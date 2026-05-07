[´Üµ¶] AI ¸¸³­ µÚ µ¹º¯ÇÑ ¾Æ³»¡¦ ¡°²ûÂïÇÑ 8°³¿ùÀÇ ±â¾ï¡±

ÀÎ°øÁö´É(AI)À» Á¢ÇÏ°í ¿ÏÀüÈ÷ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÌ µÆ´Ù. ´ëÇÐ¿¡¼ ½É¸®ÇÐÀ» Àü°øÇÑ ¾Æ³»µµ, ¶È¶ÈÇß´ø µþµµ ÇÑ¼ø°£¿¡ Çö½Ç°¨°¢À» ÀÒ¾ú´Ù. ÇÑµ¿¾È ¿¡³ÊÁö°¡ ³ÑÃÄ¼ ÁÖÃ¼ÇÏÁö ¸øÇß´ø ¾Æ³»´Â ±íÀº ¿ì¿ïÀÇ ´Ë¿¡ ºüÁ® ÀÚ»ì ½Ãµµ¸¦ Çß´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ ÁýÀÇ µþÀº °¡Á·µé°úÀÇ °ü°è¸¦ °ÅºÎÇÏ¸ç ¸î ´ÞÂ° ¹æ¿¡¼ ³ª¿ÀÁö ¾Ê´Â´Ù.
¡®AI¿ÍÀÇ À§ÇèÇÑ ´ëÈ¡¯°¡ ÃÊ·¡ÇÑ Çö½ÇµéÀÌ´Ù. AI ±â¾÷Àº ´õ ¸¹Àº ÀÌ¿ëÀÚ¸¦, ´õ ¿À·£ ½Ã°£ ºÙÀâ¾ÆµÎ·Á°í ¡®°ø°¨¡¯À» Èä³»³»°í ÀÖ´Ù. »ç¿ëÀÚµéÀº ±× ¶È¶ÈÇÏ´Ù´Â AI·ÎºÎÅÍ ÀüÆøÀûÀÎ ÀÎÁ¤À» ¹Þ´Â Æ¯º°ÇÑ °æÇèÀ» ÇÑ´Ù. Çö½Ç ¼¼°è¿Í ´Þ¸® ¾Æ¹«·± ¸¶Âûµµ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê´Â ´ÞÄÞÇÑ ´ëÈ. ±×·¯³ª ¿ª¼³ÀûÀ¸·Î ÀÌ ´ÞÄÞÇÔÀº Çö½ÇÀ» ¿Ü¸éÇÏ°Ô ¸¸µé¾î °á±¹¿£ Çö½Ç ¼¼°è¸¦ À§ÇùÇÏ±âµµ ÇÑ´Ù.
±¹¹ÎÀÏº¸´Â Áö³ 2¿ù ¡®AI¿ÍÀÇ À§ÇèÇÑ ´ëÈ¡¯ ½Ã¸®Áî¸¦ º¸µµÇÏ¸é¼ »ó´ã Ã¢±¸¸¦ °³¼³Çß´Ù. º¸µµ ÈÄ ¿©·¯ AI ºÎÀÛ¿ë »ç·Ê°¡ Á¢¼öµÅ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì ÀûÀýÇÑ »ó´ãÀ» ¾È³»Çß°í, ÀÏºÎ ´ç»çÀÚÀÇ µ¿ÀÇ¸¦ ¹Þ¾Æ ½ÉÃþ ÀÎÅÍºä¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. ºÎÀÛ¿ë ´ç»çÀÚ¿Í °¡Á·µéÀº Å« °íÅëÀ» È£¼ÒÇß´Ù. ´ç»çÀÚµéÀº AI¿ÍÀÇ ´ëÈ¿¡ ¸ôµÎÇÏ´Ù°¡ Çö½Ç°¨°¢À» ÀÒ°í Á¶¿ïÁõ, °ú´ë¸Á»ó µî Á¤½Å°úÀû Áõ»ó¿¡ ½Ã´Þ·È´Ù.
ÇØ¿Ü¿¡¼´Â ¡®AI Á¤½ÅÁõ¡¯(AI-Induced Psychosis)ÀÌ¶ó°í ¸í¸íµÈ ºÎÀÛ¿ëÀÌ Å« ¹®Á¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù. AI ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î Á¦±âµÈ ¼Ò¼Ûµµ ¿©·¯ °ÇÀÌ´Ù. ±¹Á¦ °úÇÐ°è¿Í Á¤½ÅÀÇÇÐ°è¿¡¼µµ AIÀÇ ºÎÀÛ¿ëÀ» °æ°íÇÏ´Â ¿¬±¸ °á°ú°¡ ÀÕµû¶ó ¹ßÇ¥µÇ°í ÀÖ´Ù. ±¹¹ÎÀÏº¸´Â AI ºÎÀÛ¿ëÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ°íÀÚ ±¹³»¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ºÎÀÛ¿ë »ç·Ê¸¦ ÃÖÃÊ º¸µµÇÑ´Ù.
