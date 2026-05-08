김민재 벽 뚫었다… PSG, 2년 연속 UCL 결승행
뮌헨과 준결승서 합산 6대 5 진출
손흥민, 북중미컵 결승행 좌절
이강인이 속한 파리 생제르맹(PSG·프랑스)이 바이에른 뮌헨(독일)을 꺾고 2년 연속 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승에 올랐다.
PSG는 7일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 뮌헨과의 2025-2026 UCL 준결승 2차전에서 1대 1로 비겼다. 1차전에서 승리를 챙겼던 PSG는 합계 점수 6대 5로 결승 진출에 성공했다. 지난 시즌 창단 첫 우승을 차지한 PSG는 대회 2연패를 노린다. 오는 31일 20년 만에 결승에 오른 아스널(잉글랜드)과 단판 승부를 벌인다.
기대를 모았던 ‘코리안 더비’는 끝내 무산됐다. 이날 뮌헨의 김민재만 그라운드를 밟았다. 답답한 흐름이 이어지던 후반 23분 교체 투입된 김민재는 흐비차 크바라츠헬리아의 침투를 몸을 던져 막아내며 활약했다. 지난 1차전에선 김민재와 이강인 모두 결장했다. 이강인은 팀이 지난해 UCL 우승을 차지할 때도 벤치를 지켰다.
PSG는 이날 경기 시작 3분 만에 우스만 뎀벨레의 골로 기선을 제압했다. 뮌헨은 후반 들어 공격 숫자를 늘리며 만회를 위해 애썼다. 후반 추가시간 해리 케인의 동점골이 터졌지만 1차전 패배가 발목을 잡았다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 경기가 끝난 뒤 “지금 우리보다 나은 팀은 없다”며 자신감을 드러냈다.
한편 손흥민(LAFC)은 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 결승행이 좌절됐다. 이날 LAFC는 해발 2670m 고지대에서 펼쳐진 톨루카와의 대회 4강 2차전에서 0대 4로 져 고배를 마셨다. 홈에서 거둔 1차전 승리(2대 1)를 무용지물로 만든 완패였다. 백두산(2774m)과 맞먹는 높이의 톨루카 홈구장은 원정팀에겐 ‘지옥’이라 불린다.
LAFC는 이날 슈팅이 5개에 그친 반면 톨루카는 31개의 슈팅을 쏟아냈다. 최전방 스트라이커로 풀타임을 뛴 손흥민은 단 한 차례도 슛을 시도하지 못했다. 특히 10명으로 싸우던 후반 추가시간 손흥민이 자기 진영에서 공을 빼앗기며 쐐기골의 빌미를 제공했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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