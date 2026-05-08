서울 40·50대 중년 5명 중 1명은 미혼

56만명이 ‘혼자’… 증가 추세

“삶의 질 핵심지표는 경제력”

서울시 제공

서울에 사는 중년(40~59세) 5명 중 1명은 미혼인 것으로 나타났다. 미혼 중년의 80%는 1인 가구였는데, 경제력을 갖출수록 혼자 사는 걸 선호하는 것으로 조사됐다.



서울시는 7일 서울서베이와 국가데이터처 자료를 분석한 ‘서울시 중년 미혼의 삶’ 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 2024년 서울 40~59세 중년 인구는 약 274만명으로 집계됐다. 이 중 미혼은 20.5%(약 56만명)로 나타났다. 2022년 18.3%, 2023년 19.4%에 이어 증가 추세다.



미혼 중년 1인 가구 비율은 2015년 61.3%에서 지난해 80.5%로 급증했다. 반면 부모 등과 함께 사는 2세대 이상 가구는 같은 기간 33.5%에서 17.7%로 줄었다.



이 같은 변화는 경제력 자립도와 밀접한 관계가 있는 것으로 보인다. 관리전문직과 화이트칼라 직종에서 1인 가구 비율이 2015년 53.9%에서 지난해 66.9%로 10년 만에 13% 포인트 올랐다. 시 관계자는 “직업적 안정성과 경제적 기반을 갖춘 집단에서 독립 거주를 선택하는 경향이 확인됐다”고 설명했다.



경제력은 중년 미혼의 삶의 질을 가르는 핵심 지표였다. 월 소득 800만원 이상의 고소득 미혼 1인 가구는 삶의 만족도(10점 만점에 7.7점)와 행복지수(7.8점)가 전체 조사 대상 중 가장 높았다. 외로움을 느끼는 정도도 2.4점으로 가장 낮았다.







연구진은 이번 분석 결과에 대해 “‘화려한 싱글’과 ‘고립된 동거인’ 사이 격차를 줄이기 위한 정밀한 접근이 필요하다”고 설명했다.



황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr 201 응원 하기 국민일보 황인호 기자입니다. 서울에 사는 중년(40~59세) 5명 중 1명은 미혼인 것으로 나타났다. 미혼 중년의 80%는 1인 가구였는데, 경제력을 갖출수록 혼자 사는 걸 선호하는 것으로 조사됐다.서울시는 7일 서울서베이와 국가데이터처 자료를 분석한 ‘서울시 중년 미혼의 삶’ 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 2024년 서울 40~59세 중년 인구는 약 274만명으로 집계됐다. 이 중 미혼은 20.5%(약 56만명)로 나타났다. 2022년 18.3%, 2023년 19.4%에 이어 증가 추세다.미혼 중년 1인 가구 비율은 2015년 61.3%에서 지난해 80.5%로 급증했다. 반면 부모 등과 함께 사는 2세대 이상 가구는 같은 기간 33.5%에서 17.7%로 줄었다.이 같은 변화는 경제력 자립도와 밀접한 관계가 있는 것으로 보인다. 관리전문직과 화이트칼라 직종에서 1인 가구 비율이 2015년 53.9%에서 지난해 66.9%로 10년 만에 13% 포인트 올랐다. 시 관계자는 “직업적 안정성과 경제적 기반을 갖춘 집단에서 독립 거주를 선택하는 경향이 확인됐다”고 설명했다.경제력은 중년 미혼의 삶의 질을 가르는 핵심 지표였다. 월 소득 800만원 이상의 고소득 미혼 1인 가구는 삶의 만족도(10점 만점에 7.7점)와 행복지수(7.8점)가 전체 조사 대상 중 가장 높았다. 외로움을 느끼는 정도도 2.4점으로 가장 낮았다.반면 월 소득 200만원 미만의 미혼 1인 가구의 경우 삶의 만족도(5.5점), 행복지수(5.0점) 모두 같은 집단 최하위를 기록했다. 외로움(4.5점)도 같은 집단에서 가장 크게 느끼는 것으로 조사됐다. 외로움의 경우 대상을 전체로 넓히면 월 소득 200만원 미만의 부모와 함께 사는 미혼 가구에서 가장 높게 나타났다. 5.1점이었는데, 혼자 살면 외롭다는 기존 통념과는 다른 결과다. 가족과 같이 살더라도 경제적 어려움이 크면 고립감을 더 크게 느낄 수 있다는 의미다.연구진은 이번 분석 결과에 대해 “‘화려한 싱글’과 ‘고립된 동거인’ 사이 격차를 줄이기 위한 정밀한 접근이 필요하다”고 설명했다.황인호 기자 inhovator@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지