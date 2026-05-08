‘청주 태아 사망’ 대책에도 현장선 “이미 분만 인프라 붕괴”

내달 병상 실시간 공유시스템 구축

“의사 부족… 사고 잦은 심각 상황”

분만 의료사고 분쟁 증가율 1위

법적 리스크에 병원도 채용 꺼려



정부가 반복되는 응급 분만 환자 미수용 사고 해결을 위해 다음 달부터 병원별 의료 자원을 실시간으로 파악하는 시스템을 운영한다고 밝혔지만 현장에서는 ‘당장 의사가 없어 대응할 수 없다’는 불만이 나온다. 의료계는 분만 인프라를 정상화하기 위해 분만 사고에 대한 의사 개인의 부담을 지금보다 더 덜어야 한다고 요구하고 있다.



김재연 대한산부인과의사회장은 7일 통화에서 “현장은 산부인과 의료 자원이 부족한 것을 넘어 완전히 고갈된 상태”라며 “할 수 있는 게 없다 보니 비슷한 사고가 매주 두 건 이상 나도 이상하지 않은 상황”이라고 말했다. 지난 1일 충북 청주에서 임신 29주차 임신부가 응급 분만을 위해 200㎞ 떨어진 부산까지 이송됐지만 결국 태아는 숨졌다. 당시 인근 권역모자의료센터인 충북대병원에는 산부인과 전문의 1명이 근무 중이었지만 산과가 아닌 부인과 담당이었다.



의료계에서는 환자 미수용 문제가 충북대병원만의 문제가 아니라고 보고 있다. 홍순철 고려대 안암병원 산부인과 교수는 “이미 붕괴된 분만 인프라가 드러난 신호탄일 뿐이고 대도시도 결코 안전지대가 아니라는 걸 보여주는 사례”라고 진단했다. 충북대병원뿐 아니라 경남권 권역모자의료센터 중 한 곳인 양산부산대병원 역시 산과 의사는 1명뿐이다.



이어 “다른 곳도 상황이 비슷한데 모자보건센터가 역할을 하지 못했다며 ‘의미 없다’는 식으로 몰아가면 마지막 방어선이 무너지게 된다”며 “수가나 인력 지원만으로 풀 문제는 아니고, 법적인 리스크를 의사에게 떠넘기는 구조를 해결해야 한다”고 말했다. 고령 산모와 다태아 출산 등 고위험 분만은 증가하는 추세다. 한국의료분쟁조정중재원에 따르면 지난해 기준 분만 의료사고 분쟁은 25건이었다. 전년(18건) 대비 38.9% 증가해 의과 분야 중 증가율이 가장 높았다. 1인당 보상 액수는 5860만원이었다.





병원 역시 의료사고가 부담돼 분만 담당 전문의 채용에 소극적일 수밖에 없다는 주장이 나온다. 조석주 부산대병원 응급의학과 교수는 “법적 리스크를 고려하면 병원 입장에서는 산부인과 인원을 채워도 손해 본다는 인식이 있다”고 지적했다. 특히 의료진 사이에서 미숙아 분만은 합병증 발생 가능성이 커 향후 의료사고 소송으로 번질 수 있다는 우려가 강해졌고 점점 기피 대상이 되고 있다고 한다.







하지만 이를 두고도 의료계는 ‘과실 여부’에 대한 판단을 전제로 하므로 여전히 부담이 크다고 주장한다. 김경수 법무법인 바른 변호사는 이날 서울 용산구 대한의사협회 회관에서 열린 의료정책연구원 의료정책포럼에서 과실책임주의에 대해 “환자는 입증의 벽에 막히고, 의사는 과도한 형사·민사 리스크에 노출되는 ‘이중 실패’ 구조”라고 지적했다.



