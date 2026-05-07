´Ü°èÀû °³Çå¾È, ±¹Èû °ÅºÎ¿¡ ÅõÇ¥ºÒ¼º¸³¡¦ µ¿½ÃÅõÇ¥ »ç½Ç»ó ¹«»ê

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ÀÔ·Â:2026-05-07 18:50
¼öÁ¤:2026-05-07 18:54
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´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç µî ¿©¾ß 6´çÀÌ ¹ßÀÇÇÑ °³Çå¾È ±¹È¸ Åë°ú°¡ ±¹¹ÎÀÇÈûÀÇ °ÅºÎ·Î ºÒ¹ßµÆ´Ù. ±¹¹ÎÀÇÈûÀÌ ¡°ÈÄ¹Ý±â ±¹È¸¿¡¼­ Àç³íÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç Ç¥°áÀ» º¸ÀÌÄàÇÏ¸é¼­ ÅõÇ¥ºÒ¼º¸³ÀÌ ¼±¾ðµÆ´Ù. ¿ì¿ø½Ä ±¹È¸ÀÇÀåÀº À¯°¨À» Ç¥ÇÏ¸ç 8ÀÏ Ç¥°áÀ» Àç½ÃµµÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇûÁö¸¸ ±¹¹ÎÀÇÈû ÀúÇ×ÀÌ ¿Ï°­ÇØ 6¡¤3 Áö¹æ¼±°Å¿¡¼­ÀÇ µ¿½Ã ÅõÇ¥´Â ¹«»ê °¡´É¼ºÀÌ Ä¿Á³´Ù.

¿ì ÀÇÀåÀº 7ÀÏ ±¹È¸ º»È¸ÀÇ¿¡ »óÁ¤µÈ °³Çå¾ÈÀÇ ÅõÇ¥ºÒ¼º¸³À» ¼±¾ðÇß´Ù. ±¹¹ÎÀÇÈû ÀÇ¿ø Àü¿øÀÌ ºÒÂüÇÏ¸é¼­ ÅõÇ¥ Âü¿© ÀÇ¿øÀÌ 178¸í¿¡ ±×ÃÆ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. °³Çå¾È Åë°ú¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀÇ°á Á¤Á·¼ö(ÀçÀû ÀÇ¿ø 3ºÐÀÇ 2) 191¸í¿¡ 13¸í ¸ø ¹ÌÃÆ´Ù. °³Çå¾È¿¡´Â ºÎ¸¶ ¹ÎÁÖÇ×Àï°ú 5¡¤18 Á¤½ÅÀÇ Çå¹ý Àü¹® ¼ö·Ï, °è¾ö ¿ä°Ç °­È­ µîÀÇ ³»¿ëÀÌ ´ã°å´Ù.

¿ì ÀÇÀåÀº ¿ÀÈÄ 2½Ã30ºÐÂë °³Çå¾ÈÀ» »óÁ¤ÇÏ¸ç ¡°1987³â ÀÌÈÄ 39³â°£ ¸ØÃç ÀÖ´ø Çå¹ý °³Á¤ÀÇ ¹®À» ¿©´Â ¿ª»çÀû Ãâ¹ßÁ¡¡±ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù. ¶Ç ¡°ÁÖ±ÇÀÚÀÎ ±¹¹ÎÀÌ ÅõÇ¥·Î Á÷Á¢ °³Çå¾ÈÀ» ÆÇ´ÜÇÒ ±âÈ¸¸¦ ´Ý¾Æ¼­´Â ¾È µÈ´Ù¡±¸ç ±¹¹ÎÀÇÈû¿¡ Ç¥°á Âü¿©¸¦ ÃË±¸Çß´Ù. ±×·¯³ª ¿ÀÈÄ 4½Ã±îÁö ±¹¹ÎÀÇÈû ÀÇ¿øµéÀÌ º»È¸ÀÇÀå¿¡ µé¾î¿ÀÁö ¾ÊÀÚ °á±¹ ÅõÇ¥ºÒ¼º¸³À» ¼±¾ðÇß´Ù.


