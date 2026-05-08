광주 ‘묻지마 칼부림’ 20대 구속… “계획범죄 정황 드러나”

범행 이틀 전부터 흉기 들고 배회

동료가 스토킹 가해자로 신고하기도

스마트폰 2대 중 1대 하천에 버려

여고생을 살해한 혐의를 받는 장모(24)씨가 7일 광주 동구 광주지방법원으로 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 출석하고 있다. 장씨는 “정말 죄송하다”며 계획범죄가 아니었다고 말했으나 법원은 “증거 인멸 및 도주 우려가 있다”면서 구속영장을 발부했다. 연합뉴스

생면부지 여고생을 살해한 장모(24)씨가 구속됐다. 장씨는 흉기를 미리 준비하고 범행 대상을 물색하는 등 범죄를 계획한 정황이 속속 드러났다.



광주지법 정교형 영장전담 부장판사는 7일 살인 및 살인미수 혐의를 받는 장씨에 대해 구속영장을 발부했다. 정 판사는 증거 인멸 및 도주의 우려가 있다고 밝혔다.



이날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 약 10분 만에 끝났다. 장씨는 영장실질심사를 위해 법원에 출석하며 ‘피해자에게 하고 싶은 말이 있냐’ 등의 기자들 질문에 “정말 죄송합니다. 씻을 수 없는 죄를 지어서 정말 죄송합니다”고 말했다. 여학생을 왜 공격했냐는 질문에는 “여학생인 것을 알고 살해한 것은 아니다. 계획 안 했다”고 답했다.



반성하는 듯한 모습이 나타났지만 경찰 조사에서 계획범죄 정황이 포착됐다. 장씨는 미리 구입해 보관하던 흉기 2개 중 1개를 범행에 사용한 것으로 조사됐다. 그는 범행 이틀 전인 지난 3일부터 흉기를 소지한 채 거리를 배회하는 등 범행 대상을 물색해온 것으로 파악됐다. 공교롭게 장씨는 3일 스토킹 가해자로 경찰에 신고된 것으로 파악됐다. 신고자는 다른 지역으로 이주 계획을 세운 그의 아르바이트 동료로, 외국인 여성이었다. 장씨는 이 여성을 뒤쫓으며 “광주를 떠나지 말라”면서 실랑이를 벌인 것으로 알려졌다. 신고자는 당시 출동한 경찰에게 고소장을 내겠다는 뜻도 밝혔다.



이틀 뒤인 지난 5일 장씨는 0시11분쯤 광주 광산구 월계동에서 A양(17)을 살해한 것으로 조사됐다. 장씨는 경찰 조사에서 A양을 차량으로 앞지른 뒤 정차해놓고 기다리다가 범행했다고 자백했다. 의도적으로 으슥한 장소를 고른 것 아니냐는 분석이 나온다.







장씨는 경찰 조사에서 “어차피 죽을 거 누군가 데리고 가려 했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 그러나 장씨는 자신의 말과 달리 범행 후 경찰에 체포되기 전까지 11시간여 동안 자살 시도를 한 특별한 정황이 나타나지 않았다.



수사에 혼선을 주거나 증거를 없애려 한 정황은 확인됐다. 장씨는 범행 전 휴대전화를 미리 꺼둔 상태였다. 범행 뒤에는 자신의 차량을 타고 도주하다 이를 버리고 택시를 이용했다. 도주 과정에서는 무인세탁소에 들러 피 묻은 옷을 세탁했다.



경찰은 장씨를 상대로 사이코패스 검사를 진행할 예정이다. 스토킹 사건과의 연관성도 조사할 계획이다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 생면부지 여고생을 살해한 장모(24)씨가 구속됐다. 장씨는 흉기를 미리 준비하고 범행 대상을 물색하는 등 범죄를 계획한 정황이 속속 드러났다.광주지법 정교형 영장전담 부장판사는 7일 살인 및 살인미수 혐의를 받는 장씨에 대해 구속영장을 발부했다. 정 판사는 증거 인멸 및 도주의 우려가 있다고 밝혔다.이날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 약 10분 만에 끝났다. 장씨는 영장실질심사를 위해 법원에 출석하며 ‘피해자에게 하고 싶은 말이 있냐’ 등의 기자들 질문에 “정말 죄송합니다. 씻을 수 없는 죄를 지어서 정말 죄송합니다”고 말했다. 여학생을 왜 공격했냐는 질문에는 “여학생인 것을 알고 살해한 것은 아니다. 계획 안 했다”고 답했다.반성하는 듯한 모습이 나타났지만 경찰 조사에서 계획범죄 정황이 포착됐다. 장씨는 미리 구입해 보관하던 흉기 2개 중 1개를 범행에 사용한 것으로 조사됐다. 그는 범행 이틀 전인 지난 3일부터 흉기를 소지한 채 거리를 배회하는 등 범행 대상을 물색해온 것으로 파악됐다. 공교롭게 장씨는 3일 스토킹 가해자로 경찰에 신고된 것으로 파악됐다. 신고자는 다른 지역으로 이주 계획을 세운 그의 아르바이트 동료로, 외국인 여성이었다. 장씨는 이 여성을 뒤쫓으며 “광주를 떠나지 말라”면서 실랑이를 벌인 것으로 알려졌다. 신고자는 당시 출동한 경찰에게 고소장을 내겠다는 뜻도 밝혔다.이틀 뒤인 지난 5일 장씨는 0시11분쯤 광주 광산구 월계동에서 A양(17)을 살해한 것으로 조사됐다. 장씨는 경찰 조사에서 A양을 차량으로 앞지른 뒤 정차해놓고 기다리다가 범행했다고 자백했다. 의도적으로 으슥한 장소를 고른 것 아니냐는 분석이 나온다.장씨는 또 평소 관심사와 행적이 고스란히 담긴 스마트폰 1대를 범행 전 하천에 버린 것으로 확인됐다. 경찰이 체포하면서 압수한 다른 스마트폰 1대는 디지털포렌식 조사가 이뤄지는 중이다.장씨는 경찰 조사에서 “어차피 죽을 거 누군가 데리고 가려 했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 그러나 장씨는 자신의 말과 달리 범행 후 경찰에 체포되기 전까지 11시간여 동안 자살 시도를 한 특별한 정황이 나타나지 않았다.수사에 혼선을 주거나 증거를 없애려 한 정황은 확인됐다. 장씨는 범행 전 휴대전화를 미리 꺼둔 상태였다. 범행 뒤에는 자신의 차량을 타고 도주하다 이를 버리고 택시를 이용했다. 도주 과정에서는 무인세탁소에 들러 피 묻은 옷을 세탁했다.경찰은 장씨를 상대로 사이코패스 검사를 진행할 예정이다. 스토킹 사건과의 연관성도 조사할 계획이다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지