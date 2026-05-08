맥 못추는 코스닥… 잊혀진 ‘삼천스닥’
코스피 13% 오를때 0.5% 그쳐
바이오 부진… 체질개선 급선무
코스피가 이틀 연속 7000선을 넘으며 축포를 쏘아 올릴 동안 코스닥은 오히려 하락했다. 시가총액 상위주에 포진한 바이오와 이차전지 모두 상승추진력을 찾지 못하는 모습이다. ‘삼천스닥’ 가능성은 낮아지고 있다.
7일 코스닥은 전 거래일 대비 10.99포인트(0.91%) 내린 1199.18에 마감했다. 이달 들어 3거래일 동안 0.57% 상승하는 데 그쳤다. 같은 기간 코스피는 13.50% 상승하며 연일 사상 최고치를 갈아치운 것과 대비된다. 지난 3월 10일 ‘코액트(KoAct) 코스닥 액티브’ ‘타임(TIME) 코스닥 액티브’ 등 상장지수펀드(ETF)가 출시되며 ‘삼천스닥’ 기대감도 흘러나왔지만, 시장 악재와 인공지능(AI) 중심의 강세장에 주목받지 못하고 있다. 바이오 중심의 코스닥 특성상 AI 밸류체인에 속한 기업이 많지 않기 때문으로 분석된다. 정용택 IBK투자증권 수석 연구위원은 “시장은 현재 바이오를 매도하고 반도체를 매수하고 있다. 이 흐름이 코스피와 코스닥 지수 흐름으로 나타나고 있는 것”이라고 설명했다.
1분기 국내총생산(GDP) 성장률을 봐도 코스닥이 상승할 명분을 찾을 수 없다. 미국 이란 전쟁에도 한국 실질 GDP는 전기 대비 1.7% ‘깜짝 성장’했다. 여기서 반도체 기여율이 55% 수준이다. 반도체 비중이 낮은 코스닥은 상승할 계기를 찾지 못했다.
시가총액 상위 종목에서 잇단 악재가 발생한 것도 상승 발목을 잡고 있다. 국내 증시는 시가총액 가중방식으로 산출돼 시총 상위 종목의 하락이 지수에 미치는 영향이 크다. 코스닥 시총 1위까지 올랐던 삼천당제약 사례가 대표적이다. 삼천당제약은 지난 3월 30일 주당 118만4000원까지 올랐지만, 미국 파트너사와 경구용 플랫폼 기술 등에 시장 의구심이 커지며 주가가 폭락했다. 이날은 39만9500원에 마감했다. 정부가 추진 중인 코스닥 시장 체질개선에 속도가 붙어야 한다는 지적이 나온다. 금융당국은 많이 상장시키고 부실기업은 빠르게 퇴출하는 ‘다산다사’ 기조를 추진 중이다. 다만 소액주주 보호 문제가 걸려 문제기업 퇴출에 당장 성과를 얻지 못할 수 있다는 우려도 있다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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