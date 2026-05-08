연 60% 넘는 대출 무효화… “불법 사금융 수요 자체 줄여야”

李정부 불법사금융 전면전 우려



서민 위한다지만 신용자 역차별

대출 파악 어렵고 악용에 무방비



이재명정부가 불법사금융 근절 전면전에 나섰다. 연 60%를 초과하는 초고금리 대부 계약을 원금과 이자 모두 무효화하도록 한 제도를 앞세우면서다. 불법사금융으로 내몰리면 감당하기 어려울 정도로 빚이 불어나 경제적 재기가 어려워질 수 있다는 취지에서다. 하지만 비판과 우려 또한 만만찮다. 도덕적 해이를 걸러내기가 쉽지 않은 데다 성실하게 신용도를 관리해 온 이들이 받게 되는 역차별도 문제다.



7일 정치권에 따르면 이 대통령은 최근 자신의 엑스(X)에 “법정 허용치를 초과하는 불법대부는 무효다. 즉 갚지 않아도 무방하다”고 적으며 불법사금융 근절을 강조했다. 지난해 7월 개정된 대부업법 시행령을 재차 상기시킨 것이다. 법정 최고금리인 연 20%의 3배를 초과해 연 60%가 넘는 대부 계약을 한 경우 원금과 이자 모두 무효화하는 제도다.





그러나 정책의 실효성과 부작용을 둘러싼 논란이 가라앉지 않고 있다. 불법사금융 이용자의 대출 동기를 면밀히 파악하기 어렵다는 게 결정적인 이유다. 정부 관계기관 합동 불법사금융 근절 태스크포스(TF)의 자료에 따르면 불법사금융 이용 목적은 생활자금(61.6%), 사업자금(28.7%), 대출 상환(21.7%) 순으로 나타났다. 이용 사유는 ‘급전 필요’(40.5%), ‘소득·신용 악화’(23.4%) 등이었다.



그러나 불법사금융은 대출 경위나 실제 자금 사용처를 체계적으로 파악하기 어렵다. 도덕적 해이에 따른 제도 악용에 노출되기 쉽다. 불법사채를 통해 빌린 자금을 유흥이나 도박에 탕진하더라도 채무 무효화 대상이 될 수 있다. 반복 대출 여부를 검증할 정확한 데이터를 찾기도 어렵다. 정책 효과를 평가할 지표도 제한적이다. 신고 건수나 전화번호 차단 건수는 어느 정도 집계할 수 있지만, 시장 규모가 축소됐는지 여부에 대한 정밀한 분석은 쉽지 않다.



중·저신용자를 중심으로 반발 여론도 만만찮다. “성실하게 빚을 갚는 사람만 손해를 보는 것 아니냐”는 불만이다. 빌린 돈을 갚아 간신히 신용도를 높이면 이자가 오르고, 불법사금융 이용자의 채무는 탕감해주는 것은 형평성에 어긋난다는 것이다.







그러나 채무를 없애주는 일시적인 조치보다 불법사금융 이용자의 상환능력을 끌어올리는 것이 중요하다는 지적이 나온다. 이수진 한국금융연구원 선임연구위원은 “불법사금융 이용자들의 과다 채무, 연체, 신용도 하락, 제도권 금융 이용의 어려움은 소득이 개선돼 상환능력이 제고되지 않는 이상 근본적 해결이 어렵다”고 지적했다. 해결책으로는 “불법 사금융 이용자를 위해 소득 창출에 기여하는 방향으로 제도를 설계하고, 대출중개사이트 혹은 불법사금융에 대한 수요 자체를 줄여야 한다”고 제언했다.



박성영 기자 psy@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명정부가 불법사금융 근절 전면전에 나섰다. 연 60%를 초과하는 초고금리 대부 계약을 원금과 이자 모두 무효화하도록 한 제도를 앞세우면서다. 불법사금융으로 내몰리면 감당하기 어려울 정도로 빚이 불어나 경제적 재기가 어려워질 수 있다는 취지에서다. 하지만 비판과 우려 또한 만만찮다. 도덕적 해이를 걸러내기가 쉽지 않은 데다 성실하게 신용도를 관리해 온 이들이 받게 되는 역차별도 문제다.7일 정치권에 따르면 이 대통령은 최근 자신의 엑스(X)에 “법정 허용치를 초과하는 불법대부는 무효다. 즉 갚지 않아도 무방하다”고 적으며 불법사금융 근절을 강조했다. 지난해 7월 개정된 대부업법 시행령을 재차 상기시킨 것이다. 법정 최고금리인 연 20%의 3배를 초과해 연 60%가 넘는 대부 계약을 한 경우 원금과 이자 모두 무효화하는 제도다.그러나 정책의 실효성과 부작용을 둘러싼 논란이 가라앉지 않고 있다. 불법사금융 이용자의 대출 동기를 면밀히 파악하기 어렵다는 게 결정적인 이유다. 정부 관계기관 합동 불법사금융 근절 태스크포스(TF)의 자료에 따르면 불법사금융 이용 목적은 생활자금(61.6%), 사업자금(28.7%), 대출 상환(21.7%) 순으로 나타났다. 이용 사유는 ‘급전 필요’(40.5%), ‘소득·신용 악화’(23.4%) 등이었다.그러나 불법사금융은 대출 경위나 실제 자금 사용처를 체계적으로 파악하기 어렵다. 도덕적 해이에 따른 제도 악용에 노출되기 쉽다. 불법사채를 통해 빌린 자금을 유흥이나 도박에 탕진하더라도 채무 무효화 대상이 될 수 있다. 반복 대출 여부를 검증할 정확한 데이터를 찾기도 어렵다. 정책 효과를 평가할 지표도 제한적이다. 신고 건수나 전화번호 차단 건수는 어느 정도 집계할 수 있지만, 시장 규모가 축소됐는지 여부에 대한 정밀한 분석은 쉽지 않다.중·저신용자를 중심으로 반발 여론도 만만찮다. “성실하게 빚을 갚는 사람만 손해를 보는 것 아니냐”는 불만이다. 빌린 돈을 갚아 간신히 신용도를 높이면 이자가 오르고, 불법사금융 이용자의 채무는 탕감해주는 것은 형평성에 어긋난다는 것이다.불법사금융 피해 문제를 해결할 필요는 있다. 금융감독원에 접수된 피해 신고는 2022년 1만여건에서 지난해 1만7000여건을 넘어섰다. 금융위원회가 지난달 28일 발표한 상담 사례 분석에 따르면 불법사금융 피해자 233명의 1인당 평균 연 환산 금리는 1417%에 달했다.그러나 채무를 없애주는 일시적인 조치보다 불법사금융 이용자의 상환능력을 끌어올리는 것이 중요하다는 지적이 나온다. 이수진 한국금융연구원 선임연구위원은 “불법사금융 이용자들의 과다 채무, 연체, 신용도 하락, 제도권 금융 이용의 어려움은 소득이 개선돼 상환능력이 제고되지 않는 이상 근본적 해결이 어렵다”고 지적했다. 해결책으로는 “불법 사금융 이용자를 위해 소득 창출에 기여하는 방향으로 제도를 설계하고, 대출중개사이트 혹은 불법사금융에 대한 수요 자체를 줄여야 한다”고 제언했다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지