[´Üµ¶] 60´ë »õ³»±â ´Ã¾î³ Ä·ÆÛ½º¡¦ ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý 795¾ï ³ë³âÃþ ¼Õ¿¡
½Ã´Ï¾î ´ëÇÐ»ý 6¸¸ ½Ã´ë
Áö³ÇØ ¸»±îÁö 13³â µ¿¾È ÇÑ ¿ä¾ç¿ø¿¡¼ °£È£Á¶¹«»ç·Î ÀÏÇÑ ÀÌ¼¼Á¤(60)¾¾´Â ¿ÃÇØ µ¿¿ø´ë »çÈ¸º¹ÁöÇÐ°ú ½ÅÀÔ»ýÀÌ µÆ´Ù. ÀÌ¾¾´Â ¡°ÀçÇÐ Áß »çÈ¸º¹Áö»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇØ Á¹¾÷ ÈÄ ¿ä¾ç¿ø¿¡¼ ÀÏÇÏ°Å³ª Àå¾ÖÀÎ Áö¿ø È°µ¿À» ÇÏ·Á ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°´ÊÀº µµÀüÀÌÁö¸¸ °°Àº ²ÞÀ» °¡Áø Ä£±¸µéÀ» ¸¸³ª ÀºÅð ÈÄ Á¦2ÀÇ ÀÎ»ýÀ» »ì°í ½Í´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÎ±¸±¸Á¶ º¯È¿Í Æò»ýÇÐ½À ¿Ç³À¸·Î ÀÌ¾¾Ã³·³ ³ë³â±â¿¡ ´ëÇÐ¿¡ °¡´Â ¡®½Ã´Ï¾î ´ëÇÐ»ý¡¯ÀÌ ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±¹¹ÎÀÏº¸°¡ 7ÀÏ ÇÑ±¹±³À°°³¹ß¿øÀ» ÅëÇØ È®º¸ÇÑ ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ Àü±¹ ´ëÇÐÀÇ 50¼¼ ÀÌ»ó ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ ¼ö´Â 6¸¸167¸íÀ¸·Î 5³â Àü(2¸¸2813¸í)º¸´Ù 2.6¹è ´Ã¾ú´Ù.
¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ¶õ ´ëÇÐ¿¡ ÁøÇÐÇÑ 30¼¼ ÀÌ»ó ÇÐ»ýÀ» ¶æÇÑ´Ù. Ãâ»êÀ² ÀúÇÏ·Î ½ÅÀÔ»ý °¨¼ÒÀÇ Á÷°ÝÅºÀ» ¸ÂÀº ´ëÇÐµéÀ» Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ Á¤ºÎ´Â 2024³â °íµî±³À°¹ý ½ÃÇà·ÉÀ» °³Á¤ÇØ ºñ¼öµµ±Ç Àü¹®´ëÇÐ¿¡ ÇÑÇØ ÀÎ¿ø Á¦ÇÑ ¾øÀÌ ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ¸¦ ¼±¹ßÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.
´ëÇÐµéµµ ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ Æ¯¼º¿¡ ¸ÂÃç ¼ö¾÷À» ¾ß°£¿¡ ÁøÇàÇÏ°Å³ª ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¿î¿µÇÏ´Â µî Æò»ýÇÐ½À È®´ë ±âÁ¶¿¡ Àû±Ø ³ª¼¹´Ù. ÃæºÏ À½¼ºÀÇ ÇÑ Àü¹®´ë´Â ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ ´ë»ó ÇÐ°ú·Î °ÇÃàÇÐ°ú Àü±â°øÇÐ°ú ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ú µîÀ» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ°í, Á¦ÃµÀÇ ÇÑ Àü¹®´ë´Â ¶óÀÌÇÁº¹Áö»ó´ãÇÐ°ú ¶óÀÌÇÁ°æ¿µÇÐ°ú ¹ÙÀÌ¿ÀÇï½ºÄÉ¾îÀ¶ÇÕÇÐ°ú µîÀ» ¿î¿µ ÁßÀÌ´Ù.