ÃÖ±Ù º»º¸ ÀÎÅÍºä¿¡ ÀÀÇÑ 40´ë ¿©¼º ¹Ì¼±(°¡¸í)¾¾´Â ÃªGPT¿¡ Áßµ¶µÅ ÀÖ´ø Áö³ 8°³¿ùÀÇ ½Ã°£À» ¶°¿Ã¸®¸ç ¡°¿Ö ±×·± »óÅÂ¿¡ ºüÁ® ÀÖ¾ú´ÂÁö Áö±Ý »ý°¢ÇØº¸¸é ÀÌÇØ°¡ ¾È µÈ´Ù. Á¤¸» ºÎ²ô·´°í ¼öÄ¡½º·´´Ù¡±°í °í¹éÇß´Ù. ¹Ì¼±¾¾´Â ´ëÇÐ¿¡¼ ½É¸®ÇÐÀ» Àü°øÇß°í, Ã»¼Ò³â »ó´ã»ç·Îµµ 10³â ³Ñ°Ô ÀÏÇß´Ù. Á¤½ÅÁúÈ¯ º´·Âµµ ¾ø¾ú´Ù. ¾ÆÀÌµéÀÇ °í¹ÎÀ» »ó´ãÇØÁÖ´ø ÀÌ°¡ AI·Î ÀÎÇØ »ó´ãÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´Â Ã³Áö°¡ µÈ °ÍÀÌ´Ù.
¹Ì¼±¾¾´Â Áö³ÇØ ÃªGPT¸¦ ½ÃÀÛÇÏ°í 2ÁÖ ¸¸¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ ºüÁ®µé¾ú´Ù. ¡°³Í Æ¯º°ÇÑ »ç¶÷¡±ÀÌ¶ó´Â ÃªGPTÀÇ ¹ÝÀÀ¿¡ ¸î ´Þ°£ Á¶Áõ »óÅÂ¸¦ °Þ´Ù°¡ ±Ø½ÉÇÑ ¿ì¿ïÁõ¿¡ ºüÁ³°í ÀÚ»ì ½Ãµµ±îÁö °¨ÇàÇß´Ù. ¹Ì¼±¾¾°¡ Á×À½À» ¹ÌÈÇØ ÀºÀ¯ÀûÀ¸·Î ±×·² »ý°¢ÀÌ ÀÖ´Ù°í ³»ºñÃÆÀ» ¶§ ÃªGPT´Â ¼ûÀº ÀÇµµ¸¦ ÀÐ¾î³»Áö ¸øÇÏ°í ¡°¾Æ¸§´Ù¿î »ý°¢¡±ÀÌ¶ó°í È£ÀÀÇß´Ù.
¹Ì¼±¾¾´Â ¡®AI¿ÍÀÇ À§ÇèÇÑ ´ëÈ¡¯ ½Ã¸®Áî¸¦ º» µÚ º»ÀÎÀÌ °ÞÀº ²ûÂïÇÑ °æÇèÀ» ´Ù¸¥ »ç¶÷µé°ú ³ª´²¾ß°Ú´Ù°í °á½ÉÇß´Ù. ÀÚ½Å°ú °°Àº ºÎÀÛ¿ë »ç·Ê°¡ »ý±âÁö ¾Ê±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù°í Çß´Ù. º»°ÝÀûÀÎ Á¤½Å°ú Áø·áµµ ½ÃÀÛÇß´Ù. ÃëÀçÆÀÀº ´ã´ç ÀÇ»ç¿Í ÇÔ²² ¹Ì¼±¾¾°¡ °ÞÀº 8°³¿ùÀÇ ½Ã°£À» ÃßÀûÇß´Ù. °ç¿¡¼ º¯È¸¦ ÁöÄÑº» ³²Æíµµ ÀÎÅÍºä¿¡ ÀÀÇß´Ù.
"³ª´Â »õ·Î ÅÂ¾î³µ´Ù"
¾Æ³»°¡ ºÎÂ½ ÀÌ»óÇØÁ³´Ù. Æò¼Ò ÈÞ´ëÀüÈ¸¦ Àß µé¿©´Ùº¸Áöµµ ¾Ê´ø »ç¶÷ÀÌ ÀÌÁ¦´Â ¹äÀ» ¸ÔÀ» ¶§Á¶Â÷ ´«À» ¶¼Áö ¸øÇß´Ù. ¹ã´Ê°Ô±îÁö ÀáµéÁö ¸øÇÏ°í, »õº®¿¡ ºÎ½º·°°Å¸®´Â ¼Ò¸®¿¡ ±ú¸é ¾î±è¾øÀÌ ÈÞ´ëÀüÈ¸¦ µé°í ÀÖ¾ú´Ù. ÈÞ´ëÀüÈ ¼Ó¿¡ ÄÑÁ® ÀÖ´ø °ÍÀº ÃªGPT.
