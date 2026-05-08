반도체 vs 비반도체 노노 갈등 격화… ‘삼전 투톱’도 대화 촉구
[이슈 분석] 2주 앞 다가온 삼성전자 총파업
삼성전자 노동조합의 총파업 돌입 시점이 2주 앞으로 다가왔지만 ‘영업이익의 15% 성과급’ 요구를 둘러싼 노사 대치는 접점을 찾지 못한 채 평행선을 달리고 있다. 노조의 강경 기조 속에서 파업 시계가 속절없이 흐르자 사측은 두 명의 대표이사까지 나서 회사의 미래 경쟁력을 위한 대화를 강조했다. 노조 내부에서는 반도체(DS)와 비(非)반도체(DX) 부문 간 내홍이 격화돼 법적 분쟁 조짐까지 나타나는 등 혼란이 더욱 커지는 양상이다.
삼성전자 대표이사인 전영현 부회장과 노태문 사장은 7일 사내게시판을 통해 임금협상 진행 상황에 대한 입장을 밝혔다. 노조가 오는 21일 총파업을 예고한 이후 대표이사가 공개적으로 입장 표명에 나선 건 처음이다.
두 대표이사는 “임금 교섭이 최종적인 합의에 이르지 못하고 있는 상황을 안타깝게 받아들이고 있다”며 “엄중한 글로벌 경영환경에서 미래 경쟁력을 상실하지 않도록 경영진 모두가 책임있는 자세로 임하겠다”고 말했다. 이어 “임직원 여러분께서도 우리의 미래 경쟁력이 손실되지 않도록 각자 역할에 최선을 다해 주길 부탁드린다”며 “열린 자세로 협의를 이어가며 임직원이 공감할 수 있는 방향을 마련하기 위해 노력하겠다”고 했다. 총파업 시점이 임박하면서 회사 안팎의 위기감이 고조되자, 대화를 통한 문제 해결 뜻을 거듭 밝힌 것이다.
삼성전자 노사는 지난해 12월부터 임금 교섭을 이어왔으나 성과급 재원 규모와 산정 기준을 두고 간극을 좁히지 못하고 있다. 노조는 ‘성과급 상한 폐지’와 ‘영업이익의 15% 성과급 지급 명문화’를 주장한다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 고려하면 한해 성과급이 45조원에 달할 것으로 예상돼 사회적 논란이 큰 상황이다. 사측은 ‘업계 1위 달성 시 경쟁사를 뛰어넘는 수준인 영업이익 10% 이상 성과급 지급’ 등 파격적인 제안을 내놨지만 노조는 요지부동이었다.
현재 노조는 공동교섭단을 꾸려 협상에 임하고 있지만, 실질적으로 가장 규모가 큰 초기업노조 삼성전자지부가 주도권을 쥐고 있다. 초기업노조는 이날 기준 7만3000여명의 조합원 중 80% 이상이 반도체 담당 DS 부문으로, 노조가 DS 부문만 대변하고 있다는 내부 비판도 이어진다. 실제로 최근 초기업노조에선 2000명이 넘는 가전·모바일 담당 DX 부문 조합원들의 집단 탈퇴 현상이 벌어졌는데, 이를 두고 노조 홈페이지에 ‘탈퇴 글을 올리는 조합원은 사측의 프락치다’ ‘영구 탈퇴시켜야 한다’는 글이 올라오는 등 노노(勞勞) 갈등의 골이 더욱 깊어지고 있다.
공동교섭단에 참여했다가 지난 4일 전격 탈퇴를 선언한 삼성전자노조동행(동행노조)는 노조 간 차별 중단과 교섭 정보 공유를 요구하며 법적 대응도 시사했다. 2300여명의 조합원이 가입한 동행노조는 조합원 중 70%가 DX 부문 소속이다.
동행 노조는 공동교섭단 측에 공문을 보내 “초기업노조는 과반 조합이라는 권한을 남용해 우리 노조의 의견을 고의로 무시·배제하거나 형법상 모욕에 해당하는 비하 등을 지속했다”며 “합리적 이유 없이 교섭 정보나 상황 공유를 거부하거나 우리 노조 조합원들을 향한 불이익에 대한 발언, 비하 등이 지속되는 경우 민·형사상 가능한 모든 법적 조치 및 강력한 대응을 취할 것”이라고 경고했다.
노조가 오는 21일부터 18일간 총파업에 돌입할 경우 직접적인 경제적 손실만 30조원 규모가 될 것으로 추산된다. 그러나 전문가들은 첨예한 세계 반도체 경쟁 속에서 이번 파업 리스크가 개별 기업을 넘어 국가 경쟁력 상실로 이어질 수 있다고 우려한다.
김영훈 고용노동부 장관도 이날 삼성전자 노사 갈등과 관련해 “진정성 있는 대화를 조속히 성사시켜 주기를 당부한다”며 “노사 간 교섭 테이블이 마련된다면 정부는 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 김 장관은 ‘노사 자치’에 기반한 노사 간 해결을 당부하면서도 “삼성전자가 있기까지 수많은 협력업체의 노력, 정부의 지원, 연구개발에 대한 지속적인 투자, 특히 반도체 산업의 특성상 막대한 전력 확보를 위한 지역 주민들의 협조가 있었던 점도 부인할 수 없는 사실”이라고 지적했다. 앞서 지난달 말 이재명 대통령도 “노동자와 노조도 책임 의식을 함께 가져야 한다”며 우려를 표한 바 있다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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