김유나 유경진 기자 spring@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1214 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 정부가 반복되는 응급 분만 환자 미수용 사고 해결을 위해 다음 달부터 병원별 의료 자원을 실시간으로 파악하는 시스템을 운영한다고 밝혔지만 현장에서는 ‘당장 의사가 없어 대응할 수 없다’는 불만이 나온다. 의료계는 분만 인프라를 정상화하기 위해 분만 사고에 대한 의사 개인의 부담을 지금보다 더 덜어야 한다고 요구하고 있다.김재연 대한산부인과의사회장은 7일 통화에서 “현장은 산부인과 의료 자원이 부족한 것을 넘어 완전히 고갈된 상태”라며 “할 수 있는 게 없다 보니 비슷한 사고가 매주 두 건 이상 나도 이상하지 않은 상황”이라고 말했다. 지난 1일 충북 청주에서 임신 29주차 임신부가 응급 분만을 위해 200㎞ 떨어진 부산까지 이송됐지만 결국 태아는 숨졌다. 당시 인근 권역모자의료센터인 충북대병원에는 산부인과 전문의 1명이 근무 중이었지만 산과가 아닌 부인과 담당이었다.의료계에서는 환자 미수용 문제가 충북대병원만의 문제가 아니라고 보고 있다. 홍순철 고려대 안암병원 산부인과 교수는 “이미 붕괴된 분만 인프라가 드러난 신호탄일 뿐이고 대도시도 결코 안전지대가 아니라는 걸 보여주는 사례”라고 진단했다. 충북대병원뿐 아니라 경남권 권역모자의료센터 중 한 곳인 양산부산대병원 역시 산과 의사는 1명뿐이다.이어 “다른 곳도 상황이 비슷한데 모자보건센터가 역할을 하지 못했다며 ‘의미 없다’는 식으로 몰아가면 마지막 방어선이 무너지게 된다”며 “수가나 인력 지원만으로 풀 문제는 아니고, 법적인 리스크를 의사에게 떠넘기는 구조를 해결해야 한다”고 말했다. 고령 산모와 다태아 출산 등 고위험 분만은 증가하는 추세다. 한국의료분쟁조정중재원에 따르면 지난해 기준 분만 의료사고 분쟁은 25건이었다. 전년(18건) 대비 38.9% 증가해 의과 분야 중 증가율이 가장 높았다. 1인당 보상 액수는 5860만원이었다.병원 역시 의료사고가 부담돼 분만 담당 전문의 채용에 소극적일 수밖에 없다는 주장이 나온다. 조석주 부산대병원 응급의학과 교수는 “법적 리스크를 고려하면 병원 입장에서는 산부인과 인원을 채워도 손해 본다는 인식이 있다”고 지적했다. 특히 의료진 사이에서 미숙아 분만은 합병증 발생 가능성이 커 향후 의료사고 소송으로 번질 수 있다는 우려가 강해졌고 점점 기피 대상이 되고 있다고 한다.보건복지부도 반복되는 사고의 원인이 전원·이송 등 응급대응만의 문제뿐 아니라 의료사고 부담 때문이라고 인식하고 있다. 이에 오는 7월부터는 의료인 과실이 없는 불가항력적 분만 사고의 보상 범위를 산모, 신생아 사망, 신생아 뇌성마비에 더해 산모 중증장애까지 확대하기로 했다. 고위험 필수의료행위에 대한 기소 제한 등이 담긴 의료분쟁조정법 개정안도 분만 의사의 부담을 덜어줄 것으로 기대하고 있다. 환자단체도 고위험 분만 의료 사고의 경우 의사의 형사 처벌을 면제하는 특례 도입에 반대하지 않는다는 입장이다.하지만 이를 두고도 의료계는 ‘과실 여부’에 대한 판단을 전제로 하므로 여전히 부담이 크다고 주장한다. 김경수 법무법인 바른 변호사는 이날 서울 용산구 대한의사협회 회관에서 열린 의료정책연구원 의료정책포럼에서 과실책임주의에 대해 “환자는 입증의 벽에 막히고, 의사는 과도한 형사·민사 리스크에 노출되는 ‘이중 실패’ 구조”라고 지적했다.김유나 유경진 기자 spring@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지