ÀÚÁø Ãâ¼®ÇÑ ¼º¸Å¸Å¾÷ÀÚ¿¡ Ã¼Æ÷¿µÀå ÁýÇà¡¦ ´ë¹ý ¡°À§¹ý¡±

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ÀÔ·Â:2026-05-07 18:37
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A¾¾´Â ÀçÆÇ¿¡¼­ °æÂûÀÇ Ã¼Æ÷¿µÀå ÁýÇàÀÌ À§¹ýÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. °æÂûÀº 2022³â 2¿ù 4ÀÏ ±×°¡ ÀÓÂ÷ÇÑ °Ç¹°À» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÑ µÚ ¿©·¯ Â÷·Ê Ãâ¼®À» ¿ä±¸Çß´Ù. A¾¾´Â Ãâ¼®À» ¹Ì·ç´Ù 2¿ù 19ÀÏ ÀÚÁø Ãâ¼®ÇÏ°Ú´Ù°í ¾à¼ÓÇß´Ù. ¾à¼ÓÇÑ ÀÏ½Ã¿¡ °æ±âºÏºÎ°æÂûÃ» ¾Õ¿¡ µµÂøÇßÀ¸³ª Àáº¹ÇÏ°í ÀÖ´ø °æÂûÀÌ Ã¼Æ÷¿µÀåÀ» ÁýÇàÇß´Ù.


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´ë¹ý¿øÀº A¾¾ ÁÖÀåÀ» ¹Þ¾Æµé¿´´Ù. Ã¼Æ÷¿µÀå Ã»±¸¿Í ¹ßºÎ´Â Àû¹ýÇÏÁö¸¸ ÁýÇà °úÁ¤Àº À§¹ýÇß´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ °ÍÀÌ´Ù. °æÂû Ãâ¼® ¿ä±¸¿¡ º¯È£ÀÎ°ú »ó´ã ÈÄ Ãâ¼®ÇÏ°Ú´Ù°í ´äÇß´ø ¸¸Å­ A¾¾°¡ Á¤´çÇÑ ÀÌÀ¯ ¾øÀÌ Ãâ¼®¿ä±¸¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ´ÜÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù. ´ë¹ý¿øÀº ¡°°æÂûÀÌ ÇÇ°íÀÎ¿¡ ´ëÇÑ Ã¼Æ÷ »çÀ¯¿Í ÇÊ¿ä¼ºÀÌ ÃæÁ·µÆ´Ù°í º» ÆÇ´ÜÀº ¾î´À ¸ð·Î º¸³ª °æÇèÄ¢¿¡ ºñÃç ÇöÀúÈ÷ ÇÕ¸®¼ºÀ» ÀÒÀº °æ¿ì¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù.

´Ù¸¸ ´ë¹ý¿øÀº ³ª¸ÓÁö Áõ°Å¸¸À¸·Îµµ À¯ÁË¸¦ ÀÎÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸ç Â¡¿ª 1³â6°³¿ù°ú ¹ú±Ý 1000¸¸¿ø, ÃßÂ¡±Ý 1760¸¸¿øÀ» ¼±°íÇÑ ¿ø½ÉÀ» È®Á¤Çß´Ù.


¹ÚÀçÇö ±âÀÚ jhyun@kmib.co.kr

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