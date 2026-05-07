ùÛ À¯ÁË ÀÎÁ¤µÆÁö¸¸ °¨Çü¡¦ ¹ýÁ¶°è ¡°³»¶õ °¡´ãÀÚ °£ Çü·® ±ÕÇü¡±
Â¡¿ª 15³â¡¦ 1½Éº¸´Ù 8³â ÁÙ¾î
Ûö ¡°ÁËÃ¥ °¨Ãß·Á »çÈÄ ¹üÇà¡± ÁúÅ¸
¡°50¿©³â°£ °øÁ÷ Çå½Å¡± °¨Çü »çÀ¯·Î
ëÅ ¡®³»¶õ ¿ìµÎ¸Ó¸®¡¯µµ À¯ÁË °¡´É¼º
ÇÑ´ö¼ö Àü ±¹¹«ÃÑ¸®°¡ ³»¶õÁß¿äÀÓ¹«Á¾»ç µî ÇøÀÇ·Î Ç×¼Ò½É¿¡¼ Â¡¿ª 15³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. 1½ÉÀÇ À¯ÁË ÆÇ´Ü ´ëºÎºÐÀÌ À¯ÁöµÆÁö¸¸, Çü·®Àº ±âÁ¸ Â¡¿ª 23³â¿¡¼ 8³â °¨ÇüµÆ´Ù. ÇÑ Àü ÃÑ¸®¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î 1½É ÀçÆÇ¸¶´Ù µéÂß³¯ÂßÇß´ø ³»¶õ ÁÖ¿ä ÇøÀÇÀÚµéÀÇ Çü·®ÀÌ Ç×¼Ò½É ´Ü°è¿¡¼ ÀÏÁ¤ÇÑ ¹üÀ§ ³»·Î Á¶Á¤µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
¼¿ï°í¹ý Çü»ç12-1ºÎ(ÀçÆÇÀå ÀÌ½ÂÃ¶)´Â 7ÀÏ ³»¶õÁß¿äÀÓ¹«Á¾»ç µî ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ÇÑ Àü ÃÑ¸® Ç×¼Ò½É¿¡¼ Â¡¿ª 15³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. 1½É ÀçÆÇºÎ¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î À±¼®¿ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ °è¾öÀ» ¸¸·ùÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀº ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò°í, ³»¶õ °¡´ã ÇøÀÇ¸¦ À¯ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù. ÀçÆÇºÎ´Â ¡°ÇÇ°íÀÎÀº ³»¶õ ÇàÀ§¿¡ °¡´ãÇÏ±â·Î °áÀÇÇÏ°í Çü½ÄÀûÀÎ ±¹¹«È¸ÀÇ ¼ÒÁýÀ» µ½´Â µî °è¾ö¿¡ ÀýÂ÷Àû Á¤´ç¼ºÀ» ºÎ¿©ÇÏ·Á Çß´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. °è¾ö ¼±Æ÷ Á÷ÈÄ ÀÌ»ó¹Î Àü ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°ü°ú ¾ð·Ð»ç ´ÜÀü¡¤´Ü¼ö Áö½Ã ¹®°ÇÀ» µ¹·Áº¸¸ç °è¾ö ÈÄ¼Ó Á¶Ä¡ ÀÌÇà¹æ¾ÈÀ» ³íÀÇÇÑ ÇøÀÇ¿Í »çÈÄ °è¾ö ¼±Æ÷¹®À» ÀÛ¼ºÇÑ µÚ ÀÌ¸¦ Æó±âÇÏ°Ô ÇÑ ÇøÀÇµµ À¯ÁË ÆÇ´ÜÀÌ À¯ÁöµÆ´Ù.
´Ù¸¸ ÀÏºÎ À¯ÁË ÆÇ´ÜÀº ¹«ÁË·Î ¹Ù²î¾ú´Ù. °è¾öÀ» ¸·±â À§ÇØ ±¹¹«ÃÑ¸®·Î¼ ÇØ¾ß ÇÒ ÀÏÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ¡®ºÎÀÛÀ§ ÇøÀÇ¡¯¸¦ 2½É ÀçÆÇºÎ´Â ¹«ÁË·Î µÚÁý¾ú°í, ¾ð·Ð»ç ´ÜÀü¡¤´Ü¼ö ÀÌÇà°ú °ü·ÃÇÑ ºÎÀÛÀ§ ÇøÀÇµµ ¡°ºÒ°íºÒ¸®ÀÇ ¹ý¸®¿¡ µû¶ó ÆÄ±âµÅ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. ºÒ°íºÒ¸®´Â °ø¼Ò Á¦±â°¡ ¾ø´Â »ç°ÇÀº ½ÉÆÇÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ¿øÄ¢ÀÌ´Ù. ÀÏºÎ Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò À§Áõ ÇøÀÇ¿¡µµ ¹«ÁË°¡ ¼±°íµÆ´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â ¡°ÇàÁ¤ºÎÀÇ 2ÀÎÀÚ·Î¼ ºÎ¿©¹ÞÀº ±ÇÇÑ°ú ÁöÀ§ÀÇ ¸·ÁßÇÑ Ã¥¹«¸¦ Àú¹ö¸®°í ³»¶õ ÇàÀ§¿¡ °¡´ãÇÏ´Â Æí¿¡ ¼¹°í, ÀÚ½ÅÀÇ ÁËÃ¥À» °¨Ãß±â À§ÇØ »çÈÄÀûÀÎ ¹üÇàµé±îÁö ÀúÁú·¶´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÁËÃ¥ÀÌ ¸Å¿ì ¹«°Ì´Ù¡±°í ÇÑ Àü ÃÑ¸®¸¦ ÁúÅ¸Çß´Ù. ÀçÆÇ¿¡¼ ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇÑ ±×ÀÇ ÅÂµµ ¿ª½Ã ¾çÇü °¡Áß »çÀ¯°¡ µÆ´Ù. ÀçÆÇºÎ´Â ¡°ÇÇ°íÀÎÀº ¡®ºñ»ó°è¾öÀÇ Ãæ°ÝÀ¸·Î ±â¾ïÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù¡¯´Â Áø¼úÀ» ¹Ýº¹ÇÏ°í Ã¥ÀÓ È¸ÇÇ¿¡ ±Þ±ÞÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ°Å³ª ³³µæÇÏ±â ¾î·Á¿î Áø¼úÀ» Çß´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. ´Ù¸¸ 50¿©³â°£ °øÁ÷ÀÚ·Î ±¹°¡¿¡ Çå½ÅÇÑ Á¡, ³»¶õÀ» »çÀü¿¡ ¸ðÀÇÇÏ´Â µî Àû±ØÀûÀ¸·Î °¡´ãÇß´Ù°í º¼ ÀÚ·á´Â Ã£±â ¾î·Æ´Ù´Â Á¡Àº °¨Çü »çÀ¯·Î ÂüÀÛµÆ´Ù.
