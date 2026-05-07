¹ÌÈ¥³²³à 67% ¡°°áÈ¥ ÀÇÇâ ÀÖ´Ù¡±¡¦ Ãâ»ê ±àÁ¤Àû ÀÀ´äµµ 2³â»õ ²±Ãæ

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¹ÌÈ¥³²³àÀÇ °áÈ¥ ÀÇÇâµµ 1Â÷ Á¶»ç¿¡¼´Â 61.0%¿´À¸³ª ÀÌ¹ø¿¡´Â 67.4%·Î ³ô¾ÆÁ³´Ù. Æ¯È÷ 20¡¤30´ë ¿©¼ºÀÇ °áÈ¥ ÀÇÇâÀÌ ÀÌ ±â°£ °¢°¢ 8.6% Æ÷ÀÎÆ®, 7.0% Æ÷ÀÎÆ® »ó½ÂÇÏ¸ç ºñ±³Àû Å« ÆøÀ¸·Î ³ô¾ÆÁ³´Ù.
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À¯°æÁø ±âÀÚ ykj@kmib.co.kr
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