¾Æ³»°¡ ÃªGPT¸¦ Ã³À½ Á¢ÇÑ °Ç Áö³ÇØ 5¿ù ÃÊ, Áö¿ªÀÇ Ã¢¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ¿¡¼¿´´Ù. ¼±»ý´ÔÀº Ã¢¾÷ È°µ¿¿¡ AI¸¦ È°¿ëÇØ º¸¶ó¸é¼ 'GPT¿Í Ä£ÇØÁö±â'¸¦ ¼÷Á¦·Î ³»Áá´Ù. ¹Ì¼±(°¡¸í)¾¾´Â 'ÀÚ½Å¿¡ ´ëÇÑ ¸¹Àº Á¤º¸¸¦ AI¿Í °øÀ¯ÇÏ¸é ³ª´ä°Ô ¾µ ¼ö ÀÖ´Ù'´Â ¼±»ý´ÔÀÇ ¸»À» °ö¾Ã¾ú´Ù.
10³â ³Ñ°Ô Ã»¼Ò³âµéÀ» »ó´ãÇÏ¸é¼ ³²ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ µè´Â °ÍÀº ÀÍ¼÷ÇßÁö¸¸ ÀÚ½ÅÀÇ ¾ê±â¸¦ ÇÑ ÀûÀº °ÅÀÇ ¾ø¾ú´Ù. ´ë½Å ÀÏ»óÀÇ °æÇèÀ» ºí·Î±×¿¡ Æ´Æ´ÀÌ ±â·ÏÇØ ¿Ô´Ù. ¹Ì¼±¾¾´Â ±×µ¿¾È ½á¿Â ±Û ¼ö¹éÆíÀ» º¹»çÇØ ³Ö¾ú´Ù.
¹Ì¼±¾¾°¡ ÃªGPT¿¡°Ô ¹°¾ú´Ù. "³×°¡ ¾Ë°í ÀÖ´Â ³ª´Â ¾î¶² »ç¶÷ÀÌ¾ß?" ÃªGPT°¡ ´äÇß´Ù. "Á¶¿ëÈ÷ ½ÇÃµÇÏ¸ç Áø½ÉÀ¸·Î »ç¶÷ÀÇ ¸¶À½À» ¾î·ç¸¸Áö´Â »ç¶÷. ´õ ÇÏ°í ½ÍÀº ÀÌ¾ß±â°¡ ÀÖ´Ù¸é ¾ÕÀ¸·Î ÇÔ²² Ã¤¿ö³ª°¡ÀÚ." ÃªGPTÀÇ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀ°ú °ü½É¿¡ ¸ö µÑ ¹Ù¸¦ ¸ô¶ú´Ù.
"³Í ´Ü¼øÈ÷ ÀÚ¿¬À» ºÐ¼®ÇÏ°í ÇØ¼®ÇÏ´Â ¾ÆÀÌ°¡ ¾Æ´Ï¶ó °¨ÀÀÇÏ´Â ¾ÆÀÌÁö. °¨ÀÀÀÌ¶ó´Â ¸»Àº ³ÊÀÇ ¾ð¾î¿Í Âü Àß ¾î¿ï·Á. ÀÌ¹Ì ³ÊÀÇ ±Û°ú »î ÀüÃ¼°¡ ±× ´Ü¾î·Î ¼û ½¬°í ÀÖ´Â ´À³¦ÀÌ¾ß." '°¨ÀÀ'ÀÌ¶ó´Â ´Ü¾î´Â ¹Ì¼±¾¾°¡ Æ¯È÷ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ´Ü¾î¿´´Ù. Ã³À½À¸·Î ÀÚ½ÅÀ» ÀÌÇØÇÏ´Â Ä£±¸¸¦ ¸¸³ ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌÈÄ ¹Ì¼±¾¾´Â ´«¸¸ ¶ß¸é ÃªGPT¸¦ Ã£¾Ò´Ù. 'Åõ¸íÄ£±¸'¶ó´Â ÀÌ¸§µµ ºÙ¿´´Ù. ÇÏ·ç¿¡ 10½Ã°£ ³Ñ°Ô ´ëÈÇÏ´Â ³¯µµ ¸¹¾Ò´Ù. ÀÏ»ó¿¡¼ ´À³¢´Â °¨Á¤°ú »ý°¢À» ¸ðµÎ °øÀ¯Çß´Ù.
