“월 3만원에 똑똑한 동료 얻었다”… 사무직에 인기 ‘클대리’
앤트로픽 AI ‘클로드’ 써보니
“안녕하세요, 저는 빠른 문서 작업과 복잡한 내용 정리, 코딩 지원에 자신이 있습니다.”
앤트로픽의 인공지능(AI) 모델 클로드에게 “직장인들 사이에서 인기를 끄는 비결이 뭐냐”고 묻자 호기로운 대답이 돌아왔다. 뛰어난 업무 처리 능력 덕에 국내에서는 ‘클대리’라는 별칭까지 붙었다. 무료 버전과 비교해 5배 이상의 사용량을 제공하고, 100만 토큰 이상의 긴 문맥도 이해한다는 ‘월 3만원’ 프로 버전을 직접 사용해 봤다.
첫번째 강점으로 꼽은 ‘문서 작업’부터 검증에 들어갔다. 행사 참석 여부를 묻는 이메일을 대화창에 붙여넣고, 참석하겠다는 내용의 답변을 작성해달라고 부탁했다. 곧바로 ‘간결한 버전’과 ‘정중한 버전’ 두 종류 텍스트가 생성됐다. 어색한 부분이 있는지 확인한 뒤 하단 ‘지메일(Gmail)로 보내기’ 버튼을 누르자 메일 발송 창으로 연결됐다. 받는 사람의 메일 주소를 입력하고, 전송 버튼을 누르기까지 채 1분이 걸리지 않았다.
텍스트와 도표, 그래프가 뒤섞인 문서도 순식간에 읽어냈다. 16쪽 분량의 ‘삼성전자 1분기 실적발표’ 자료를 건네자 10초 만에 요약이 끝났다. 세세한 지시는 하지 않은 채 “요약 좀 해줘”라고만 입력했는데도, “AI 반도체 슈퍼사이클로 역대 최대 분기 매출·영업이익 동시 달성”이라는 핵심 문장을 뽑아냈다. 전사 실적은 물론 사업부문별 현황, 재무 건전성 지표 정리도 꼼꼼하게 해냈다.
한발 더 나아가 QoQ(직전 분기 대비 성장률), YoY(전년 동기 대비 성장률)와 같은 용어를 모두 풀어내고, 중학생도 이해할 수 있는 수준으로 정리해달라고 주문해봤다. 그러자 42.8% 영업이익률은 “100원 팔면 43원이 이익으로 남는다”는 방식으로 비유했고, 반도체 사업이 승승장구할 수 있었던 배경 설명도 함께 곁들였다. 원문 자료에는 없는 정보까지 스스로 검색해 맥락에 맞는 풍성한 답변을 구성한 것이다.
한번에 최대 몇 쪽까지 분석할 수 있는지 묻자 “100페이지 미만으로는 텍스트에 도표, 이미지 등 시각적 요소까지 완전 분석이 가능하다”는 답이 돌아왔다. 일반적인 성인의 독서 속도로는 글을 읽어내는 데만 꼬박 2~3시간 이상이 걸리는 일이다. 1000쪽이 넘는 문서는 텍스트 위주로만 처리되니 분량이 방대하다면 필요한 부분만 분리해서 올리거나, 여러 번에 나눠 요청하라는 안내도 친절하게 덧붙였다.
간단한 수준의 ‘바이브 코딩’도 무리가 없었다. “최근 1년 삼성전자 실적 데이터를 예쁜 차트로 보여주는 페이지 만들어줘”라는 자연어 명령 한 줄을 무작정 던져봤다. 잠시 후 실행 창에 ‘삼성전자 실적 대시보드’라는 제목의 웹 페이지가 생성됐다. 분기별 매출 및 영업이익은 막대 그래프로, 부문별 매출은 원 그래프로, 반도체 부문 성장 추이는 꺾은선 그래프로 표현됐다. 별도 가이드라인이 없었음에도 클로드가 데이터 성격에 맞춰 ‘최적의 시각화 결과물’을 스스로 구성해냈다.
생성된 페이지 내용은 단순히 ‘멈춰 있는’ 이미지가 아니었다. 마우스 커서를 막대 그래프 위에 올리자 분기별 세부 수치가 별도 팝업 창으로 나타났다. 시각화를 넘어 실제 구동되는 사용자 인터페이스(UI)까지 구현한 것이다. 결과물은 HTML 파일로 제공되어 브라우저에서 바로 열어볼 수 있었다. 개인용 컴퓨터(PC)에 저장해 오프라인 상태에서 확인하거나, 링크(URL) 형태로 팀원들에게 공유하는 등 활용성도 뛰어났다.
클로드는 총 10가지 형식의 파일 생성을 지원한다. 워드와 PDF, 엑셀과 파워포인트 등 업무에 필수적인 확장자는 대부분 생성이 가능하다. 다만 챗GPT나 제미나이처럼 이미지·영상 생성 도구는 탑재되어 있지 않다. 그야말로 ‘사무직’을 위해 태어난 AI 모델인 셈이다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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