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È£¸£¹«Áî ÇØÇù¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ HMM ³ª¹«È£ÀÇ Æø¹ß ¿øÀÎÀ» ³õ°í ´Ü¼ø ÈÀç °¡´É¼ºÀÌ Á¦±âµÇÀÚ ÇØ¿î¾÷°è°¡ ÃË°¢À» °ïµÎ¼¼¿ì°í ÀÖ´Ù. HMM ³»ºÎ¿¡¼´Â Á¤ºÎ¹ß ÀÌ·± ÁÖÀåÀÌ ¾ð±ÞµÇÀÚ ³°¨ÇÑ ±â·ùµµ °¨ÁöµÈ´Ù. µÎ¹ÙÀÌÇ× ¼ö¸®Á¶¼±¼Ò¿¡¼ ³ª¹«È£ »ç°í ¿øÀÎ Á¶»ç°¡ º»°ÝÈµÈ´Ù.
7ÀÏ HMM¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 3½Ã30ºÐÂë(ÇÑ±¹½Ã°£) ³ª¹«È£°¡ ÀÖ´Â ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®(UAE) ¿ò¾ËÄí¿ÍÀÎ ÀÎ±Ù ÇØ¿ª¿¡ ¿¹ÀÎ¼±ÀÌ µµÂøÇß´Ù. Àü³¯ ¿ÀÈÄ 8½Ã30ºÐÂë µÎ¹ÙÀÌ¿¡¼ Ãâ¹ßÇØ »ç°í ÇØ¿ª±îÁö 7½Ã°£ÀÌ °É·È´Ù. ÀÌÈÄ ¿¹ÀÎ¼±Àº °°Àº ³¯ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ ³ª¹«È£¸¦ ²ø°í °¥ ÁØºñ ÀÛ¾÷¿¡ µé¾î°¡ ¿ÀÈÄ 5½Ã42ºÐÂë µÎ¹ÙÀÌÇ×À» ÇâÇØ Ãâ¹ßÇß´Ù.
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HMMÀº Á¶»çµµ Àü¿¡ ´Ü¼ø ÈÀç °¡´É¼ºÀÌ µ¹ÃâµÇÀÚ ³Ã³ÇÑ ÀÔÀåÀÌ´Ù. ¾÷°è ´Ù¸¥ °ü°èÀÚ´Â ¡°³»ºÎ, ¿ÜºÎ ¿äÀÎ µî ¸ðµç °¡´É¼ºÀ» ¿¾î³õ°í »ìÆìºÁ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸é¼µµ ¡°Áö³ÇØ 9¿ù Áø¼öµÅ ¿ÃÇØ 1¿ù ÀÎµµ¹ÞÀº ½ÅÁ¶¼± ±â°ü½Ç¿¡¼ ÀÚÃ¼ ÈÀç°¡ ÀÏ¾î³¯ È®·üÀÌ ¾ó¸¶³ª µÉÁö ÀÇ¹®ÀÌ¶ó´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
¹ÚÀå±º ±âÀÚ general@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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