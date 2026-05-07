7000ÇÇÀÇ ±×´Ã¡¦ ÁÖ½Ä 1¸¸¿ø ¹ú¾îµµ 130¿ø¸¸ ½è´Ù
ÁÖ¿ä ¼±Áø±¹¿¡ ºñÇØ ÇÑ±¹ ¼Òºñ ³·¾Æ
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±¹³» ÁÖ½Ä ÅõÀÚÀÚµéÀÌ Áõ½Ã¿¡¼ 1¸¸¿øÀ» ¹ú¾îµµ ÀÌ °¡¿îµ¥ 130¿ø Á¤µµ¸¸ ¾²°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¡®ÄÚ½ºÇÇ 7000 ½Ã´ë¡¯°¡ ¿·ÈÁö¸¸ ÁÖ½ÄÀ¸·Î ¹ø µ·ÀÌ ¼Òºñ ÀÚÃ¼¿¡ ±â¿©ÇÏ´Â Á¤µµ´Â ¹Ì¹ÌÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù. ÁÖ½Ä ÀÚ»êÀÌ »óÀ§ 20%¿¡ ¸ô¸®¸ç ºÎµ¿»ê ¸ÅÀÔ ÀÚ±Ý µî ÅõÀÚ¿¡ ¾²ÀÌ´Â Èå¸§À» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÇâÈÄ ÁÖ°¡°¡ Á¶Á¤µÉ °æ¿ì °¡°è ÀÚ»ê°ú ¼Òºñ°¡ ÇÔ²² ÁÙ¾îµå´Â ¡®¿ªÀÚ»êÈ¿°ú¡¯°¡ ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿ì·Á°¡ Á¦±âµÈ´Ù.
ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ 7ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®ÇÑ±¹ ÁÖ½Ä ÀÚ»êÈ¿°ú¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡¡¯ º¸°í¼¿¡ µû¸£¸é ÇÑ±¹ÀÇ ÁÖ½Ä ÀÚ»êÈ¿°ú´Â 1.3%¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ¹Ì±¹ µ¶ÀÏ ÇÁ¶û½º µî ÁÖ¿ä ¼±Áø±¹(3~4%)ÀÇ 3ºÐÀÇ 1 ¼öÁØÀÌ´Ù. ÀÏº»(2.2%)º¸´Ùµµ ³·Àº ¼öÄ¡´Ù. ÁÖ½Ä ÀÚ»êÈ¿°ú´Â ÁÖ½ÄÀ¸·Î °ÅµÐ ÀÌµæ °¡¿îµ¥ ¼Òºñ·Î ÀÌ¾îÁö´Â ºñÀ²À» ¶æÇÑ´Ù.
ÇÑÀºÀº ±¹³» °¡°èÀÇ ÁÖ½Ä º¸À¯ ºñÁßÀÌ ³·Àº Á¡À» ÀÚ»êÈ¿°ú°¡ ¾àÇÏ°Ô ³ªÅ¸³ª´Â ±Ù°Å·Î µé¾ú´Ù. ÁÖ°¡°¡ ¿Ã¶óµµ ¼Òºñ¸¦ ´Ã¸± Á¤µµÀÇ ÀÚ»ê Áõ°¡¸¦ Ã¼°¨ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù´Â ¾ê±â´Ù. ÇÑ±¹ÀÇ °¡Ã³ºÐ¼Òµæ ´ëºñ ÁÖ½Ä ÀÚ»ê ±Ô¸ð´Â 2024³â ±âÁØ 77%·Î ¹Ì±¹(256%)ÀÌ³ª À¯·´ ÁÖ¿ä±¹(184%)À» Å©°Ô ¹Øµ¹¾Ò´Ù.
ÁÖ½Ä ÀÚ»êÀÌ ÀÏºÎ °èÃþ¿¡ ÁýÁßµÈ Á¡µµ ¼Òºñ È¿°ú¸¦ ³·Ãß´Â ¿äÀÎÀÌ´Ù. ÇÑÀº¿¡ µû¸£¸é ±¹³» ÁÖ½Ä ÀÚ»êÀÇ 73.2%°¡ ÀÚ»ê »óÀ§ 20%¿¡ ¸ô·Á ÀÖ¾ú´Ù. °í¼Òµæ¡¤°íÀÚ»êÃþÀº ¼Òºñ ¿©·ÂÀÌ ÃæºÐÇÑ ¸¸Å ÁÖ½Ä Æò°¡ÀÌÀÍÀÌ ´Ã¾î³ªµµ ¼Òºñ¸¦ Ãß°¡·Î ´Ã¸®´Â ÆøÀÌ Å©Áö ¾Ê´Ù. 2011~2024³â ÇÑ±¹ Áõ½ÃÀÇ ¿ùÆò±Õ ±â´ë¼öÀÍ·üÀº ¹Ì±¹ÀÇ 6ºÐÀÇ 1 ¼öÁØÀÌ¾ú´Ù. ÁÖ½Ä ÅõÀÚ ÀÌÀÍÀ» ÀÏ½ÃÀû ÀÌÀÍÀ¸·Î ÀÎ½ÄÇØ ¿Ô´Ù´Â °Ô ÇÑÀºÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù.