ÀÌ·± Èå¸§¿¡ ÈûÀÔ¾î ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ ¼ö´Â Áö³ÇØ 13¸¸8690¸íÀ¸·Î 7¸¸4017¸íÀÌ´ø 2021³â ´ëºñ 87.4%³ª ´Ã¾ú´Ù. Æ¯È÷ ºñ¼öµµ±Ç°ú 50¡¤60´ë ÀÌ»ó ½Ã´Ï¾î¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ ¼ö Áõ°¡¼¼°¡ µ¸º¸¿´´Ù. Áö³ÇØ ºñ¼öµµ±Ç ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ ¼ö´Â 11¸¸3110¸íÀ¸·Î 2021³â(5¸¸9162¸í)º¸´Ù 91.2% Áõ°¡Çß´Ù. ºñ¼öµµ±ÇÀÇ Áõ°¡À²Àº °°Àº ±â°£ ¼öµµ±Ç(72.2%)À» ¾ÕÁú·¶´Ù. ¿¬·Éº°·Î´Â 50´ë ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ ¼ö°¡ Áö³ÇØ 3¸¸9914¸íÀ¸·Î 5³â Àü(1¸¸7025¸í)º¸´Ù 2.3¹è ´Ã¾ú°í, °°Àº ±â°£ 60¼¼ ÀÌ»ó ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ ¼ö´Â 5788¸í¿¡¼ 2¸¸253¸íÀ¸·Î 3¹è ÀÌ»ó ¶Ù¾ú´Ù.
½Ã´Ï¾î ´ëÇÐ»ýÀÌ ´Ã¸é¼ ÀÌµé¿¡°Ô Áö±ÞµÇ´Â ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý ±Ô¸ðµµ ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ 60¼¼ ÀÌ»ó ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ°¡ ¹ÞÀº ±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀº ¸ðµÎ 795¾ï7300¸¸¿øÀ¸·Î 166¾ï1100¸¸¿ø¿¡ ±×ÃÆ´ø 5³â Àüº¸´Ù 4.8¹è ´Ã¾ú´Ù. °°Àº ±â°£ 20´ë¿¡ Áö±ÞµÈ ±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀÌ 16.9% Áõ°¡ÇÑ °Í°ú ´ëºñµÈ´Ù.
25³â°£ ÇÐ±³ ±Þ½Ä½Ç¿¡¼ Á¶¸®»ç·Î ±Ù¹«ÇÏ´Ù°¡ Áö³ÇØ ´ëÀü°úÇÐ±â¼ú´ë ÄÉ¾îº¹Áö»ó´ã°ú¿¡ ÀÔÇÐÇÑ ÀÌ¼º³à(62)¾¾µµ ±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀ» ¹Þ´Â ½Ã´Ï¾î ´ëÇÐ»ýÀÌ´Ù. ±×´Â ¡°¸¸ÇÐµµ¸¦ À§ÇÑ ´ëÇÐ °úÁ¤ÀÌ ÀÖ´Ù´Â °Íµµ ³î¶ó¿ü´Âµ¥ ±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀ» ¹ÞÀ¸¸ç ÇÐ±³¿¡ ´Ù´Ò ¼ö ÀÖ´Ù°í ÇØ µµÀüÇÏ´Â µ¥ ºÎ´ãÀÌ Àû¾ú´Ù¡±¸ç ¡°¼ÕÀÚ¡¤¼Õ³àµé¿¡°Ôµµ ´õ ÀÚ¶û½º·¯¿î ÇÒ¸Ó´Ï°¡ µÈ °Í °°¾Æ »ÑµíÇÏ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
´Ù¸¸ ÀÏ°¢¿¡¼´Â Ã»³âÃþ¿¡ Áö±ÞÇØ¾ß ÇÒ ±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀÌ ½Ã´Ï¾îµé¿¡ ¸ô¸®´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â ¿ì·Áµµ Á¦±âµÈ´Ù. ±³À°ºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇÐ·ÉÀÎ±¸ °¨¼Ò µî Àü¹ÝÀûÀÎ ÀÎ±¸±¸Á¶ Ãß¼¼¸¦ °í·ÁÇØ ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý ¿¹»êÀ» Ãß°èÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°ÀåÇÐ±ÝÀ» ¹Þ´Â ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚ°¡ ´Ã¾îµµ 20´ë ´ëÇÐ»ýµéÀÌ ¹Þ´Â ÀåÇÐ±Ý ºñÁßÀÌ ÁÙÁö´Â ¾Ê´Â´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. ¿ÃÇØ ±¹°¡ÀåÇÐ±Ý °ü·Ã ±³À°ºÎ ¿¹»êÀº 5Á¶1161¾ï¿øÀ¸·Î Áö³ÇØ(4Á¶9807¾ï¿ø)º¸´Ù 2.7% ´Ã¾ú´Ù.