¹ýÁ¶°è¿¡¼´Â Çü·®ÀÌ 8³â ÁÙ¾îµç °ÍÀ» µÎ°í Ç×¼Ò½É ÀçÆÇºÎ°¡ ³»¶õ °¡´ã ÇÇ°íÀÎµé »çÀÌ Çü·® ±ÕÇüÀ» °í·ÁÇß´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ ³ª¿Â´Ù. 1½É ÀçÆÇºÎ´Â ÇÑ Àü ÃÑ¸®¿¡°Ô Â¡¿ª 23³âÀ» ¼±°íÇß´Âµ¥, ¿ª½Ã ³»¶õÁß¿äÀÓ¹«Á¾»ç ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´ø ÀÌ Àü Àå°üÀº 3ºÐÀÇ 1 ¼öÁØÀÎ Â¡¿ª 7³âÀÌ¾ú´Ù. ÇÑ ºÎÀåÆÇ»ç Ãâ½Å º¯È£»ç´Â ¡°1½É¿¡¼ °¢±â ´Ù¸¥ ÀçÆÇºÎ°¡ Á¤ÇÑ Çü·® Â÷ÀÌ°¡ Å©´Ù º¸´Ï Ç×¼Ò½É ÀçÆÇºÎ°¡ ±ÕÇüÀ» Àâ°íÀÚ ÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Çü·® ÆíÂ÷¸¦ ÁÙÀÌ·Á´Â °æÇâÀº ÇÑ Àü ÃÑ¸® ¼±°í¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ÀÌ¾îÁú ³»¶õ °¡´ã ÇÇ°íÀÎ Ç×¼Ò½É ÀçÆÇ¿¡¼ ÀÌ¾îÁú °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. °ü·Ã »ç°ÇÀ» ¼¿ï°í¹ý¿¡ ¼³Ä¡µÈ µÎ °÷ÀÇ ³»¶õÀü´ãÀçÆÇºÎ°¡ Àü´ãÇÏ´Â ¸¸Å Æ¢´Â ÆÇ°áÀÌ ³ª¿Ã °¡´É¼ºÀº ÁÙ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ÆÇ°áÀº 1½É¿¡ ÀÌ¾î 12¡¤3 ºñ»ó°è¾öÀ» ³»¶õÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÑ Ã¹ Ç×¼Ò½É °á°úÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó À± Àü ´ëÅë·É ³»¶õ¿ìµÎ¸Ó¸® ÇøÀÇµµ À¯ÁË ÆÇ´ÜÀÌ À¯ÁöµÉ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù´Â °üÃøÀÌ ³ª¿Â´Ù. ¼¿ï°í¹ý 12-1ºÎ´Â À± Àü ´ëÅë·É ³»¶õ¿ìµÎ¸Ó¸® ÇøÀÇ ÀçÆÇµµ ¸Ã°í ÀÖ´Ù.
¼±°í ³»³» ´ëÃ¼·Î ±»Àº Ç¥Á¤À¸·Î ¼±°í¸¦ µè´ø ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â Áß°£Áß°£ ÇÑ¼ûÀ» ³»½¬´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÇÑ Àü ÃÑ¸® ÃøÀº ¼±°í Á÷ÈÄ ¡°ÆÇ°á¿¡ ³³µæÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¡±¸ç ´ë¹ý¿ø¿¡ »ó°íÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. Æ¯°ËÀº ÆÇ°á¹® ºÐ¼® µÚ »ó°í ¿©ºÎ¸¦ °áÁ¤ÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù. Àå¿ì¼º Æ¯°Ëº¸´Â ¡°¿ø½É ¼±°íÇü¿¡ ¹ÌÄ¡Áö´Â ¸øÇÏÁö¸¸ »ó´çÈ÷ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ÆÇ°áÀÌ´Ù. ÀçÆÇºÎÀÇ ³ë°í¿¡ °¨»çµå¸°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
À±ÁØ½Ä ¼ºÀ±¼ö ±âÀÚ semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç