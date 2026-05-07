ÀÚÁø Ãâ¼®ÇÑ ¼º¸Å¸Å¾÷ÀÚ¿¡ Ã¼Æ÷¿µÀå ÁýÇà¡¦ ´ë¹ý ¡°À§¹ý¡±

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´ë¹ý¿ø 1ºÎ(ÁÖ½É ¸¶¿ëÁÖ ´ë¹ý°ü)´Â ÃÖ±Ù ¼º¸Å¸Å ¾Ë¼± µî ÇàÀ§ÀÇ Ã³¹ú¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý µî ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â A¾¾(46)ÀÇ »ó°í½É¿¡¼ ÀÌ°°ÀÌ ÆÇ´ÜÇß´Ù°í 7ÀÏ ¹àÇû´Ù. A¾¾´Â 2020³â 8¿ùºÎÅÍ ÀÌµëÇØ 1¿ù±îÁö °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎÀÇ ÇÑ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ¿¡ ¹æ 4°³¸¦ ÀÓÂ÷ÇÑ µÚ ¼º¸Å¸Å¸¦ ¾Ë¼±ÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
A¾¾´Â ÀçÆÇ¿¡¼ °æÂûÀÇ Ã¼Æ÷¿µÀå ÁýÇàÀÌ À§¹ýÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. °æÂûÀº 2022³â 2¿ù 4ÀÏ ±×°¡ ÀÓÂ÷ÇÑ °Ç¹°À» ¾Ð¼ö¼ö»öÇÑ µÚ ¿©·¯ Â÷·Ê Ãâ¼®À» ¿ä±¸Çß´Ù. A¾¾´Â Ãâ¼®À» ¹Ì·ç´Ù 2¿ù 19ÀÏ ÀÚÁø Ãâ¼®ÇÏ°Ú´Ù°í ¾à¼ÓÇß´Ù. ¾à¼ÓÇÑ ÀÏ½Ã¿¡ °æ±âºÏºÎ°æÂûÃ» ¾Õ¿¡ µµÂøÇßÀ¸³ª Àáº¹ÇÏ°í ÀÖ´ø °æÂûÀÌ Ã¼Æ÷¿µÀåÀ» ÁýÇàÇß´Ù.
1¡¤2½ÉÀº Ã¼Æ÷¿µÀå ÁýÇàÀÌ Àû¹ýÇÏ´Ù°í º¸°í À¯ÁË¸¦ ¼±°íÇß´Ù. Àû¹ýÇÏ°Ô ¹ßºÎµÈ ¿µÀå¿¡ µû¸¥ Ã¼Æ÷¿´°í, A¾¾°¡ µ¿Á¾ ÇøÀÇ·Î À¯ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾Æ ÁýÇàÀ¯¿¹ ±â°£¿¡ ÀÖ´Ù´Â Á¡ÀÌ °í·ÁµÆ´Ù.
´ë¹ý¿øÀº A¾¾ ÁÖÀåÀ» ¹Þ¾Æµé¿´´Ù. Ã¼Æ÷¿µÀå Ã»±¸¿Í ¹ßºÎ´Â Àû¹ýÇÏÁö¸¸ ÁýÇà °úÁ¤Àº À§¹ýÇß´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ °ÍÀÌ´Ù. °æÂû Ãâ¼® ¿ä±¸¿¡ º¯È£ÀÎ°ú »ó´ã ÈÄ Ãâ¼®ÇÏ°Ú´Ù°í ´äÇß´ø ¸¸Å A¾¾°¡ Á¤´çÇÑ ÀÌÀ¯ ¾øÀÌ Ãâ¼®¿ä±¸¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ´ÜÁ¤ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù. ´ë¹ý¿øÀº ¡°°æÂûÀÌ ÇÇ°íÀÎ¿¡ ´ëÇÑ Ã¼Æ÷ »çÀ¯¿Í ÇÊ¿ä¼ºÀÌ ÃæÁ·µÆ´Ù°í º» ÆÇ´ÜÀº ¾î´À ¸ð·Î º¸³ª °æÇèÄ¢¿¡ ºñÃç ÇöÀúÈ÷ ÇÕ¸®¼ºÀ» ÀÒÀº °æ¿ì¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù.
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¹ÚÀçÇö ±âÀÚ jhyun@kmib.co.kr
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