ÁÖ½Ä¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ¼öÀÍÀº ÁÖ·Î ±¹³» ºÎµ¿»ê ½ÃÀåÀ¸·Î Èê·¯°¬´Ù. ÇÑÀºÀº ¹«ÁÖÅÃ °¡°èÀÇ °æ¿ì ÁÖ½Ä ÀÚº»ÀÌµæÀÇ 70%°¡·®ÀÌ ºÎµ¿»êÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÑ °ÍÀ¸·Î Ãß»êÇß´Ù. ¼¿ï ÁÖÅÃ ¸ÅÀÔÀÚ±Ý Áß ÁÖ½Ä¡¤Ã¤±Ç ¸Å°¢´ë±Ý ºñÁßµµ Áö³ÇØ 5¿ù 4.9%¿¡¼ Áö³ 1¿ù 8.9%·Î ³ô¾ÆÁ³´Ù.
´Ù¸¸ ÄÚ½ºÇÇ°¡ ±Þµî¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡¸ç º¯È Á¶Áüµµ °¨ÁöµÈ´Ù. Áö³ÇØ °¡°è ÁÖ½Ä ÀÚº»ÀÌµæÀº 429Á¶¿øÀ¸·Î 2011~2024³â Æò±ÕÀÇ 22¹è¿¡ ´ÞÇß´Ù. ÁÖ½Ä½ÃÀå¿¡ »õ·Ó°Ô Âü¿©ÇÏ´Â Ã»³âÃþ°ú Áß¡¤Àú¼ÒµæÃþµµ ´Ã°í ÀÖ´Ù. Áö³ÇØ ÀüÃ¼ ÁÖ½Ä ÀÚ»ê¿¡¼ 20¡¤30´ë Ã»³âÃþ°ú ¼Òµæ ÇÏÀ§ 60% ºñÁßÀº 2019³âº¸´Ù °¢°¢ 5.5% Æ÷ÀÎÆ®, 2.2% Æ÷ÀÎÆ® ³ô¾ÆÁ³´Ù. ÁÖ½Ä ÀÚ»êÈ¿°ú°¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î Å« °èÃþÀÌ´Ù.
¹®Á¦´Â ÁÖ°¡°¡ ²ªÀÏ ¶§´Ù. °¡°èÀÇ ÁÖ½Ä º¸À¯°¡ ´Ã¾î³ ¸¸Å Áõ½Ã°¡ Á¶Á¤¹ÞÀ¸¸é ¿ù±ÞÀº ±×´ë·Î¿©µµ º¸À¯ ÀÚ»êÀÌ ÁÙ¾ú´Ù´Â ÆÇ´Ü¿¡ Áö°©À» ´ÝÀ» °¡´É¼ºÀÌ Ä¿Áø´Ù. ÀÌ¸¥¹Ù ¿ªÀÚ»êÈ¿°ú´Ù. ÃÖ±Ù ºúÀ» È°¿ëÇÑ ÅõÀÚ°¡ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ¾î ÁÖ°¡ ÇÏ¶ô°ú Ã¤¹« ºÎ´ãÀÌ µ¿½Ã¿¡ ³ªÅ¸³ª¸é ¼Òºñ À§ÃàÀÌ ´õ Ä¿Áú ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¿ì·Á°¡ ³ª¿Â´Ù.
±è¹Î¼ö ÇÑÀº Á¶»ç±¹ °Å½ÃºÐ¼®ÆÀ Â÷ÀåÀº ¡°Áõ½Ã È£È²ÀÌ ÀÏ½ÃÀûÀÎ ÀÚ»ê È®Àå¿¡ ±×Ä¡Áö ¾ÊÀ¸·Á¸é ¾ÈÁ¤Àû ÅõÀÚ È¯°æÀ» Á¶¼ºÇÏ°í, Àå±âÅõÀÚ À¯ÀÎÀ» ³ôÀÌ¸é¼ ºÎµ¿»ê ½ò¸² Çö»óÀ» ¿ÏÈÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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