¿ì ÀÇÀåÀº Ç¥°á ¹«»ê Á÷ÈÄ ¡°ÀÌ´ë·Î Çå¹ý¿¡ ¾ÈÀüÀåÄ¡¸¦ ¸¸µéÁö ¸øÇÑ Ã¤ 12¡¤3°ú °°Àº ÀÏÀÌ ¶Ç »ý±ä´Ù¸é ÅõÇ¥ ºÒÂüÀ¸·Î °³ÇåÀ» ¹«»ê½ÃÅ² ¿©·¯ºÐÀº ºÒ¹ý ºñ»ó°è¾ö¿¡ µ¿Á¶¡¤¹æÁ¶ÇÑ ¿ª»çÀÇ ÁËÀÎÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °æ°íÇß´Ù. 6¡¤3 Áö¹æ¼±°Å¿Í µ¿½Ã¿¡ °³Çå¾È¿¡ ´ëÇÑ ±¹¹ÎÅõÇ¥°¡ ÀÌ·ïÁö·Á¸é ´Ê¾îµµ ¿À´Â 10ÀÏ±îÁö´Â °³Çå¾ÈÀÌ ±¹È¸¸¦ Åë°úÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

±¹¹ÎÀÇÈûÀº º»È¸ÀÇÀå ¸ÂÀºÆí ¿¹°áÀ§ È¸ÀÇÀå¿¡¼­ ÀÇ¿øÃÑÈ¸¸¦ ¿­°í ºñÆÇ ¼º¸íÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. °û±ÔÅÃ ¿ø³»¼ö¼®´ëº¯ÀÎÀº ¡°´Ù¼öÀÇ ÈûÀ» ¾Õ¼¼¿ö ÀÚ½Åµé ÀÔ¸À¿¡ ¸Â´Â °³ÇåÀ» ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÏ´Â °ÍÀº ±¹¹ÎÀ» ¹è½ÅÇÏ´Â ÇàÀ§ÀÌÀÚ ÁÖ±ÇÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Á¤¸é µµÀü¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°22´ë ±¹È¸ ÈÄ¹Ý±â¿¡ ¿©¾ß°¡ °³ÇåÆ¯À§¸¦ ±¸¼ºÇØ Çå¹ý Àü¹®ºÎÅÍ ±Ç·Â±¸Á¶ °³Æí±îÁö Æ÷°ýÇÏ´Â °³Çå¾ÈÀ» ³íÀÇÇÒ °ÍÀ» °ø½Ä Á¦¾ÈÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. Ç¥°á¿¡ ¾Õ¼­ Àåµ¿Çõ ´ëÇ¥´Â Ã»¿Í´ë ¾Õ¿¡¼­ ÃÖ°íÀ§¿øÈ¸ÀÇ¸¦ ¿­°í ¡°¹ÎÁÖ´çÀÌ Åë°ú½ÃÅ°·Á´Â °³Çå¾ÈÀº ÀÌÀç¸í µ¶Àç ¿¬ÀåÀ» À§ÇÑ Á¤·«Àû ¼ú¼ö¡±¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.

Ã»¿Í´ë´Â Ç¥°á ¹«»ê Á÷ÈÄ ¡°ÀÇ¿øµéÀÇ ÅõÇ¥ °ÅºÎ·Î ÅõÇ¥ºÒ¼º¸³ÀÌ µÈ °Í¿¡ ¾ÈÅ¸±î¿ò°ú À¯°¨À» ÀüÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ¡°³»ÀÏ º»È¸ÀÇ°¡ ÇÑ ¹ø ´õ ¼ÒÁýµÇ´Â ¸¸Å­ ±¹¹ÎÀÇÈû ÀÇ¿øµéÀº Çå¹ý±â°üÀ¸·Î¼­ Ã¥ÀÓ°¨À» °®°í ÅõÇ¥¿¡ ¹Ýµå½Ã Âü¿©ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÃË±¸Çß´Ù.


¿©¾ß´Â ÀÌÈÄ º»È¸ÀÇ¿¡¼­ ¹ý¾È 110¿© °ÇÀ» Ã³¸®Çß´Ù. ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç¸¦ °è±â·Î ¸¶·ÃµÈ »ý¸í¾ÈÀü±âº»¹ýÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù. ÀÌ ¹ýÀº Àç³­¡¤»ç°í¿¡ ´ëÇÑ ±¹°¡¡¤Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ Ã¥¹«¸¦ ¸íÈ®È÷ ÇÏ°í, ¿øÀÎ°ú Ã¥ÀÓ ¼ÒÀç¸¦ ±Ô¸íÇÒ µ¶¸³ ±â±¸ ¼³Ä¡¸¦ ÀÇ¹«È­Çß´Ù. Ä£ÀÏ ¹Ý¹ÎÁ· ÇàÀ§ÀÚÀÇ Àç»êÀ» ±¹°¡¿¡ ±Í¼ÓÇÏ±â À§ÇÑ Á¶»çÀ§¿øÈ¸ ¼³Ä¡ ±Ù°Å¸¦ ´ãÀº Ä£ÀÏ¹Ý¹ÎÁ·ÇàÀ§ÀÚ Àç»êÀÇ ±¹°¡±Í¼Ó µî¿¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ýµµ ±¹È¸ ¹®ÅÎÀ» ³Ñ¾ú´Ù.

¿ÀÁÖÈ¯ ±âÀÚ johnny@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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