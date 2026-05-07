±èºÎ°â, TKÅëÇÕ 5Á¶ Áö¿ø±Ý ¡®½ÂºÎ¼ö¡¯ vs Ãß°æÈ£ ¡°±×µ¿¾È ´ë±¸ À§ÇØ ¹» Çß³ª¡±

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±è ÈÄº¸ Ä·ÇÁ ÇÙ½É °ü°èÀÚ´Â 7ÀÏ ±¹¹ÎÀÏº¸¿¡ ¡°ÀÌÁ¦ºÎÅÍ ¹Î»ý°ú TK ÅëÇÕ ÀÎ¼¾Æ¼ºê 5Á¶¿øÀ» ¼±°Å Àü·« Àü¸é¿¡ ³»¼¼¿ï °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÇàÁ¤Àº °á±¹ ¿¹»êÀÎµ¥, 5Á¶¿øÀÌ¸é 5000¾ï¿øÂ¥¸® »ç¾÷ÀÌ 10°³¡±¶ó¸ç ¡°´ë±¸ÀÇ »ê¾÷À» ´ëÀüÈ¯ÇØ ¿ÏÀüÈ÷ »õ·Î¿î µµ½Ã·Î ¸¸µé ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ±Ý¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù. ±×·¯¸é¼ ¡°´ç¼±µÇ¸é ÇÑº´µµ ¹ÎÁÖ´ç ¿ø³»´ëÇ¥¿¡°Ô ÅëÇÕ¹ý Åë°ú¿¡ ´ëÇØ ¹Ù·Î »óÀÇÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±è ÈÄº¸´Â ¿©´ç ÁÖÀÚ·Î¼ÀÇ °Á¡À» °Á¶ÇÏ±â À§ÇØ ÃÖ±Ù ¡®Á¤Ã¥ ½ÇÇà·Â ¿ìÀ§¡¯ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¿¬´Þ¾Æ ³»´Â ÁßÀÌ´Ù. º¸¼ö À¯±ÇÀÚµéÀ» ÀÚ±ØÇÏÁö ¾Ê±â À§ÇØ ¹ÎÁÖ´çÀÇ ¡®³»¶õ ÇÁ·¹ÀÓ¡¯À» È°¿ëÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ÀÇµµ´Ù. ±×´Â ÀÌ³¯µµ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ¡°´ë±¸¸¦ À§ÇÑ ¹ý ÇÏ³ª Ã³¸®ÇÏ´Â µ¥µµ ¼Ò¼Ó Á¤´çÀ» ÅëÇØ¾ß¸¸ ÇÏ´Âµ¥, Áö±Ý ±¹¹ÎÀÇÈûÀº ´ç ³»ºÎ°¡ ¸Å¿ì È¥¶õ½º·´´Ù¡±´Â ±ÛÀ» ¿Ã·È´Ù. ±×·¯¸é¼ ¡°Ãß ÈÄº¸µµ Á¤ºÎ¿Í ¹ÎÁÖ´çÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´Âµ¥, ´ë±¸½ÃÀåÀÌ ¿©´çÀ» ºñ³ÇÏ¸é¼ ¾î¶»°Ô ¿¹»êÀ» ²ø¾î¿Ã ¼ö ÀÖ°Ú´À³Ä¡±°í Â¤¾ú´Ù.
Ãß ÈÄº¸´Â ¡°ÁøÁ¤¼º ¾ø´Â ÁÖÀå¡±ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ßÇß´Ù. ±×´Â ÀÌ³¯ Áö¿ª ¾ð·ÐÀÎ ¸ðÀÓ ÃÊÃ» Åä·ÐÈ¸¿¡¼ ¡°(±è ÈÄº¸°¡) »ó´ëÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ °Á¡À» ³»¼¼¿ï °ÍÀÌ ¾øÀ¸´Ï ¿©´ç ÇÁ¸®¹Ì¾öÀ» ³»¼¼¿ì´Â °Í °°´Ù¡±¸ç ¡°±è ÈÄº¸´Â ¹®ÀçÀÎÁ¤ºÎ ½ÃÀý ±¹È¸ÀÇ¿ø, Àå°ü, ÃÑ¸®±îÁö ´Ù Çß´Ù. ±×¶§ ´ë±¸¸¦ À§ÇØ ¹«¾ùÀ» Çß´À³Ä¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. ±×´Â Àü³¯¿¡µµ ¡°(±è ÈÄº¸´Â) TK ÇàÁ¤ÅëÇÕ¿¡ °üÇÑ ¸ÅµìºÎÅÍ Ç®¾î³õ°í Ãâ¸¶Çß¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°±×°É ¹«»ê½ÃÄÑ³õ°í ÀÌÁ¦ ¿Í¼ ÇØº¸°Ú´Ù´Â ¸»¾¸¿¡ ÁøÁ¤¼ºÀÌ ÀÖ´Â°¡¡±¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.
Ãß ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ Åä·ÐÈ¸¿¡¼ ¡®Á¦2±¹°¡¹ÝµµÃ¼ »ê¾÷´ÜÁö Á¶¼º °èÈ¹¡¯À» ¼³¸íÇß´Ù. ÀÎ°øÁö´É(AI), ·Îº¿ µî ¹Ì·¡ ¼ºÀå »ê¾÷À» ÁýÁß À°¼ºÇÏ°í, ±â°è¡¤±Ý¼Ó¡¤¼¶À¯ µî ÀüÅë ÁÖ·Â »ê¾÷À» ½º¸¶Æ®ÈÇÏ°Ú´Ù´Â Á¤Ã¥ÀÌ´Ù. ±è ÈÄº¸´Â ÀÌ³¯ ¿ù 4¸¸5000¿ø ÀÌ»ó ¹«Á¦ÇÑ ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ë ¡®´ë±¸·ÎÆÐ½º¡¯ µµÀÔ, ´ë±¸ µµ½ÃÃ¶µµ È®´ë·Î 10ºÐ ¿ª¼¼±Ç ±¸»ó ¹× TK½Å°øÇ× ±¤¿ªÃ¶µµ ÃßÁø µî ±³Åë °ø¾àÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. Ãß ÈÄº¸´Â ´ë±¸ Ã¼À° ÀÎÇÁ¶ó È®Ãæµµ ÇÙ½É °ø¾àÀ¸·Î ³»¼¼¿ì¸ç ¡°5000¼® ±Ô¸ðÀÇ ´Ù¸ñÀû ½Ç³»Ã¼À°°üÀ» °Ç¸³ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
º¸¼ö À¯±ÇÀÚ¸¦ °Ü³ÉÇÑ °æÀïµµ Ä¡¿ÇÏ´Ù. ±è ÈÄº¸´Â ±¹¹ÎÀÇÈûÀ» Å»´çÇÑ Ã¥ÀÓ´ç¿ø 347¸íÀÇ ÁöÁö ¼±¾ðÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¹Ý¸é Ãß ÈÄº¸´Â ´ë±¸Áö¿ª ±¸Ã»Àå ¼±°Å °øÃµÀ» ½ÅÃ»Çß´Ù°¡ Å»¶ôÇÑ ´ë±¸½Ã °æÁ¦ºÎ½ÃÀå Ãâ½Å 3¸íÀ» Ä·ÇÁ¿¡ ÇÕ·ù½ÃÄ×´Ù.
ÇÑ¿õÈñ ¹ÚÁØ»ó ±âÀÚ han@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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