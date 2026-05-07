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HMM, ³ª¹«È£ ´Ü¼ø È­Àç °¡´É¼º¿¡ ¡®ÃË°¢¡¯¡¦ 8ÀÏ µÎ¹ÙÀÌÇ× µµÂø¡¤Á¶»ç °³½Ã

ÀÔ·Â:2026-05-07 18:51
¼öÁ¤:2026-05-07 18:54
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È£¸£¹«Áî ÇØÇù¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ HMM ³ª¹«È£ÀÇ Æø¹ß ¿øÀÎÀ» ³õ°í ´Ü¼ø È­Àç °¡´É¼ºÀÌ Á¦±âµÇÀÚ ÇØ¿î¾÷°è°¡ ÃË°¢À» °ïµÎ¼¼¿ì°í ÀÖ´Ù. HMM ³»ºÎ¿¡¼­´Â Á¤ºÎ¹ß ÀÌ·± ÁÖÀåÀÌ ¾ð±ÞµÇÀÚ ³­°¨ÇÑ ±â·ùµµ °¨ÁöµÈ´Ù. µÎ¹ÙÀÌÇ× ¼ö¸®Á¶¼±¼Ò¿¡¼­ ³ª¹«È£ »ç°í ¿øÀÎ Á¶»ç°¡ º»°ÝÈ­µÈ´Ù.

7ÀÏ HMM¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 3½Ã30ºÐÂë(ÇÑ±¹½Ã°£) ³ª¹«È£°¡ ÀÖ´Â ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®(UAE) ¿ò¾ËÄí¿ÍÀÎ ÀÎ±Ù ÇØ¿ª¿¡ ¿¹ÀÎ¼±ÀÌ µµÂøÇß´Ù. Àü³¯ ¿ÀÈÄ 8½Ã30ºÐÂë µÎ¹ÙÀÌ¿¡¼­ Ãâ¹ßÇØ »ç°í ÇØ¿ª±îÁö 7½Ã°£ÀÌ °É·È´Ù. ÀÌÈÄ ¿¹ÀÎ¼±Àº °°Àº ³¯ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ ³ª¹«È£¸¦ ²ø°í °¥ ÁØºñ ÀÛ¾÷¿¡ µé¾î°¡ ¿ÀÈÄ 5½Ã42ºÐÂë µÎ¹ÙÀÌÇ×À» ÇâÇØ Ãâ¹ßÇß´Ù.

¸ñÀûÁö´Â µÎ¹ÙÀÌÇ×¿¡ ÀÖ´Â Áßµ¿ ÃÖ´ë ¼ö¸® Á¶¼±¼Ò ¡®µå¶óÀÌµ¶ ¿ùµå µÎ¹ÙÀÌ¡¯´Ù. ÇöÀå¿¡¼­ µÎ¹ÙÀÌÇ×±îÁö´Â ¾à 70§° °Å¸®´Ù. 8ÀÏÂë µµÂøÇØ ¼±Ã¼ µî Á¶»ç°¡ ÆîÃÄÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. Á¤¹Ð Á¶»ç¿¡´Â µÎ¹ÙÀÌ ÇöÁö ÇÑ±¹¼±±Þ ÁöºÎ ÀÎ·Â°ú ÇØ¾ç¼ö»êºÎ »êÇÏ Áß¾ÓÇØ¾ç¾ÈÀü½ÉÆÇ¿ø Á¶»ç°ü 3¸í, ¼Ò¹æÃ» °¨½Ä Àü¹®°¡ 4¸í µîÀÌ Âü¿©ÇÑ´Ù. HMM¿¡¼­µµ ¼±¹Ú °ü¸® Àü¹®°¡ 2¸íÀÌ ÀÚÃ¼ Á¶»ç¸¦ ¹úÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¼±Àå¡¤±â°üÀå µî ½ÂÁ¶¿ø Á¶»ç¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ¼±Ã¼ ³»¿ÜºÎ °ËÁõÀÌ ÀÌ·ïÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. ³ª¹«È£´Â Á¶»ç¸¦ ¸¶Ä¡´Â ´ë·Î °ðÀå ¼ö¸® ÀÛ¾÷¿¡ µé¾î°£´Ù.


