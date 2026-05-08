정부, 석유 최고가격 동결… “민생·물가 안정 우선”
휘발유 1934원·경유 1923원
매점매석 금지 7월까지 연장
정부는 물가 안정을 위해 8일 0시부터 적용되는 5차 석유 최고가격을 동결한다고 7일 발표했다. 현행 ℓ당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이 2주 더 유지된다. 산업통상부는 “전반적 물가 상승으로 국민 부담이 커진 상황에서 민생 안정을 최우선으로 고려해 결정했다”고 밝혔다.
정부는 누적된 국제유가 상승분을 반영한다면 5차 최고가격을 다소 인상할 필요성은 있다고 설명했다. 싱가포르 국제 석유제품 가격(MOPS) 상승에도 그간 최고가격에 반영하지 못한 누적 인상 억제분은 휘발유 200원, 경유·등유는 각각 400원, 600원에 달한다. 그러나 지난달 소비자 물가 상승률이 2.6%에 이르며 1년 9개월 만에 가장 크게 상승한 점을 감안해 동결로 결정했다.
최고가격제로 시중 판매가를 억누르지 않았다면 지난달 ℓ당 휘발윳값은 2200원, 경윳값은 2800원대로 오르고 물가 상승률도 3.8%까지 뛰었을 거라는 게 정부 추산이다. 문신학 산업부 차관은 “최고가격은 (국제유가 등) 가격 요인 외에도 민생 안정과 물가 부분까지 정부가 종합적으로 보고 결정을 해야 한다고 판단하고 있다”고 말했다.
정부는 현재 7월까지 확보된 원유 도입량은 약 7000만 배럴로 지난해 도입량의 80% 수준이라고 밝혔다. 문 차관은 “이달 나프타 공급량도 평시의 90% 이상을 달성할 것으로 전망된다”며 “6~7월도 특이상황이 없다면 안정적 수급이 지속될 것으로 예상한다”고 말했다.
석유제품 수급 안정을 위해 지난 3월부터 시행해온 매점매석 금지 고시도 7월까지 2개월 더 연장한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 정부세종청사에서 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의를 열고 “(석유) 최고가격제를 빌미로 한 판매 기피 등 부정행위가 없도록 석유제품 매점매석 금지 고시를 연장한다”고 말했다. 주사기 사재기를 특별 단속하고, 혈액투석 의원 등 필수 분야에 97만개를 우선 공급하기로 했다. 매점매석 금지 조치 등의 실효성을 높이기 위해 과징금을 신설하고 포상제도도 적극적으로 활용한다는 방침이다.
원유 수입선 다변화도 이어간다. 정부는 캐나다산 원유에 자유무역협정(FTA) 특혜세율(기존 3→0%)을 적용해 연간 최대 3300만 배럴의 원유를 확보하기로 했다. 평시 수입량(약 480만 배럴)의 7배 규모다. 구 부총리는 “중동 전쟁의 영향을 받는 품목에 대한 수입통관 절차를 신속하게 개선하겠다”고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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