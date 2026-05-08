홍상수식 재연이 도달한 진실… ‘그녀가 돌아온 날’
송선미와 호흡 맞춘 영화… 6일 개봉
10개도 채 되지 않는 쇼트, 단 4일간의 촬영. 홍상수답게 간결하고 우습다. 홍 감독의 34번째 장편 ‘그녀가 돌아온 날’(포스터)은 매 순간 언행을 조율하고 수선하며 살아가는 인간 자아의 ‘연기적 본질’을 집요하게 파고든다. 묘하게 조잡하고 불편한 인물들은 마치 내 안의 단면을 비추는 듯해 실소가 터진다.
지난 6일 개봉한 영화는 2006년 ‘해변의 여인’ 이후 송선미와 홍상수가 호흡을 맞춘 여덟 번째 작품이다. 이혼 후 12년 만에 독립영화로 복귀한 배우 배정수(송선미)가 독일식 레스토랑에서 30분 간격으로 세 명의 젊은 여성 기자와 인터뷰하고, 이후 연기 수업에서 이를 재연하는 것이 이야기의 전부다.
이혼과 딸, 연기와 사랑, 전형적인 질문과 기계적인 답변이 공전하는 동안 정수는 때때로 방어하며 사소한 일상의 소재들로 대화의 여백을 채운다. 젊은 기자들이 선배의 슬기로운 조언을 구하는 동안 중년의 배우는 독일 맥주 한 잔이 필요할 뿐이다. 오직 외화면에서 들리는 감독(하성국)의 목소리가 인터뷰 종료를 알릴 때마다 정수는 식당 앞을 서성이며 담배를 피운다.
영화의 백미는 후반부 재연의 순간이다. 낮의 인터뷰를 쪽대본으로 옮겨 적은 정수는 가물가물한 대화를 복기하며 연기를 이어가는데, 곤혹스러운 순간 아이러니하게도 실재보다 더 선명하게 감각되는 허구의 시퀀스가 탄생한다.
“모든 해석은 불안으로 이어져요. 있는 그대로를 볼 수 있다면 진정한 평화를 경험할 수 있어요.” 감독은 송선미의 입을 빌려 말한다. 개개인의 내밀한 이야기에 침잠하던 홍상수의 화법은 어느새 해석의 과잉 속 현대 사회를 향한 메시지로 확장되는 듯하다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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