 수사 동력이 떨어질 수 있다는 우려도 나온다.
임송수 이정헌 기자 songsta@kmib.co.kr
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