¾Õ¼­ È£¸£¹«Áî ÇØÇù¿¡ Á¤¹Ú ÁßÀÌ´ø ³ª¹«È£´Â Áö³­ 4ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã40ºÐÂë ±â°ü½Ç ÁÂÇö¿¡¼­ Æø¹ß°ú ÇÔ²² È­Àç°¡ ÀÏ¾î³µ´Ù. ¼±¿øµéÀÌ ÀÌ»êÈ­Åº¼Ò ¼ÒÈ­¼³ºñ·Î 4½Ã°£¿© ¸¸¿¡ È­Àç Áø¾Ð¿¡ ¼º°øÇØ ÀÎ¸íÇÇÇØ·Î ÀÌ¾îÁöÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. ¹è ¾È¿¡´Â ÇÑ±¹ÀÎ 6¸í µî 24¸í ¼±¿øÀÌ ½Â¼± ÁßÀÌ¾ú´Ù.

Á¤ºÎ Á¶»ç°¡ °¡½ÃÈ­µÇ¸é¼­ ¾÷°è¿¡¼± ³»ºÎ È­Àç °¡´É¼º¿¡µµ Á¶½É½º·´°Ô ÁÖ¸ñÇÏ´Â ºÐÀ§±â´Ù. Àü³¯ Á¤ºÎ°¡ »ç°í ¿øÀÎÀ» ³õ°í ½ÅÁßÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷´Â µ¿½Ã¿¡ ´Ü¼ø È­ÀçÀÏ °¡´É¼ºµµ ¿­¾îµÐ °Ô °è±â°¡ µÆ´Ù. ¾÷°è¿¡¼± »ç°í Á÷ÈÄºÎÅÍ ³»ºÎ ¹®Á¦ÀÏ °¡´É¼ºº¸´Ù´Â ¿ÜºÎ ¿äÀÎ¿¡ ÀÇÇÑ Æø¹ß¼³¿¡ ¹«°Ô¸¦ ½Ç¾î ¿Ô´Ù. Æ¯È÷ ´Ü¼ø È­Àç·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì HMMÀÇ ½Å·Úµµ¿¡´Â Å¸°ÝÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇØÁø´Ù. ¾÷°è °ü°èÀÚ´Â ³»ºÎ È­ÀçÀÇ ÀÎ°ú¼º¿¡ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÏ¸ç ¡°°ÇÁ¶µÈ Áö ¾ó¸¶ ¾È µÈ ¼±¹ÚÀÇ ±â°ü½Ç¿¡ °©ÀÚ±â °áÇÔÀÌ »ý°å´Ù´Â ¶æÀ¸·Î ÇØ¼®µÅ ¹®Á¦°¡ Ä¿Áø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

HMMÀº Á¶»çµµ Àü¿¡ ´Ü¼ø È­Àç °¡´É¼ºÀÌ µ¹ÃâµÇÀÚ ³­Ã³ÇÑ ÀÔÀåÀÌ´Ù. ¾÷°è ´Ù¸¥ °ü°èÀÚ´Â ¡°³»ºÎ, ¿ÜºÎ ¿äÀÎ µî ¸ðµç °¡´É¼ºÀ» ¿­¾î³õ°í »ìÆìºÁ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸é¼­µµ ¡°Áö³­ÇØ 9¿ù Áø¼öµÅ ¿ÃÇØ 1¿ù ÀÎµµ¹ÞÀº ½ÅÁ¶¼± ±â°ü½Ç¿¡¼­ ÀÚÃ¼ È­Àç°¡ ÀÏ¾î³¯ È®·üÀÌ ¾ó¸¶³ª µÉÁö ÀÇ¹®ÀÌ¶ó´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.


¹ÚÀå±º ±âÀÚ general@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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