휴머노이드가 싣고 네 발 로봇이 날랐다… LG의 ‘로봇 팀플’
LG CNS, RX플랫폼 ‘피지컬웍스’
국내 첫 로봇 학습·운영 통합 관리
현신균 “로봇 자율운영 체계 구현”
키 130㎝가량 되는 은색 휴머노이드 로봇이 상자를 향해 조심스럽게 손을 뻗었다. 이내 상자를 두 손으로 집어 들더니 옆에서 대기 중이던 사족보행 로봇의 등 위로 옮겨 실었다. 짐을 건네받은 로봇은 자율주행 기능을 가동해 미끄러지듯 방향을 틀어 컨베이어 벨트 옆을 빠져나갔다. 마지막으로 바퀴가 달린 물류 로봇이 짐을 붙잡아 2층 높이의 선반 위에 올리는 것으로 작업은 마무리됐다.
잠시 뒤 위험을 알리는 경보음이 울렸다. 사족보행 로봇은 곧바로 임무를 바꿔 로봇들 사이를 바삐 오가며 현장을 점검했다. 높은 계단도 거침없이 올랐다. 로봇 카메라가 포착한 화면은 LG CNS 플랫폼에 실시간 공유됐고, 작업자는 화면을 통해 위험 상황을 확인했다.
7일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 시연된 지능형 물류 현장의 모습이다. LG CNS는 ‘RX(로봇전환) 미디어데이’를 열고 이족보행·사족보행·휠 타입·자율주행로봇(AMR) 등 4종의 로봇이 한 팀으로 협업하는 장면과 함께 RX 플랫폼 브랜드 ‘피지컬웍스’를 공개했다.
피지컬웍스는 피지컬 AI 시장을 겨냥한 국내 최초의 로봇 학습·운영 통합 관리 플랫폼이다. 기업의 RX를 이끄는 핵심 파트너로 자리잡겠다는 구상이다.
피지컬웍스는 로봇이 일을 배우도록 하는 ‘피지컬웍스 포지’와 현장에서 로봇을 관리·운영하는 ‘피지컬웍스 바통’으로 나뉜다. 포지는 로봇 훈련소 역할을 한다. 기존에는 로봇이 사람의 행동을 관찰하고 모방하며 데이터를 축적하는 방식이 주로 활용됐지만, 이 경우 학습할 수 있는 데이터에 한계가 있었다. 포지를 활용하면 실제 현장을 구현한 3차원 가상 공간에서 로봇을 훈련시켜 다양한 상황을 학습하게 할 수 있다.
바통은 로봇을 지휘·통제하는 사령탑 역할을 한다. 이족보행, 사족보행, 휠 타입 등 형태가 다른 로봇을 한꺼번에 관리할 수 있다. 제조사가 다른 로봇도 하나의 체계 안에서 운영할 수 있다는 점이 특징이다.
LG CNS는 “100대 규모의 AMR·무인운반로봇(AGV) 운영 환경에 바통을 적용할 경우 생산성이 15% 이상 높아지고 운영비는 최대 18% 절감될 것으로 기대한다”며 “특히 제조사가 다른 로봇이 함께 운영되는 현장에서 중복 이동과 정체, 수동 개입을 줄이는 효과가 크다”고 설명했다.
가상공간에서 학습을 마친 로봇은 작업 수행 가능성과 안정성을 검증받은 후 실제 현장에 투입된다. LG CNS는 피지컬웍스 플랫폼을 통해 수개월씩 걸리던 로봇의 현장 투입 기간을 1~2개월로 줄일 수 있을 것으로 보고 있다.
LG CNS는 현재 20곳 이상의 고객사와 피지컬웍스 포지 개념검증(PoC)을 진행 중이다. 피지컬웍스 바통은 부산 스마트시티 국가시범도시 사업에서 순찰·바리스타·짐캐리·청소 등 4종의 로봇을 통합 관제하는 데 활용되고 있다. 현신균 LG CNS 사장은 “피지컬 AI 상용화의 새 표준을 만들고 로봇 중심의 자율 운영 체계를 구현해나갈 것”이라고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사