‘비싼 선박 골라 수주’ 주효했다… 조선 ‘빅3’ 합산 영업익 2조원 돌파
1분기 합산 2조702억… 67%↑
“고부가가치 선종 선별 전략 성과”
HD한국조선해양 한화오션 삼성중공업 등 국내 조선 ‘빅3’의 올해 1분기 합산 영업이익이 2조원을 넘어섰다. 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가가치 선종 중심의 선별 수주 전략이 성과를 낸 것으로 풀이된다.
HD한국조선해양은 연결 기준 올해 1분기 매출 8조1409억원, 영업이익 1조3560억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 대비 매출 20.2%, 영업이익은 57.8% 증가한 수치다. 특히 영업이익률은 2019년 HD한국조선해양 출범 이후 최대치인 16.7%까지 올랐다.
HD한국조선해양의 1분기 영업이익은 시장 전망치(1조1811억원)를 웃도는 실적이다. 계절적 비수기로 조업 일수는 줄었지만, LNG선과 친환경 선박의 매출이 증가한 데다 해양 플랜트와 엔진 기계 부문까지 실적이 개선된 결과라고 회사 측은 설명했다.
앞서 실적을 발표한 한화오션은 1분기 영업이익이 4411억원으로 지난해 같은 기간보다 70.6% 급증했다. 매출은 2.1% 늘어난 3조2099억원을 기록했고, 영업이익률은 13.7%였다. 삼성중공업은 1분기 매출 2조9023억원, 영업이익 2731억원으로 지난해 동기 대비 각각 16%, 122% 늘었다.
조선 3사의 영업이익을 합하면 2조702억원에 이른다. 지난해 1분기 합산 영업이익 1조2409억원보다 66.8% 증가했다. 이들 3사의 올 한해 합산 영업이익은 8조원을 돌파할 것이란 관측이 나온다.
업계에선 LNG 운반선, 암모니아 운반선, 초대형 원유운반선(VLCC) 등 값 비싼 선박 중심의 수주 전략이 주효했다는 평가가 나온다. 한화오션 관계자는 “고가 상선 프로젝트의 매출 인식이 본격화됨에 따라 수익성 구조 개선 흐름이 지속될 것으로 보인다”고 밝혔다.
HD한국조선해양 관계자는 “대형 탱커선을 중심으로 신조 발주가 이어지는 가운데 가스선과 컨테이너선의 발주도 지속되고 있다”며 “하반기에는 미국 내 대형 LNG 프로젝트 입찰이 본격화되면서 LNG선 수요가 더욱 확대될 것으로 예상되는 만큼 고부가가치 선박 중심의 선별 수주를 이어갈 것”이라고 말했다.
한·미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’가 구체화하고 있는 점도 전망을 밝게 한다. 한화필리조선소와 삼성중공업은 최근 미국 파트너사와 미 해군의 차세대 군수지원함(NGLS) 개념 설계 사업에 참여하는 등 시장을 넓혀가고 있다. HD현대는 미국 해군연구청(ONR)으로부터 함정 성능 개선을 위한 핵심 연구 과제 2건을 수주했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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