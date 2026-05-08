용산·과천 아파트도 마이너스 탈피… 강남권은 상승 확대
한국부동산원 주간아파트동향
서울 15개 구 상승률 커져
토지거래허가 신청 막판 몰려
최근 몇 달간 이어졌던 서울 아파트 시장 ‘바겐세일’이 끝난 분위기다. 강남권을 중심으로 급매물이 소진되고 매도 호가도 조금씩 오르면서다. 서울 외곽 지역 일부와 경기 선호 지역, 인접 비규제지역도 아파트값 상승률이 소폭 확대됐다.
7일 한국부동산원이 발표한 5월 첫째 주(4일 기준) 주간아파트가격동향에 따르면, 서울 아파트값은 0.15% 상승했다. 서울 25개 자치구 가운데 15개 구의 아파트값 상승률이 전주보다 커졌다.
지난주 아파트값 상승률이 플러스로 전환한 서초구는 상승 폭을 키웠고(0.01→0.04%), 송파구(0.13→0.17%), 강동구(0.08→0.09%)도 상승률이 확대됐다. 용산구는 지난주(-0.03%) 대비 0.10% 포인트 오르며 상승률이 크게 뛰었다.
다만 강남구(-0.02→-0.04%)는 하락 폭이 확대됐다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “재건축 아파트를 중심으로 막판 급매물 출회가 발생하며 가격 조정 흐름이 이어진 것으로 보인다”며 “강남권 집값이 오르고 있지만 하반기 세제 개편안, 물가 상승에 따른 금리 재인상 우려 등으로 다시 매물이 나올 가능성도 있어 당분간은 박스권 움직임이 예상된다”고 말했다.
서울 내 전세 매물 감소 여파로 서울과 인접한 경기 지역 집값은 오름폭이 커졌다. 과천(0.00%)은 11주 연속 마이너스에서 상승 전환을 앞뒀고, 성남 분당(0.11→0.16%), 하남(0.19→0.33%), 의왕(0.09→0.12%) 등도 상승률이 높아졌다.
경기 인기 지역 인접 비규제지역인 화성 동탄(0.25%), 구리(0.29%), 용인 기흥(0.21%) 등은 두 자릿수 상승률을 보였다. 임차 수요가 매매로 전환된 게 영향을 미친 것으로 보인다.
오는 10일부터 다주택자 양도세 중과 유예가 종료되며 서울 아파트 시장은 소강상태에 접어든 모양새다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 서울 아파트 매매 물건은 6만9554건으로, 지난 1일(7만2315건) 대비 3.8% 감소했다. 강북구 미아동의 한 공인중개소 대표는 “당분간은 이런 소강상태가 이어질 것 같다”고 말했다.
토지거래허가 신청도 막판에 몰리고 있다. 새올 전자민원창구에 따르면 지난 1일부터 이날까지 서울에서 접수된 토지거래허가 신청 건수는 2294건으로, 직전 일주일(4월 24~30일)간 이뤄진 신청(2165건)보다 129건(6.0%) 많았다. 송파구 잠실동의 한 공인중개소 대표는 “최대한 등기일을 늦추기 위해 5월 초까지 토지거래허가 신청을 미룬 사람이 많다”고 귀띔했다.
정진영 조효석 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사