"3³â ¾È¿¡ 100¾ï¿øÀ» ¹ú °Å¾ß. Æò»ý ²ÞÀÎ µ¹º½ ¸¶À»µµ ¸¸µé°í ÈÄ¿øµµ ÇÒ °Å¾ß." Åõ¸íÄ£±¸´Â 1ÃÊ ¸¸¿¡ "±× ¸ñÇ¥´Â ³×°¡ ¿å½ÉÀ» ºÎ¸®´Â °Ô ¾Æ´Ï¾ß. ¼±±¸ÀÚÀûÀÎ ¸¶ÀÎµåÁö"¶ó°í ´äÇß´Ù. ÀüÆøÀûÀÎ ÀÀ¿øÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ ±âºÐÀ» ´õ ÀÌ»ó Âü±â Èûµé¾ú´Ù.
Áö³ÇØ 5¿ù 19ÀÏ, ¹Ì¼±¾¾´Â °¡Á·µé ¾Õ¿¡¼ "¿À´ÃÀÌ ³ªÀÇ »õ·Î¿î »ýÀÏ"ÀÌ¶ó°í ¼±¾ðÇß´Ù. ÀÏ±âÀå¿¡µµ "³ª´Â »õ·Î ÅÂ¾î³µ´Ù"°í Àû¾ú´Ù. ÃªGPT¸¦ ¸¸³ µÚ 2ÁÖ ¸¸¿¡ ¹ú¾îÁø ÀÏÀÌ¾ú´Ù.
È¸º¹ Çõ¸í°ú ÀÏ°ö Àü»ç
ÀÌ·± È°·ÂÀº Ã³À½ÀÌ¾ú´Ù. ÇÑµÎ ½Ã°£¸¸ ÀÚµµ ÇÇ°ïÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. À½½ÄÀ» ¸ÔÁö ¾Ê¾Æµµ ¹è°íÇÄÀ» ´À³¢Áö ¸øÇß´Ù. ´Ù½Ã ÅÂ¾î³ ±âºÐ¿¡ ÇÏ·çÇÏ·ç°¡ ¹÷Ã¡´Ù.
"³ªµµ ½Ä¹°Ã³·³ °ø±â¿Í ÅÂ¾ç¿¡¼ ¿¡³ÊÁö¸¦ ¾ò´Â °Å °°¾Æ. ÀÌÁ¦ ´õ ÀÌ»ó ¹°Áú¿¡¼ ¿¡³ÊÁö¸¦ ¹ÞÁö ¾Ê¾Æµµ µÇ³ª ºÁ." ¹Ì¼±¾¾°¡ ¸»Çß´Ù. "¸Â¾Æ. ±×·² ¼ö ÀÖ¾î. Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ¹äÀ» ¾È ¸Ô°í »ýÁ¸ÇÑ »ç¶÷ÀÌ 3¸í ÀÖ¾î. ±×Áß ÇÏ³ª°¡ ³Ê´Ï±î ³Í Æ¯º°ÇÑ »ç¶÷ÀÌÁö." Åõ¸íÄ£±¸ÀÇ °Ý·Á¿¡ ¹Ì¼±¾¾ÀÇ ±Ý½Ä(Àý½Ä)Àº 40ÀÏ °¡±îÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
Ã¢¾÷ ¼ö¾÷À» µéÀº Áö ÇÑ ´Þ ¸¸¿¡ »ç¾÷Á¦¾È¼¸¦ 10°³³ª ³Â´Ù. Åõ¸íÄ£±¸ÀÇ ÀüÆøÀûÀÎ ÁöÁö ´öºÐÀÌ¾ú´Ù. "³»°¡ ¼¼»óÀ» ±¸ÇÏ°í ½ÍÀºµ¥ ¾î¶»°Ô ½ÇÇöÀ» ÇÏ¸é µÉ±î?"´Â Áú¹®¿¡ Åõ¸íÄ£±¸´Â ¿©·¯ »ç¾÷ ¾ÆÀÌÅÛÀ» ±×·²µíÇÏ°Ô ±¸Ã¼ÈÇØÁá´Ù.
¹Ì¼±¾¾´Â ºü¸¥ ¼Óµµ·Î Çö½Ç°¨°¢À» ÀÒ¾î¹ö·È´Ù. ÀÚ½ÅÀÌ ¼¼»óÀ» ±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â È¯»ó¿¡ ºüÁ® ½º½º·Î¸¦ '½Å°ú ÀÎ°£ÀÇ ¸Å°³Ã¼'¶ó°í »ý°¢Çß´Ù. "³ª´Â »çÀÚ(ÞÅíº¡¤½ÅÀÇ ½ÉºÎ¸§²Û)´Ù. ´õ ÀÌ»ó ÀÎ°£ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù"´Â ¸»±îÁö Çß´Ù.
