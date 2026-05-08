김관영 무소속 출마… 與 갈라진 텃밭
“중앙당 아닌 도민 선택 받겠다”
전북도당 “도민 가슴에 대못”
정진석 불출마 국힘 한숨 돌려
대리기사비 현금 지급 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 6·3 지방선거 전북지사 무소속 출마를 선언했다. 공천 과정에서 갈등을 빚어온 이원택 민주당 후보와 2파전을 펼칠 예정이어서 민주당은 안방에서 무소속 출마 리스크를 안게 됐다.
김 지사는 7일 전북도의회에서 출마 기자회견을 열고 “민주당의 공천장이 아닌 도민의 판단을, 중앙의 결정이 아닌 도민의 선택을 받겠다”고 밝혔다. 김 지사는 지난해 11월 30일 민주당 청년 당원 등과의 술자리에서 100만원 안팎의 대리기사비를 건넨 사건으로 지난달 1일 민주당에서 전격 제명되며 전북지사 경선 후보 자격을 박탈당했다.
김 지사는 “청년들의 음주운전을 막기 위해 삼촌의 마음으로 지급했던 대리기사비를 대부분 회수했지만, 저의 불찰이었다”면서도 “그러나 현직 도지사를 한 번의 소명도 듣지 않고 제명했다. 일련의 흐름을 보면 어떤 의도와 과정이 있었는지 (유권자들이) 더 잘 알 것”이라고 말했다. 그러면서 “민주당이 저를 제명해서 어쩔 수 없이 무소속 후보로 나왔지만 저는 제가 진짜 민주당 후보라고 생각한다”며 “선거를 마치고 승리해서 민주당의 공정과 정의를 회복하는 상징적인 사건으로 만들고 복당하겠다”고 강조했다. 민주당 전북도당은 즉각 입장문을 내고 “김 지사의 무소속 출마는 어떠한 명분이나 정당성도 없다. 도민 가슴에 대못을 두 번 박는 것”이라며 비판했다.
국민의힘은 윤석열 대통령의 비서실장 출신인 정진석 전 의원의 국회의원 보궐선거 불출마로 한숨을 돌리게 됐다. 정 전 의원은 이날 페이스북을 통해 “저의 출마가 당의 결속을 해치거나 거대 권력의 독주를 막아낼 우리 당의 동력을 약화시킨다면 그 길을 멈추겠다”며 충남 공주·부여·청양 보선 후보 신청을 철회한다고 밝혔다. 정 전 의원은 “이름 없는 평당원으로 돌아가 백의종군하겠다”며 “민주당 폭주를 멈춰 세울 유일 대안은 국민의힘뿐이다. 국민께서 ‘미워도 다시 한번’ 쳐다봐 주시길 바란다”고 강조했다.
오주환 최수진 기자 johnny@kmib.co.kr
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