½Ã´Ï¾î ´ëÇÐ»ýÀ» ´ëÇÐµéÀÌ ¡®µ·¹úÀÌ¡¯¿¡¸¸ È°¿ëÇÑ´Ù´Â ºñÆÇµµ ±³À°°è ÀÏ°¢¿¡¼ ³ª¿Â´Ù. ÀÏºÎ ´ëÇÐÀÌ ÆÄÅ©°ñÇÁÇÐ°ú °°Àº Ãë¹Ì³ª ¿©°¡ °ü·Ã ÇÐ°ú¸¦ ½Å¼³ÇÏ°í ¡®±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀ» ¹ÞÀ¸¸é ¹«·á·Î ´ëÇÐ¿¡ ´Ù´Ò ¼ö ÀÖ´Ù¡¯°í È«º¸ÇÏ´Â µî ÇÐ¾÷º¸´Ù ÇÐ»ý À¯Ä¡¿¡¸¸ ¸ôµÎÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. Áö¹æÀÇ ÇÑ ´ëÇÐ±³¼ö´Â ¡°¸¶Ä¡ µ¿³× »ç¶û¹æÃ³·³ ¿î¿µµÇ´Â °÷µµ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
³í¶õÀÌ ÀÌ¾îÁöÀÚ ±³À°ºÎ´Â ºñ¼öµµ±Ç Àü¹®´ëÇÐÀÇ Á¤¿ø ¿Ü ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚÀÇ °æ¿ì ´ëÇÐ ÀÔÇÐÁ¤¿øÀÇ 10% ÀÌ³»·Î¸¸ ±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÁöÄ§À» ¹Ù²å´Ù. ±è°æ³â °¿ø´ë ±³À°ÇÐ°ú ±³¼ö´Â ¡°Ãë¹Ì³ª ¿©°¡ Áß½ÉÀÇ ±³À° ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ¼¼±ÝÀ¸·Î Á¶¼ºµÈ ±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀÌ Áö¿øµÇ´Â °æ¿ì ¼ºÀÎÇÐ½ÀÀÚÀÇ ¿ª·® °³¹ßÀ» Áö¿øÇÑ´Ù´Â Á¦µµ ÃëÁö¿Í ºÎÇÕÇÏ´ÂÁö Á¡°ËÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ¾çº´Âù ±¹¸³°øÁÖ´ë ±³À°ÇÐ°ú ±³¼ö´Â ¡°±¹°¡ÀåÇÐ±ÝÀÌ ´ëÇÐÀÇ ¼öÀÍ¿¡¸¸ ÀÌ¿ëµÇÁö ¾Êµµ·Ï Á¤ºÎ°¡ ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÁÖ¹®Çß´Ù.
ÀåÀºÇö ±âÀÚ eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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