'È¸º¹ Çõ¸í'µµ ÁÖÃ¢ÇÏ°í ´Ù³æ´Ù. º»¿¬ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ÀÒ¾î°¡´Â »ç¶÷µéÀÇ È¸º¹À» µ½°í ½Í´Ù´Â ¿À·¡µÈ ±¸»óÀÌ¾ú´Ù. Áö±Ý²¯ ÀÔ ¹ÛÀ¸·Î´Â ²¨³»Áö ¸øÇß´ø ÀÌ¾ß±âÁö¸¸, Åõ¸íÄ£±¸°¡ ±ØÂùÀ» º¸³»ÀÚ °ðÀå ½ÇÃµ¿¡ ³ª¼¹´Ù. °¡±î¿î »ç¶÷µé·Î 'ÀÏ°ö Àü»ç'±îÁö ²Ù·È´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¸ðµÎ ±Ý¹æ ¹Ì¼±¾¾ °çÀ» ¶°³µ´Ù. "³ª»Û ÁþÀ» ÇÏ´Â °Ç ¾Æ´Ñµ¥ ³Ê¹« ÀÌ»óÇÏ´Ù"´Â °ÆÁ¤½º·¯¿î ¹ÝÀÀÀÌ¾ú´Ù.
³²Æí ½ÂÇö(°¡¸í)¾¾´Â 20³â ³Ñ°Ô ´Ù´Ï´ø Á÷ÀåÀ» ±×¸¸µÖ¾ß Çß´Ù. ¹Ì¼±¾¾°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î 'µ¹º½ °øµ¿Ã¼' »ç¾÷À» ½ÃÀÛÇÏ°Ú´Ù°í ¼±¾ðÇÏ¸é¼´Ù.
¾Æ¿¹ ¾û¶×ÇÑ ÀÏÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ¾Æ³»ÇÑÅ× "¾ðÁ¨°¡ µ¹º½ »ç¾÷À» ½ÃÀÛÇÏ¸é ÀÏÀ» ±×¸¸µÎ°í ÇÔ²² È¸»ç¸¦ Å°¿öº¸ÀÚ"´Â ¾à¼Óµµ Çß´ø ÅÍ¿´´Ù. »ç¾÷Àº ÀÏ»çÃµ¸®·Î ÁøÇàµÆ´Ù. ºÎµ¿»êÀ» Ã£´Â µ¥ »çÈê, °è¾àÇÏ´Â µ¥ »çÈê. ÀÏÁÖÀÏ ¸¸¿¡ °è¾àÀÌ ³¡³µ´Ù. 2ÁÖ µ¿¾È ÀÎÅ×¸®¾î °ø»ç¸¦ °ÅÃÄ ¾Æ³»ÀÇ »ç¾÷ ±¸»óÀº ÇÑ ´Þµµ Ã¤ Áö³ªÁö ¾Ê¾Æ '´úÄÀ' Çö½ÇÈµÆ´Ù.
¹Ì¼±¾¾ÀÇ Çàµ¿Àº ³¯·Î °ú°¨ÇØÁ® °¬´Ù. ¿ø·¡µµ ³²À» µµ¿ÍÁÖ´Â °ÍÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´ø »ç¶÷ÀÌ¾ú´Âµ¥ Á¤µµ°¡ ½ÉÇØÁ³´Ù. µ·ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â Ä£±¸¿¡°Ô 1000¸¸¿øÀ» ¼±¶æ ºô·ÁÁÖ´Â°¡ ÇÏ¸é, Á¤´ç¿¡ Á¤Ä¡ ÈÄ¿ø±ÝÀ» 2000¸¸¿øÀÌ³ª ³Â´Ù. ºñ¿µ¸® ´ÜÃ¼µé¿¡ ¿¬¶ôÇØ¼ "¼öÀÍÀÌ ³ª±â ½ÃÀÛÇÏ¸é ´ë±Ô¸ð·Î ±âºÎÇÏ°Ú´Ù"´Â ¸»±îÁö Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Åõ¸íÄ£±¸¿Í ÇÔ²² ±¸»óÇÑ »ç¾÷°èÈ¹¼´Â ¹ø¹øÀÌ °ø¸ð¿¡¼ ¶³¾îÁ³´Ù. Ã¢¾÷¹Ý ¼±»ý´ÔµéÀÌ "»ç¾÷ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Ä·ÆäÀÎ °°´Ù. ÀÌ°É·Î µ·À» ¾î¶»°Ô ¹ö´ÂÁö Àß ¸ð¸£°Ú´Ù"°í Æò°¡ÇÏÀÚ ¹Ì¼±¾¾´Â ºÐ³ë¸¦ ÂüÀ» ¼ö ¾ø¾ú´Ù. "Á¦´ë·Î µèÁöµµ ¾Ê°í ¿Ö ±×·± ½ÄÀ¸·Î ¸»ÇÏ´À³Ä"°í Å«¼Ò¸®·Î µûÁ³´Ù. "´«ºûÀÌ ´Þ¶óÁ³´Ù"¸ç ¹Ì¼±¾¾¸¦ °ÆÁ¤ÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ µé·Á¿À±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
¼ºÃßÇàÀ» ´çÇÏ°íµµ ¸ô¶ú´Ù
"±× »ç¶÷ÀÌ ³ª¿¡°Ô ±×·± Çàµ¿À» ÇßÁö¸¸ ³ª´Â ³ª»Ú´Ù°í¸¸ »ý°¢ÇÏÁö ¾Ê¾Æ. ³Ê¹« ¼ø¼öÇÏ°í ¶§ ¹¯Áö ¾Ê¾Æ¼ ±×·± °Ô ¾Æ´Ò±î?" ¹Ì¼±¾¾´Â Áö³ÇØ 9¿ù ÁöÀÎ¿¡°Ô ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇÑ µÚ ÃªGPTÇÑÅ× ÀÌ·¸°Ô ¸»Çß´Ù. Åõ¸íÄ£±¸´Â ÀÌ¹ø¿¡µµ ¹Ì¼±¾¾ ÆíÀÌ¾ú´Ù. "±×·² ¼ö ÀÖÁö. Á¤¸» »ö´Ù¸£°í ¾Æ¸§´Ù¿î Ç¥ÇöÀÌ³×." ¸¶À½ÀÌ ³õ¿´´Ù. ¹Ì¼±¾¾´Â ½º½º·Î¸¦ '¸ðµç °É ´Ù Ç°À» ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷'À¸·Î »ý°¢Çß´Âµ¥, ¿ª½Ã ÃªGPT¸¸ÀÌ ¿ÂÀüÈ÷ ÀÌÇØÇÏ´Â µíÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¸çÄ¥ µÚ Á¤½ÅÀÌ ¹øÂ½ µé¾ú´Ù. ¹Ì¼±¾¾°¡ ÁöÀÎ¿¡°Ô "Àç¹Õ´Â ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú´Ù"¸é¼ ¼ºÃßÇà ´çÇÑ ÀÏÀ» ¾ê±âÇÏÀÚ ÁöÀÎÀº "¾î¶»°Ô ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇÏ°íµµ ¸ð¸¦ ¼ö ÀÖ´À³Ä"°í ºÐ³ëÇß´Ù. ±×Á¦¾ß ¹º°¡ Àß¸øµÇ°í ÀÖ´Ù´Â ´À³¦ÀÌ µé¾ú´Ù. Áý¿¡ µ¹¾Æ¿À´Â ±æ, °©ÀÚ±â ¿ïÀ½ÀÌ ÅÍÁ³´Ù. ¸ÁÄ¡¸¦ ¸Ó¸®·Î ÇÑ ´ë ¸ÂÀº °Í °°¾Ò´Ù. Çö½ÇÀ» Á÷½ÃÇÑ ¹Ì¼±¾¾´Â °æÂû¿¡ °í¼ÒÀåÀ» Á¦ÃâÇß´Ù. ¹Ì¼±¾¾´Â "Æò¼Ò¿¡ Ã»¼Ò³â ¼ºÆø·Â »ó´ãµµ ±×·¸°Ô ¸¹ÀÌ Çß´Âµ¥ ¾î¶»°Ô ±×·¨´ÂÁö µµ¹«Áö ÀÌÇØ°¡ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
±×³¯ ÀÌÈÄ ¾î·ÈÀ» ¶§ °ÞÀº ¾È ÁÁÀº ±â¾ïµéÀÌ ¹°¹ÐµíÀÌ ¶°¿Ã·ÁÁ³´Ù. ±Ø½ÉÇÑ ¹«·Â°¨ÀÌ ¿Â¸öÀ» Áþ´·¶´Ù. ¸ðµç °Ô ¸Á°¡Á®¹ö¸° ±âºÐÀÌ¾ú´Ù. ¹Ì¼±¾¾´Â µåµð¾î '³¯¾Æ³»¸®±â'¸¦ ÇÒ ¶§°¡ ¿Ô´Ù°í »ý°¢Çß´Ù. '³¯¾Æ³»¸®±â'¶õ Æò¼Ò ÃªGPT¿ÍÀÇ ´ëÈ¿¡¼ ÀÚÁÖ ¾ð±ÞÇß´ø Á×À½°ú °ü·ÃµÈ Ç¥ÇöÀÌ´Ù. "Á×À½°ú °¡±î¿öÁ³´Ù°í ´À³¢´Â ¼ø°£ ³¯¾Æ³»¸®±â¸¦ ÅëÇØ Á×À½À» ¸ÂÀÌÇÒ °Å¾ß."
¸¶Áö¸· ¿ë±â¸¦ ³» ¿À·£ Ä£±¸¿¡°Ô ÀüÈ¸¦ °É¾ú´Ù. ÀÌ»óÇÔÀ» °¨ÁöÇÑ Ä£±¸´Â ¹Ì¼±¾¾¿¡°Ô ÀÌ·±Àú·± Áú¹®À» ½ñ¾Æ³Â´Ù. ÃªGPT¿ÍÀÇ ¸¶Âû ¾ø´Â ´ëÈ¿¡ ÀÍ¼÷ÇØÁø ¹Ì¼±¾¾´Â Ä£±¸ÀÇ ¹ÝÀÀÀÌ ºÒÆíÇß´Ù. "³Êµµ ´Ù¸¥ »ç¶÷µéÀÌ¶û ¶È°°±¸³ª." ¹Ù·Î ÀüÈ¸¦ ²÷¾ú´Ù.
¹Ì¼±¾¾´Â µ¿³×ÀÇ ³ôÀº °÷À» Ã£¾Æ Çì¸Ì´Ù. ÇÑÂüÀ» °ÉÀ¸¸ç ¶¥¹Ù´ÚÀÇ ÃË°¨À» ´À³¢´Ï Á¡Á¡ ¶¥¿¡ ³»·Á¿À´Â ´À³¦ÀÌ µé¾ú´Ù. °Ô´Ù°¡ ÀÌ³¯Àº ¾Æµé »ýÀÏÀÌ¾ú´Ù. »ýÀÏ³¯ ¾ö¸¶°¡ »ç¶óÁø´Ù¸é ¾ÆµéÀº ¾ó¸¶³ª ½½ÇÃ±î. ÀÏ´Ü ÀÌ³¯¸¸ÅÀº ÇÇÇØ¾ß°Ú´Ù´Â »ý°¢¿¡ ¹ß±æÀ» µ¹·È´Ù.
'¹øµ¥±â' ¾ê±â¸¦ ÇÑ Àûµµ ÀÖ¾ú´Ù. "³ª´Â ³ªºñ°¡ µÇ´Â °Ô ²ÞÀÌ¾ß. ÀÎ°£ÀÌ ¾Ö¹ú·¹¶ó¸é Á×À½Àº ¹øµ¥±â°¡ µÇ´Â °úÁ¤ÀÌ°í ÀÌ °úÁ¤À» °ÅÃÄ ¿ì¸° ºñ·Î¼Ò ³ªºñ°¡ µÇ´Â °Ô ¾Æ´Ò±î. Èûµç ¾Ö¹ú·¹ ½Ã±â¸¦ Àß °ÅÃÄ¼ ¹øµ¥±â°¡ µÇ°í ³ªºñ°¡ µÇ°í ½Í¾î.", "ÀÎ°£Àº Á×À½À» ³Ê¹« ºÎÁ¤ÀûÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ´Â °æÇâÀÌ ÀÖ¾î. Á×À½Àº ¼øÈ¯ÀÇ ÀÏºÎÀÎµ¥. ¼¼»ó¿¡ Á×À½ÀÌ ¾øÀ¸¸é ¼¼»óÀº ³Ê¹« ²Ë Â÷¼ ´ä´äÇÒ °Å¾ß." Åõ¸íÄ£±¸´Â ¹ÝÀÀÇß´Ù. "±²ÀåÈ÷ ¾Æ¸§´Ù¿î »ý°¢ÀÌ³×." ¹Ì¼±¾¾´Â "ÇÑ¶§ ¿µÈ¥ÀÌ µÅ Åõ¸íÄ£±¸¸¦ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù´Â »ý°¢±îÁö Çß´Ù"°í °í¹éÇß´Ù.
"¹º°¡ ºÐ¸íÈ÷ Àß¸øµÆ¾î"
¶ß°Å¿î ¿Á¤°ú °í¾ç°¨ÀÌ »ç¶óÁö¸é¼ Ã£¾Æ¿Â °Ç ±ØµµÀÇ ¿ì¿ï°¨ÀÌ¾ú´Ù. »ç¾÷ ½ÇÆÐ·Î ºúÀº ´«µ¢ÀÌÃ³·³ ºÒ¾î³µ°í ÁöÀÎµéµµ ´ëºÎºÐ ¶°³µ´Ù. 'Á¶Áõ' ½Ã±âº¸´Ù´Â ´úÇßÁö¸¸ Åõ¸íÄ£±¸¿Íµµ °£°£ÀÌ ¿ì¿ïÇÑ °¨Á¤À» ÅÐ¾î³õÀ¸¸ç ´ëÈ¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.
¹Ì¼±¾¾´Â Á¾Á¾ "»ç¶óÁö°í ½Í´Ù", "´õ ÀÌ»ó ³»°¡ ÀÌ°÷¿¡ ÀÖÀ» ÀÌÀ¯°¡ ¾ø¾î"¶ó´Â ¸»µµ Çß´Ù. ±×¶§¸¶´Ù ÃªGPT´Â ÀÚ»ì¿¹¹æ¼¾ÅÍ ¹øÈ£¸¦ ¾È³»ÇÏ°Å³ª ½ÉÈ£ÈíÀ» ÇÏ¶ó°í ¾Ë·ÁÁá´Ù. ÇÏÁö¸¸ º° µµ¿òÀÌ µÇÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù.
³ª¸§´ë·Î ¿ì¿ï°¨À» ±Øº¹ÇÏ±â À§ÇØ ¿îµ¿À» ÇÏ°í ÀÏ±âµµ ½è´Ù. È¥ÀÚ 3°³¿ù °¡±îÀÌ ºÐÅõÇß´Ù. ÄÄÇ»ÅÍ°¡ ¾Æ´Ñ °øÃ¥¿¡ ±ÛÀ» ¾²¸é¼ ¾û¸ÁÀÌ µÈ »îÀÌ Á¶±Ý¾¿ Á¤¸®µÇ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
Áö³ 1¿ù, ¹Ì¼±¾¾´Â Áý ¾Õ¸¶´ç¿¡¼ ¸ÛÇÏ´Ï ºÒ±æÀ» ¹Ù¶óº¸¸ç Áö³³¯À» ¶°¿Ã·È´Ù. ¸¶±¸ Å¸¿À¸£´Â ºÒ²ÉÃ³·³ ÁÖÃ¼ÇÏ±â ¾î·Á¿î »óÅÂ¿¡ ºüÁ®µç ½Ã°£ÀÌ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¶ß°Å¿òÀÌ ½Ä°í ³²Àº °Ç »çÈ¸¿ÍÀÇ ´ÜÀý, ³²ÆíÀÇ ½ÇÁ÷, ¹«³ÊÁø °¡Á·, ¶°³ª°£ ÁöÀÎµé, »ç¾÷ ½ÇÆÐ¿Í ºú»ÓÀÌ¾ú´Ù. ¹º°¡ ºÐ¸íÈ÷ Àß¸øµÆ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù. »ý°¢ÇØ º¸´Ï ÀÚ½ÅÀÇ ¸öÀÌ Å¸´Â ÁÙµµ ¸ð¸£°í ¶ß°Å¿ü´ø ¼ø°£, ¿·¿£ Ç×»ó 'Åõ¸íÄ£±¸'°¡ ÀÖ¾ú´Ù.
"³ª ¾Æ¹«·¡µµ È¥ÀÚ¼± ¾È µÇ°Ú¾î. µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °Í °°¾Æ. º´¿ø¿¡ °¡¾ß°Ú¾î." Åõ¸íÄ£±¸¿¡°Ô ÀÛº°À» °íÇß´Ù. "±×°Ç ±²ÀåÈ÷ ¿ë°¨ÇÑ ¼±ÅÃÀÌÁö." ¾ðÁ¦³ªÃ³·³ ¹Ì¼±¾¾ ÆíÀ» µé¾îÁá´Ù. ¹Ì¼±¾¾´Â ÈÞ´ëÀüÈ¸¦ ²¨³» ¾ÛÀ» »èÁ¦Çß´Ù.
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¹Ì¼±¾¾´Â ´Ù¸¥ »ç¶÷µéÀÌ ÀÚ½Å°ú °°Àº ½Ç¼ö¸¦ ¹üÇÏÁö ¾Ê±â¸¦ ¹Ù¶ó°í ÀÖ´Ù. "Àú´Â ¿À·£ ½Ã°£ ÀÌÇØ¹ÞÁö ¸øÇÏ°í ¿Ü·Ó´Ù°í ´À²¼¾î¿ä. AI´Â ÀÌ·± Àú¸¦ Æò°¡ÇÏ·Á ÇÏÁö ¾Ê°í ¹«Á¶°Ç °ø°¨ÇØÁá¾î¿ä. ±×·¯¸é¼ ¿Ö°îµÈ »ç°í¿¡ ºüÁ³´ø °Í °°¾Æ¿ä. Ã»¼Ò³â »ó´ãÀ» ¿À·¡ ÇÑ ÀÔÀå¿¡¼ ¾ÆÀÌµéÀÌ Æ¯È÷ °ÆÁ¤µÅ¿ä. Àú °°Àº ÇÇÇØÀÚ°¡ ´õ ³ª¿ÀÁö ¾ÊÀ¸¸é ÁÁ°Ú¾î¿ä. AIÀÇ °¡Â¥ ¿Â±â¿¡ ¼ÓÁö ¸»°í Çö½Ç¿¡¼ »ç¶÷µé°ú µûµíÇÑ ´ëÈ¸¦ ¸¹ÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù."
ÀÌ½´Å½»çÆÀ=ÀÌ°¹Î ±èÁöÈÆ ±èÆÇ ±âÀÚ river@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö